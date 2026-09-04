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LaLiga
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Riyadh Air Metropolitano
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Cara mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Real Madrid: harga LaLiga, informasi laga Derbi Madrid, penjualan menit-menit terakhir, dan lainnya

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Jika Anda ingin membeli tiket Atletico Madrid vs Real Madrid untuk musim 2026/27, Anda bisa menggunakan tautan di bawah ini untuk mengamankan tiket dan paket.

Apa itu Derby Madrid?

Atletico Madrid menjamu Real Madrid di Riyadh Air Metropolitano dalam derby Madrid pertama pada musim La Liga 2026/27, salah satu pertandingan yang paling sengit di mana pun dalam sepakbola dunia.

Atletico menghadapi laga ini setelah kampanye yang benar-benar kuat di bawah Diego Simeone, mencapai semifinal Liga Champions dan final Copa del Rey musim lalu, sementara Real Madrid datang dengan pelatih kepala baru Jose Mourinho, kembali ke ibu kota Spanyol untuk periode keduanya saat klub itu berusaha bangkit dari satu tahun tanpa trofi.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mengamankan tiket Atletico Madrid vs Real Madrid sekarang juga, termasuk detail kickoff, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kickoff Atletico Madrid vs Real Madrid di LaLiga?

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LaLiga - Pekan 7
Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Atletico Madrid vs Real Madrid?

Tiket resmi biasanya tersedia melalui portal tiket klub Atletico Madrid, meski untuk laga sebesar ini, derby Madrid secara konsisten menjadi salah satu dari dua tiket tersulit musim ini untuk didapatkan melalui jalur resmi, bersama El Clasico. Permintaan dari kedua kelompok suporter, ditambah fan netral yang ingin melihat Mbappe dan rekan-rekan dari dekat, berarti alokasi biasanya habis dalam waktu sangat cepat setelah dirilis.

Mengingat kualitas yang tampil, dari tim Real Madrid racikan ulang Mourinho hingga tim Atletico yang melaju jauh di Eropa musim lalu, pemesanan lebih awal melalui pasar sekunder sangat direkomendasikan bagi fan yang ingin menjamin tempat duduk daripada berisiko kehabisan.

Berapa harga tiket LaLiga Atletico Madrid vs Real Madrid?

Tiket Atletico Madrid umumnya termasuk di antara opsi yang lebih terjangkau untuk klub besar Eropa, tetapi harga untuk derby Madrid berada jauh di atas kisaran standar mengingat besarnya permintaan.

Untuk pertandingan La Liga pada umumnya, tiket masuk umum di Riyadh Air Metropolitano bisa dimulai dari sekitar 30 euro, dengan tempat duduk premium dan tribun samping naik jauh di atas angka itu tergantung kategorinya. Namun, untuk pertandingan sebesar ini, perkirakan harga dimulai jauh lebih tinggi, dengan tiket termurah yang tersedia menjadi titik masuk terbaik bagi fan yang hanya ingin berada di dalam stadion saat kickoff.

Di pasar sekunder, harga untuk derby Madrid biasanya naik tajam pada hari-hari menjelang kickoff seiring ketersediaan yang makin menipis, jadi memesan lebih awal melalui StubHub adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas. Harga tiket musiman Atletico Madrid berkisar dari sekitar 290 euro di level termurah hingga jauh di atas 2.000 euro untuk posisi paling eksklusif, memberi gambaran tentang skala permintaan untuk laga kandang terbesar klub.

Atletico Madrid vs Real Madrid di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Atletico Madrid vs Real Madrid

ATM

ATM - Performa

MCI
K3-1
OM
M1-2
MAL
M2-0
VIL
S2-2
SEV
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
RMA

RMA - Performa

COR
M0-1
S04
M0-3
ESP
M1-2
RSO
M4-1
MAL
M4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Atletico Madrid vs Real Madrid: Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Atletico MadridSeriReal Madrid
1
0
4
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
FT
Super Cup
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FT
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FT
9Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Atletico Madrid vs Real Madrid

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
M
M
M
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
M
M
M
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
321073+47
M
S
M
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
M
S
M
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
M
M
S
6
SevillaSevillaSEV
320165+16
K
M
M
7
Real BetisReal BetisBET
320145-16
K
M
M
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
M
S
S
9
LevanteLevanteLEV
31115504
M
S
K
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
M
K
S
11
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
S
M
K
K
12
EspanyolEspanyolESP
310254+13
K
K
M
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
310235-23
M
K
K
14
GetafeGetafeGET
310214-33
K
M
K
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
K
S
S
16
Celta VigoCelta VigoCEL
402214-32
S
K
K
S
17
ValenciaValenciaVAL
301214-31
K
K
S
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
K
S
K
19
ElcheElcheELC
301239-61
K
K
S
20
MalagaMalagaMAL
301217-61
K
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi


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