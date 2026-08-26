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Cara mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Elche: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Athletic Bilbao menghadapi Elche di LaLiga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Athletic Bilbao akan menghadapi Elche pada Minggu, 13 September 2026, di San Mames, Bilbao.

Athletic Bilbao keluar sebagai pemenang dalam pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi, mengalahkan Elche 2-1 di kandang pada Februari 2026 berkat dua gol dari striker Gorka Guruzeta. Rekor pertemuan awal lebih berpihak kepada Athletic Bilbao, yang mencatatkan 5 kemenangan dibandingkan 3 kemenangan milik Elche sepanjang sejarah pertemuan mereka di LaLiga.  

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Elche, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Athletic Bilbao vs Elche di LaLiga?

Athletic Bilbao vs Elche digelar di San Mames, Bilbao, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi dalam daftar resmi untuk laga LaLiga ini.

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LaLiga - Pekan 5
San Mames

Bagaimana cara membeli tiket Athletic Bilbao vs Elche di LaLiga?

Untuk membeli tiket pertandingan Athletic Bilbao vs Elche di Stadion San Mamés, ikuti langkah-langkah berikut untuk mendapatkan kursi resmi:

1. Kanal penjualan resmi klub

  • Tiket resmi Athletic Club: Tiket untuk publik umum dibuka langsung di platform tiket resmi klub 2 hingga 4 pekan sebelum pertandingan.
  • Pra-penjualan Club Athletic: Anggota yang terdaftar dalam program Club Athletic mendapatkan akses awal ke kursi sebelum penjualan standar untuk publik dibuka.
  • Loket San Mamés (Taquillas): Berlokasi di stadion, tiket yang masih tersisa dan belum terjual akan dijual secara langsung 1-2 hari sebelum hari pertandingan dan pada hari kick-off.

2. Vendor sekunder & hospitality

  • Hospitality VIP resmi: Paket VIP Area, termasuk tempat duduk premium, akses lounge privat, dan katering, dapat dipesan jauh hari sebelumnya melalui situs Athletic Club Official Tickets.
  • Marketplace sekunder: Jika kursi reguler habis terjual, tiket sering kali terdaftar di penyedia sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Athletic Bilbao vs Elche di LaLiga?

Harga tiket untuk pertandingan Athletic Bilbao vs Elche di San Mamés bervariasi berdasarkan kanal pembelian, lokasi kursi, dan permintaan:

Harga tiket standar (penjualan resmi klub)

  • Ujung tribun pendek (Fondo Norte / Fondo Sur): sekitar €30 hingga €50
  • Tribun samping tingkat atas (Preferencial / Lateral High): sekitar €55 hingga €90
  • Tribun utama sisi panjang (Tribuna Principal / Central): sekitar €85 hingga £140

Harga reseller & marketplace sekunder

Jika tiket standar habis terjual melalui kanal resmi, kisaran harga umum di platform pertukaran tiket sekunder, seperti StubHub, atau reseller perjalanan resmi adalah:

  • Kategori entry-level / belakang gawang: sekitar €60 hingga €80
  • Pandangan samping / Tribuna utama: sekitar €80 hingga €140
  • Paket VIP & hospitality (termasuk tempat duduk premium dan akses lounge/katering): sekitar €250 hingga €450+ per tiket

Athletic Bilbao vs Elche di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Athletic Bilbao vs Elche

Athletic Bilbao kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu-satunya kemenangan datang dalam laga uji coba pramusim melawan Burgos CF, yang mereka menangkan 3-0. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-3 dari Sevilla di LaLiga pada 22 Agustus, dan mereka juga kalah 3-1 dari Real Zaragoza serta 1-0 dari Atalanta dalam pertandingan uji coba. Dalam lima pertandingan tersebut, Bilbao mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Elche tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan satu hasil imbang di LaLiga dan tiga hasil imbang dalam laga uji coba pramusim. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-5 dari Barcelona pada 23 Agustus, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Deportivo de A Coruna pada laga pembuka LaLiga mereka. Elche bermain imbang 2-2 melawan Cordoba, 2-2 melawan Al-Ain, dan 0-0 melawan Johor Darul Ta'zim dalam persiapan menuju musim ini. Dalam lima pertandingan tersebut, Elche mencetak lima gol dan kebobolan sembilan gol.

ATH

ATH - Performa

BUR
M0-3
OM
K3-1
ATA
K1-0
RZA
K3-1
SEV
K1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ELC

ELC - Performa

JDT
S0-0
ALA
S2-2
COR
S2-2
COR
S1-1
BAR
K0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Athletic Bilbao vs Elche: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 20 Februari 2026, saat Athletic Bilbao menang 2-1 di kandang dalam laga LaLiga. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 di kandang Elche pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, Athletic Bilbao menang tiga kali dan Elche menang sekali, dengan satu hasil imbang juga tercatat, mencetak total sepuluh gol dan kebobolan lima gol.

Head to Head

Athletic BilbaoSeriElche
3
1
1
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
FT
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FT
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Elche badge
Elche
ELC
1
FT
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
FT
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
FT
8Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Athletic Bilbao vs Elche

Dalam klasemen awal LaLiga 2026/27, Athletic Bilbao berada di posisi ke-18 dan Elche di posisi ke-15.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
M
M
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
M
M
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
S
M
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
S
M
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
M
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
K
M
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
8
GetafeGetafeGET
210113-23
M
K
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
S
S
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
S
S
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
S
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
K
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
S
K
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
K
S
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
S
K
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
S
K
18
ElcheElcheELC
201116-51
K
S
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
K
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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