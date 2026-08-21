Cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Nottingham Forest: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Villa Park akan bergemuruh saat Aston Villa menghadapi sesama tim Midlands, Nottingham Forest, dalam laga Premier League yang menarik pada Sabtu, 12 September, dan Anda bisa hadir di sana dengan memesan tiket hari ini.

Sejumlah pahlawan Aston Villa di Liga Europa mungkin telah hengkang ke klub lain, tetapi para suporter berbaju claret dan biru langit menaruh kepercayaan penuh kepada Unai Emery, yang telah mengatasi rintangan sebelumnya dengan sangat baik. Villa terkenal gagal memenangi lima laga pembuka EPL mereka musim lalu, sebelum kemudian meraih 12 kemenangan dalam 13 pertandingan berikutnya.

Forest bertandang ke Birmingham masih mencari konsistensi setelah kedatangan Oliver Glasner pada musim panas. Tanpa gangguan kompetisi Eropa kali ini, Nottingham Forest akan sepenuhnya fokus untuk naik di klasemen Premier League musim ini.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Nottingham Forest, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Aston Villa vs Nottingham Forest digelar?

Aston Villa vs Nottingham Forest akan berlangsung di Villa Park (Birmingham), pada Sabtu, 12 September, dengan jadwal kick-off pukul 15.00 BST.

Premier League - Pekan 4 12 Sep 2026 - 10.00 Villa Park

Cara membeli tiket Premier League Aston Villa vs Nottingham Forest

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang tidak kebagian dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk masyarakat umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, para penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Aston Villa vs Nottingham Forest?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Tingkatan usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di setiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkatan (misalnya Kategori A, B, atau C). Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga normal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol premium, sementara kursi di tribun atas belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Perlu keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang masih aktif untuk masuk ke undian ballot atau pertukaran resale.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi maksimal £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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