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Kapan kick-off Atletico Madrid vs Manchester United di Liga Champions?

Atletico Madrid menghadapi Manchester United di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, dengan kick-off dijadwalkan pada pukul 15.00 ET.

Champions League - Pekan 2 13 Okt 2026 - 15.00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs Manchester United di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Atletico Madrid vs Manchester United

Atletico Madrid mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Real Sociedad di LaLiga, meski itu terjadi setelah kekalahan beruntun dari Liverpool di Liga Champions dan Athletic Bilbao di liga. Atletico mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam rangkaian lima pertandingan ini, yang mencerminkan tim yang mampu menghasilkan serangan tetapi memiliki kerentanan di lini belakang dalam beberapa pekan terakhir.

Manchester United meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Manchester City dalam derby Premier League, laga yang diwarnai kontroversi VAR yang signifikan. Penampilan terbaik United baru-baru ini datang saat menang 5-2 atas Ipswich Town, dan mereka juga mencatatkan kemenangan 4-0 atas Sabah FK di Liga Champions. Mereka mencetak 11 gol dan kebobolan lima gol dalam periode ini, meski inkonsistensi mereka di berbagai kompetisi menjadi pola yang jelas.

Atletico Madrid vs Manchester United: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini adalah laga persahabatan pramusim pada Agustus 2026, yang dimenangi Manchester United 2-1. Dalam laga kompetitif, Atletico Madrid lebih unggul, dengan memenangi kedua leg babak 16 besar Liga Champions 2021-22 mereka, yang mencakup hasil imbang 1-1 di Metropolitano dan kemenangan 1-0 di Old Trafford. Dalam empat pertemuan terakhir yang tercatat, Atletico membukukan tiga kemenangan berbanding satu milik United, dengan kedua tim sama-sama mencetak total lima gol.