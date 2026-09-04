Jika Anda ingin membeli tiket Atletico Madrid vs Real Madrid untuk musim 2026/27, Anda bisa menggunakan tautan di bawah ini untuk mengamankan tiket dan paket.

Apa itu Derby Madrid?

Atletico Madrid menjamu Real Madrid di Riyadh Air Metropolitano dalam derby Madrid pertama pada musim La Liga 2026/27, salah satu pertandingan yang paling sengit di mana pun dalam sepakbola dunia.

Atletico menghadapi laga ini setelah kampanye yang benar-benar kuat di bawah Diego Simeone, mencapai semifinal Liga Champions dan final Copa del Rey musim lalu, sementara Real Madrid datang dengan pelatih kepala baru Jose Mourinho, kembali ke ibu kota Spanyol untuk periode keduanya saat klub itu berusaha bangkit dari satu tahun tanpa trofi.

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Kapan kickoff Atletico Madrid vs Real Madrid di LaLiga?

LaLiga - Pekan 7 20 Sep 2026 - 10.15 Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Atletico Madrid vs Real Madrid?

Tiket resmi biasanya tersedia melalui portal tiket klub Atletico Madrid, meski untuk laga sebesar ini, derby Madrid secara konsisten menjadi salah satu dari dua tiket tersulit musim ini untuk didapatkan melalui jalur resmi, bersama El Clasico. Permintaan dari kedua kelompok suporter, ditambah fan netral yang ingin melihat Mbappe dan rekan-rekan dari dekat, berarti alokasi biasanya habis dalam waktu sangat cepat setelah dirilis.

Mengingat kualitas yang tampil, dari tim Real Madrid racikan ulang Mourinho hingga tim Atletico yang melaju jauh di Eropa musim lalu, pemesanan lebih awal melalui pasar sekunder sangat direkomendasikan bagi fan yang ingin menjamin tempat duduk daripada berisiko kehabisan.

Berapa harga tiket LaLiga Atletico Madrid vs Real Madrid?

Tiket Atletico Madrid umumnya termasuk di antara opsi yang lebih terjangkau untuk klub besar Eropa, tetapi harga untuk derby Madrid berada jauh di atas kisaran standar mengingat besarnya permintaan.

Untuk pertandingan La Liga pada umumnya, tiket masuk umum di Riyadh Air Metropolitano bisa dimulai dari sekitar 30 euro, dengan tempat duduk premium dan tribun samping naik jauh di atas angka itu tergantung kategorinya. Namun, untuk pertandingan sebesar ini, perkirakan harga dimulai jauh lebih tinggi, dengan tiket termurah yang tersedia menjadi titik masuk terbaik bagi fan yang hanya ingin berada di dalam stadion saat kickoff.

Di pasar sekunder, harga untuk derby Madrid biasanya naik tajam pada hari-hari menjelang kickoff seiring ketersediaan yang makin menipis, jadi memesan lebih awal melalui StubHub adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas. Harga tiket musiman Atletico Madrid berkisar dari sekitar 290 euro di level termurah hingga jauh di atas 2.000 euro untuk posisi paling eksklusif, memberi gambaran tentang skala permintaan untuk laga kandang terbesar klub.

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