Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoAtletico Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoManchester United

Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Atletico Madrid vs Manchester United: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan menit-menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Manchester United
Atletico Madrid
Champions League

Atletico Madrid menghadapi Manchester United di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiket Anda

Pesan Tiket Atletico Madrid vs Manchester United:

🎟️ Tiket Atletico Madrid vs Manchester United: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Atletico Madrid: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Manchester United: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Liga Champions: PESAN TIKET

🎟️ Tiket di Bawah £1500: PESAN TIKET

🎟️ Paket Hospitality & Tiket: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Area Keluarga: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Sektor Suporter Tandang: PESAN TIKET

🎟️ Tiket Stadion Metropolitano: PESAN TIKET

Kapan kick-off Atletico Madrid vs Manchester United di Liga Champions?

Atletico Madrid menghadapi Manchester United di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, dengan kick-off dijadwalkan pada pukul 15.00 ET.

crest
Champions League - Pekan 2
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs Manchester United di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Atletico Madrid vs Manchester United

Atletico Madrid mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Real Sociedad di LaLiga, meski itu terjadi setelah kekalahan beruntun dari Liverpool di Liga Champions dan Athletic Bilbao di liga. Atletico mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam rangkaian lima pertandingan ini, yang mencerminkan tim yang mampu menghasilkan serangan tetapi memiliki kerentanan di lini belakang dalam beberapa pekan terakhir.

Manchester United meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Manchester City dalam derby Premier League, laga yang diwarnai kontroversi VAR yang signifikan. Penampilan terbaik United baru-baru ini datang saat menang 5-2 atas Ipswich Town, dan mereka juga mencatatkan kemenangan 4-0 atas Sabah FK di Liga Champions. Mereka mencetak 11 gol dan kebobolan lima gol dalam periode ini, meski inkonsistensi mereka di berbagai kompetisi menjadi pola yang jelas.

ATM

ATM - Performa

VIL
S2-2
SEV
M1-3
ATH
K3-0
LIV
K2-1
RSO
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
MUN

MUN - Performa

HUL
K2-0
IPS
M5-2
EVE
S2-2
SAB
M4-0
MCI
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Atletico Madrid vs Manchester United: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini adalah laga persahabatan pramusim pada Agustus 2026, yang dimenangi Manchester United 2-1. Dalam laga kompetitif, Atletico Madrid lebih unggul, dengan memenangi kedua leg babak 16 besar Liga Champions 2021-22 mereka, yang mencakup hasil imbang 1-1 di Metropolitano dan kemenangan 1-0 di Old Trafford. Dalam empat pertemuan terakhir yang tercatat, Atletico membukukan tiga kemenangan berbanding satu milik United, dengan kedua tim sama-sama mencetak total lima gol.

Head to Head

Atletico MadridSeriManchester United
2
1
1
Club Friendlies
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FT
Club Friendlies
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FT
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FT
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
4Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/4

Klasemen Atletico Madrid vs Manchester United

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google