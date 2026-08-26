Athletic Bilbao akan menghadapi Elche pada Minggu, 13 September 2026, di San Mames, Bilbao.

Athletic Bilbao keluar sebagai pemenang dalam pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi, mengalahkan Elche 2-1 di kandang pada Februari 2026 berkat dua gol dari striker Gorka Guruzeta. Rekor pertemuan awal lebih berpihak kepada Athletic Bilbao, yang mencatatkan 5 kemenangan dibandingkan 3 kemenangan milik Elche sepanjang sejarah pertemuan mereka di LaLiga.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Elche, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Athletic Bilbao vs Elche di LaLiga?

Athletic Bilbao vs Elche digelar di San Mames, Bilbao, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi dalam daftar resmi untuk laga LaLiga ini.

LaLiga - Pekan 5 13 Sep 2026 - 09.00 San Mames

Bagaimana cara membeli tiket Athletic Bilbao vs Elche di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan Athletic Bilbao vs Elche di Stadion San Mamés, ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan kursi resmi:

1. Kanal penjualan resmi klub

Tiket resmi Athletic Club: Tiket untuk publik umum dibuka langsung di platform tiket resmi klub 2 hingga 4 pekan sebelum pertandingan.

Pra-penjualan Club Athletic : Anggota yang terdaftar dalam program Club Athletic mendapatkan akses awal ke kursi sebelum penjualan standar untuk publik dibuka.

Loket San Mamés (Taquillas) : Berlokasi di stadion, tiket yang masih tersisa dan belum terjual akan dijual secara langsung 1-2 hari sebelum hari pertandingan dan pada hari kick-off.

2. Vendor sekunder & hospitality

Hospitality VIP resmi : Paket VIP Area, termasuk tempat duduk premium, akses lounge privat, dan katering, dapat dipesan jauh hari sebelumnya melalui situs Athletic Club Official Tickets.

Marketplace sekunder : Jika kursi reguler habis terjual, tiket sering kali terdaftar di penyedia sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Athletic Bilbao vs Elche di LaLiga?

Harga tiket untuk pertandingan Athletic Bilbao vs Elche di San Mamés bervariasi berdasarkan kanal pembelian, lokasi kursi, dan permintaan:

Harga tiket standar (penjualan resmi klub)

Ujung tribun pendek (Fondo Norte / Fondo Sur) : sekitar €30 hingga €50

Tribun samping tingkat atas (Preferencial / Lateral High) : sekitar €55 hingga €90

Tribun utama sisi panjang (Tribuna Principal / Central) : sekitar €85 hingga £140

Harga reseller & marketplace sekunder

Jika tiket standar habis terjual melalui kanal resmi, kisaran harga umum di platform pertukaran tiket sekunder, seperti StubHub, atau reseller perjalanan resmi adalah:

Kategori entry-level / belakang gawang : sekitar €60 hingga €80

Pandangan samping / Tribuna utama : sekitar €80 hingga €140

Paket VIP & hospitality (termasuk tempat duduk premium dan akses lounge/katering): sekitar €250 hingga €450+ per tiket

Athletic Bilbao vs Elche di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Athletic Bilbao vs Elche

Athletic Bilbao kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu-satunya kemenangan datang dalam laga uji coba pramusim melawan Burgos CF, yang mereka menangkan 3-0. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-3 dari Sevilla di LaLiga pada 22 Agustus, dan mereka juga kalah 3-1 dari Real Zaragoza serta 1-0 dari Atalanta dalam pertandingan uji coba. Dalam lima pertandingan tersebut, Bilbao mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Elche tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan satu hasil imbang di LaLiga dan tiga hasil imbang dalam laga uji coba pramusim. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-5 dari Barcelona pada 23 Agustus, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Deportivo de A Coruna pada laga pembuka LaLiga mereka. Elche bermain imbang 2-2 melawan Cordoba, 2-2 melawan Al-Ain, dan 0-0 melawan Johor Darul Ta'zim dalam persiapan menuju musim ini. Dalam lima pertandingan tersebut, Elche mencetak lima gol dan kebobolan sembilan gol.

Athletic Bilbao vs Elche: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 20 Februari 2026, saat Athletic Bilbao menang 2-1 di kandang dalam laga LaLiga. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 di kandang Elche pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Athletic Bilbao menang tiga kali dan Elche menang sekali, dengan satu hasil imbang juga tercatat, mencetak total sepuluh gol dan kebobolan lima gol.

Klasemen Athletic Bilbao vs Elche

Dalam klasemen awal LaLiga 2026/27, Athletic Bilbao berada di posisi ke-18 dan Elche di posisi ke-15.