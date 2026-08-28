Atletico Madrid akan menghadapi Osasuna pada Rabu, 16 September 2026 di Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

Secara historis, Atlético Madrid memiliki keunggulan besar dalam pertemuan ini, setelah memenangi 20 dari duel head-to-head sebelumnya melawan Osasuna. Pertemuan terbaru mereka pada Mei 2026 berakhir dengan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah oleh Atlético Madrid di Stadion El Sadar.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Osasuna, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Atletico Madrid vs Osasuna di LaLiga?

Atletico Madrid vs Osasuna berlangsung di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, dengan rincian waktu kick-off resmi tercantum di atas.

LaLiga - Pekan 6 16 Sep 2026 - 09.00 Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Atletico Madrid vs Osasuna?

Anda bisa membeli tiket pertandingan LaLiga Atlético Madrid vs Osasuna di Riyadh Air Metropolitano melalui beberapa opsi:

Situs resmi klub: Opsi utama dan paling aman adalah situs resmi Atlético Madrid. Tiket umumnya mulai dijual untuk non-anggota setelah jendela rilis prioritas bagi anggota socio.

Marketplace sekunder & agregator: Platform seperti StubHub mengumpulkan tiket resale dari para penjual.

Agen perjalanan resmi: Perusahaan seperti P1 Travel menawarkan paket tiket hari pertandingan resmi dan hospitality.

Loket stadion: Pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan, sisa tiket dapat dibeli langsung di loket tiket yang berada di Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

Berapa harga tiket LaLiga Atletico Madrid vs Osasuna?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Atlético Madrid vs Osasuna di Riyadh Air Metropolitano bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan platform pembelian:

Kursi entry-level / tribun atas: Tiket standar masuk umum mulai dari sekitar €30 hingga €45 .

Kursi level menengah / sudut & belakang gawang: Kursi kategori rata-rata biasanya berharga antara €50 dan €85 .

Kursi premium & tribun utama: Kursi sisi panjang bawah dan lokasi dengan pandangan premium berada di kisaran €90 hingga €160+ .

Paket VIP & hospitality: Akses hospitality resmi hari pertandingan umumnya dimulai dari sekitar €220+ per tiket.

Marketplace sekunder & agregator

Pertukaran tiket sekunder utama seperti StubHub. Harga resale bergantung pada permintaan pasar. Untuk laga dengan permintaan tinggi, harga di platform ini bisa berada jauh di atas nilai nominal, meski pertandingan standar non-derby biasanya memiliki opsi awal di kisaran €35 hingga €50.

Atletico Madrid vs Osasuna di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Atletico Madrid vs Osasuna

Atletico Madrid mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua dari hasil tersebut datang dalam laga pramusim. Penampilan terbaru mereka adalah hasil imbang 2-2 melawan Villarreal di LaLiga pada 23 Agustus, sementara hasil liga sebelumnya adalah kemenangan 2-0 atas Malaga pada 19 Agustus. Atletico mengalahkan Marseille 2-1 dalam laga persahabatan, tetapi kalah 3-1 dari Manchester City dan 2-1 dari Manchester United selama pramusim. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol.

Osasuna meraih dua kemenangan dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Levante di LaLiga pada 24 Agustus. Mereka kalah 0-2 dari Al-Ain dan 2-1 dari SSC Napoli dalam laga persahabatan, tetapi mencatat kemenangan beruntun atas Norwich City dan Ipswich Town selama persiapan pramusim. Osasuna mencetak tiga gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Atletico Madrid vs Osasuna: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 12 Mei 2026, ketika Osasuna menjamu Atletico Madrid dan kalah 1-2. Sebelumnya, Atletico menang 1-0 di kandang melawan Osasuna pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Atletico Madrid menang tiga kali, dengan Osasuna meraih satu kemenangan dan satu kemenangan lainnya juga menjadi milik Osasuna pada Mei 2025 ketika mereka mengalahkan Atletico 2-0 di kandang. Kekalahan terberat Atletico dalam rangkaian ini terjadi pada Mei 2024, ketika Osasuna mengalahkan mereka 4-1 di Metropolitano.