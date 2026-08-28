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Cara mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Osasuna: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

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Atletico Madrid menghadapi Osasuna di LaLiga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Atletico Madrid akan menghadapi Osasuna pada Rabu, 16 September 2026 di Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

Secara historis, Atlético Madrid memiliki keunggulan besar dalam pertemuan ini, setelah memenangi 20 dari duel head-to-head sebelumnya melawan Osasuna. Pertemuan terbaru mereka pada Mei 2026 berakhir dengan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah oleh Atlético Madrid di Stadion El Sadar.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Osasuna, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Atletico Madrid vs Osasuna di LaLiga?

Atletico Madrid vs Osasuna berlangsung di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, dengan rincian waktu kick-off resmi tercantum di atas.

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LaLiga - Pekan 6
Riyadh Air Metropolitano

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Atletico Madrid vs Osasuna?

Anda bisa membeli tiket pertandingan LaLiga Atlético Madrid vs Osasuna di Riyadh Air Metropolitano melalui beberapa opsi:

  • Situs resmi klub: Opsi utama dan paling aman adalah situs resmi Atlético Madrid. Tiket umumnya mulai dijual untuk non-anggota setelah jendela rilis prioritas bagi anggota socio.
  • Marketplace sekunder & agregator: Platform seperti StubHub mengumpulkan tiket resale dari para penjual.
  • Agen perjalanan resmi: Perusahaan seperti P1 Travel menawarkan paket tiket hari pertandingan resmi dan hospitality.
  • Loket stadion: Pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan, sisa tiket dapat dibeli langsung di loket tiket yang berada di Riyadh Air Metropolitano, Madrid.

Berapa harga tiket LaLiga Atletico Madrid vs Osasuna?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Atlético Madrid vs Osasuna di Riyadh Air Metropolitano bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan platform pembelian:

  • Kursi entry-level / tribun atas: Tiket standar masuk umum mulai dari sekitar €30 hingga €45.
  • Kursi level menengah / sudut & belakang gawang: Kursi kategori rata-rata biasanya berharga antara €50 dan €85.
  • Kursi premium & tribun utama: Kursi sisi panjang bawah dan lokasi dengan pandangan premium berada di kisaran €90 hingga €160+.
  • Paket VIP & hospitality: Akses hospitality resmi hari pertandingan umumnya dimulai dari sekitar €220+ per tiket.

Marketplace sekunder & agregator

Pertukaran tiket sekunder utama seperti StubHub. Harga resale bergantung pada permintaan pasar. Untuk laga dengan permintaan tinggi, harga di platform ini bisa berada jauh di atas nilai nominal, meski pertandingan standar non-derby biasanya memiliki opsi awal di kisaran €35 hingga €50.

Atletico Madrid vs Osasuna di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Atletico Madrid vs Osasuna

Atletico Madrid mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua dari hasil tersebut datang dalam laga pramusim. Penampilan terbaru mereka adalah hasil imbang 2-2 melawan Villarreal di LaLiga pada 23 Agustus, sementara hasil liga sebelumnya adalah kemenangan 2-0 atas Malaga pada 19 Agustus. Atletico mengalahkan Marseille 2-1 dalam laga persahabatan, tetapi kalah 3-1 dari Manchester City dan 2-1 dari Manchester United selama pramusim. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol.

Osasuna meraih dua kemenangan dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Levante di LaLiga pada 24 Agustus. Mereka kalah 0-2 dari Al-Ain dan 2-1 dari SSC Napoli dalam laga persahabatan, tetapi mencatat kemenangan beruntun atas Norwich City dan Ipswich Town selama persiapan pramusim. Osasuna mencetak tiga gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

ATM

ATM - Performa

MUN
K2-1
MCI
K3-1
OM
M1-2
MAL
M2-0
VIL
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
OSA

OSA - Performa

NOR
M1-2
NAP
K2-1
ALA
K0-2
LEV
S0-0
CEL
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Atletico Madrid vs Osasuna: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 12 Mei 2026, ketika Osasuna menjamu Atletico Madrid dan kalah 1-2. Sebelumnya, Atletico menang 1-0 di kandang melawan Osasuna pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Atletico Madrid menang tiga kali, dengan Osasuna meraih satu kemenangan dan satu kemenangan lainnya juga menjadi milik Osasuna pada Mei 2025 ketika mereka mengalahkan Atletico 2-0 di kandang. Kekalahan terberat Atletico dalam rangkaian ini terjadi pada Mei 2024, ketika Osasuna mengalahkan mereka 4-1 di Metropolitano.

Head to Head

Atletico MadridSeriOsasuna
3
0
2
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
FT
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FT
LaLiga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FT
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FT
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
4
FT
5Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Atletico Madrid vs Osasuna

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
M
M
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
M
M
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
M
S
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
9
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
K
S
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
K
K
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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