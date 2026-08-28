Athletic Bilbao akan menghadapi Deportivo Alaves pada Rabu, 20 September 2026 di San Mames, Bilbao.

Dalam pertemuan kompetitif terakhir kedua tim pada Mei 2026, Athletic Bilbao meraih kemenangan 4-2 di markas Deportivo Alavés. Kedua klub Basque itu memasuki pertandingan ini dengan tujuan membangun momentum sejak awal kampanye LaLiga 2026-27.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves di LaLiga?

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves digelar di San Mames, Bilbao. Waktu kick-off resmi dan konfirmasi siaran untuk laga LaLiga ini masih belum tersedia.

LaLiga - Pekan 7 20 Sep 2026 - 09.00 San Mames

Bagaimana cara membeli tiket Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves di LaLiga?

Anda bisa membeli tiket untuk pertandingan Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés melalui beberapa saluran standar:

Penjualan tiket resmi klub

Portal Resmi Athletic Bilbao: Karena pertandingan ini digelar di San Mamés, Bilbao, sumber utama untuk tiket reguler dan VIP adalah portal tiket online resmi Athletic Club. Tiket umumnya mulai dijual untuk publik 2 hingga 3 pekan sebelum hari pertandingan.

Loket Tiket San Mamés: Tiket fisik bisa dibeli langsung di loket stadion di San Mamés, yang biasanya buka sehari sebelum pertandingan dan pada hari pertandingan itu sendiri, bergantung pada ketersediaan kursi.

Seksi suporter tim tamu

Kanal Resmi Deportivo Alavés: Jika Anda mendukung Alavés dan ingin duduk di area khusus suporter tim tamu, tiket didistribusikan langsung melalui Deportivo Alavés kepada anggota resmi klub dan pelanggan mereka.

Platform tiket sekunder

Jika tiket reguler resmi habis terjual melalui kanal klub, platform penjualan ulang tiket seperti StubHub juga menyediakan tiket reseller untuk laga-laga LaLiga.

Berapa harga tiket Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves di LaLiga?

Untuk pertandingan LaLiga Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés di San Mamés, harga tiket standar biasanya berkisar dari €30 hingga €150+ per tiket melalui penjualan resmi dan penjualan umum, tergantung kategori dan pilihan tempat duduk.

Tiket reguler standar (rilis resmi): Berkisar dari €35 hingga €80 untuk kursi ring atas, belakang gawang, atau tribun samping dalam laga liga reguler.

Tempat duduk premium & tier bawah: Berkisar dari €85 hingga €150 untuk tribun utama bawah atau kursi tengah samping dengan visibilitas tinggi.

Tiket VIP & hospitality: Berkisar dari €180 hingga €350+ , dengan kursi premium, akses ke lounge, dan katering prapertandingan.

Pasar sekunder / platform resale: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, bergantung pada permintaan dan ketersediaan menjelang hari pertandingan, harga tiket resale biasanya dimulai dari sekitar €68 hingga €79 untuk kursi level masuk dan dapat rata-rata berada di kisaran €120 hingga €140+ untuk tempat duduk tier lebih tinggi.

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves

Athletic Bilbao hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu-satunya kemenangan itu datang dalam laga pramusim melawan Burgos CF, yang mereka menangi 3-0. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-3 dari Sevilla pada pekan pembuka LaLiga pada 22 Agustus. Mereka juga kalah 3-1 dari Real Zaragoza dan 1-0 dari Atalanta dalam laga persahabatan, serta takluk 3-1 dari Marseille lebih awal di pramusim. Dalam lima pertandingan itu, Bilbao mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Deportivo Alaves datang dengan kondisi yang jauh lebih baik, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil kompetitif terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 di markas Rayo Vallecano pada 20 Agustus, setelah kemenangan 3-0 atas Getafe di LaLiga pada pekan pembuka musim. Alaves juga mencatat kemenangan 3-0 atas Castellon dan 1-0 di markas Girona pada pramusim. Mereka mencetak delapan gol dan kebobolan dua gol dalam rangkaian lima pertandingan tersebut, serta mencatat nirbobol dalam dua di antaranya.

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 2 Mei 2026, ketika Athletic Bilbao menang 4-2 di markas Deportivo Alaves di LaLiga. Sebelumnya, Alaves meraih kemenangan 1-0 di San Mames pada pertemuan sebelumnya pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, hasilnya terbagi, dengan kedua klub sama-sama meraih kemenangan di LaLiga dan satu laga persahabatan pramusim juga masuk dalam data tersebut.