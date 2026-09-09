Cara mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Real Madrid: harga LaLiga, informasi laga Derbi Madrid, penjualan menit akhir, dan lainnya

Pesan tiket Atletico Madrid vs Real Madrid:

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Apa itu Derby Madrid?

Atletico Madrid menjamu Real Madrid di Riyadh Air Metropolitano dalam derby Madrid pertama pada musim La Liga 2026/27, salah satu laga yang paling sengit di sepakbola dunia.

Atletico menghadapi laga ini setelah kampanye yang benar-benar kuat di bawah Diego Simeone, mencapai semifinal Liga Champions dan final Copa del Rey musim lalu, sementara Real Madrid datang bersama pelatih kepala baru Jose Mourinho, kembali ke ibu kota Spanyol untuk periode keduanya saat klub itu berusaha bangkit dari tahun tanpa trofi.

Kapan kick-off Atletico Madrid vs Real Madrid di LaLiga?

LaLiga - Pekan 7 20 Sep 2026 - 10.15 Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Atletico Madrid vs Real Madrid?

Tiket resmi biasanya tersedia melalui portal tiket klub Atletico Madrid, meski untuk laga sebesar ini, derby Madrid secara konsisten menjadi salah satu dari dua tiket tersulit musim ini untuk didapatkan melalui jalur resmi, bersama El Clasico. Permintaan dari kedua kelompok suporter, ditambah penggemar netral yang ingin melihat Mbappe dan rekan-rekannya dari dekat, berarti alokasi tiket biasanya habis dengan sangat cepat begitu dirilis.

Mengingat kualitas yang ditampilkan, dari tim Real Madrid racikan ulang Mourinho hingga tim Atletico yang melaju jauh di Eropa musim lalu, pemesanan lebih awal melalui pasar sekunder sangat direkomendasikan bagi penggemar yang ingin menjamin tempat duduk daripada berisiko kehabisan.

Berapa harga tiket LaLiga Atletico Madrid vs Real Madrid?

Tiket Atletico Madrid secara umum termasuk di antara opsi yang lebih terjangkau untuk klub besar Eropa, tetapi harga untuk derby Madrid berada jauh di atas kisaran standar mengingat tingginya permintaan.

Untuk laga La Liga biasa, tiket masuk umum di Riyadh Air Metropolitano bisa dimulai dari sekitar 30 euro, dengan kursi premium dan tribun samping naik jauh di atas angka itu tergantung kategorinya. Namun, untuk laga sebesar ini, perkirakan harga mulai jauh lebih tinggi, dengan tiket termurah yang tersedia menjadi titik masuk terbaik bagi penggemar yang hanya ingin berada di dalam stadion saat kick-off.

Di pasar sekunder, harga derby Madrid biasanya naik tajam pada hari-hari menjelang kick-off seiring ketersediaan yang makin terbatas, jadi memesan lebih awal melalui StubHub adalah cara terbaik untuk mengamankan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas. Harga tiket musiman di Atletico Madrid berkisar dari sekitar 290 euro pada tingkat termurah hingga jauh di atas 2.000 euro untuk posisi paling eksklusif, memberi gambaran tentang besarnya permintaan untuk laga kandang terbesar klub tersebut.

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