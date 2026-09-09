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Riyadh Air Metropolitano
team-logoReal Madrid

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Cara mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Real Madrid: harga LaLiga, informasi laga Derbi Madrid, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Jika Anda ingin membeli tiket Atletico Madrid vs Real Madrid untuk musim 2026/27, Anda dapat menggunakan tautan di bawah ini untuk mendapatkan tiket dan paket.

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Apa itu Derby Madrid?

Atletico Madrid menjamu Real Madrid di Riyadh Air Metropolitano dalam derby Madrid pertama pada musim La Liga 2026/27, salah satu laga yang paling sengit di sepakbola dunia.

Atletico menghadapi laga ini setelah kampanye yang benar-benar kuat di bawah Diego Simeone, mencapai semifinal Liga Champions dan final Copa del Rey musim lalu, sementara Real Madrid datang bersama pelatih kepala baru Jose Mourinho, kembali ke ibu kota Spanyol untuk periode keduanya saat klub itu berusaha bangkit dari tahun tanpa trofi.

Kapan kick-off Atletico Madrid vs Real Madrid di LaLiga?

crest
LaLiga - Pekan 7
Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Atletico Madrid vs Real Madrid?

Tiket resmi biasanya tersedia melalui portal tiket klub Atletico Madrid, meski untuk laga sebesar ini, derby Madrid secara konsisten menjadi salah satu dari dua tiket tersulit musim ini untuk didapatkan melalui jalur resmi, bersama El Clasico. Permintaan dari kedua kelompok suporter, ditambah penggemar netral yang ingin melihat Mbappe dan rekan-rekannya dari dekat, berarti alokasi tiket biasanya habis dengan sangat cepat begitu dirilis.

Mengingat kualitas yang ditampilkan, dari tim Real Madrid racikan ulang Mourinho hingga tim Atletico yang melaju jauh di Eropa musim lalu, pemesanan lebih awal melalui pasar sekunder sangat direkomendasikan bagi penggemar yang ingin menjamin tempat duduk daripada berisiko kehabisan.

Berapa harga tiket LaLiga Atletico Madrid vs Real Madrid?

Tiket Atletico Madrid secara umum termasuk di antara opsi yang lebih terjangkau untuk klub besar Eropa, tetapi harga untuk derby Madrid berada jauh di atas kisaran standar mengingat tingginya permintaan.

Untuk laga La Liga biasa, tiket masuk umum di Riyadh Air Metropolitano bisa dimulai dari sekitar 30 euro, dengan kursi premium dan tribun samping naik jauh di atas angka itu tergantung kategorinya. Namun, untuk laga sebesar ini, perkirakan harga mulai jauh lebih tinggi, dengan tiket termurah yang tersedia menjadi titik masuk terbaik bagi penggemar yang hanya ingin berada di dalam stadion saat kick-off.

Di pasar sekunder, harga derby Madrid biasanya naik tajam pada hari-hari menjelang kick-off seiring ketersediaan yang makin terbatas, jadi memesan lebih awal melalui StubHub adalah cara terbaik untuk mengamankan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas. Harga tiket musiman di Atletico Madrid berkisar dari sekitar 290 euro pada tingkat termurah hingga jauh di atas 2.000 euro untuk posisi paling eksklusif, memberi gambaran tentang besarnya permintaan untuk laga kandang terbesar klub tersebut.

Atletico Madrid vs Real Madrid di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Atletico Madrid vs Real Madrid

ATM

ATM - Performa

OM
M1-2
MAL
M2-0
VIL
S2-2
SEV
M1-3
ATH
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RMA

RMA - Performa

ESP
M1-2
RSO
M4-1
MAL
M4-0
BET
K1-0
INT
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Atletico Madrid vs Real Madrid: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Atletico MadridSeriReal Madrid
1
0
4
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
FT
Super Cup
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FT
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FT
9Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Atletico Madrid vs Real Madrid

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
M
M
M
M
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
4310103+710
M
M
S
M
3
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
K
M
M
M
4
Real BetisReal BetisBET
43015509
M
K
M
M
5
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
M
M
S
S
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
421176+17
K
M
S
M
7
SevillaSevillaSEV
421176+17
S
K
M
M
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
K
M
M
S
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
M
S
M
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
420265+16
M
M
K
K
11
LevanteLevanteLEV
41215505
S
M
S
K
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
S
K
K
M
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
K
M
K
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
M
K
S
K
15
GetafeGetafeGET
411225-34
S
K
M
K
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
S
S
K
K
S
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
K
K
S
S
18
MalagaMalagaMAL
402217-62
S
K
S
K
19
ElcheElcheELC
4013512-71
K
K
K
S
20
ValenciaValenciaVAL
401319-81
K
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi


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