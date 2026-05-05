Cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Nottingham Forest di menit-menit terakhir: Harga tiket Liga Europa, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Aston Villa akan menjamu Nottingham Forest di Villa Park, Birmingham, pada Kamis, 7 Mei, dalam laga Liga Europa yang diprediksi akan berlangsung sengit saat kedua tim bertarung di leg kedua semifinal Liga Europa.

Aston Villa saat ini berada di peringkat ke-2 di Liga Premier, sementara Nottingham Forest berada di peringkat ke-13, dengan kedua klub mengalihkan fokus mereka ke kompetisi Eropa dalam upaya untuk mengamankan tempat di final turnamen besar Eropa.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Aston Villa vs Nottingham Forest, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off pertandingan Liga Europa antara Aston Villa vs Nottingham Forest?

Europa League - Final Stage Villa Park

Bagaimana cara membeli tiket Liga Europa Aston Villa vs Nottingham Forest?

Selain untuk Final, Anda tidak dapat membeli tiket pertandingan Liga Europa secara langsung melalui UEFA.

Sebaliknya, tiket dijual oleh masing-masing klub yang berkompetisi di edisi musim ini.

Anda harus mengunjungi situs masing-masing klub untuk pertandingan yang ingin Anda hadiri dan membeli tiket dari sana.

Meskipun situs resmi klub merupakan cara paling aman bagi para pendukung untuk membeli tiket Liga Champions, mereka yang ingin menonton pertandingan mungkin ingin mempertimbangkan situs-situs sekunder seperti StubHub sebagai alternatif untuk mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket pertandingan Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Europa?

Harga tiket UEFA bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk klub yang bertanding, lokasi pertandingan, dan tahap kompetisi.

Misalnya, pertandingan semifinal yang menampilkan Real Madrid atau Arsenal akan jauh lebih mahal daripada pertandingan fase grup di Limassol, saat melawan Pafos.

Klub biasanya menetapkan harga tiket pada awal musim untuk fase liga. Jika sebuah tim melaju ke babak gugur, harga mungkin naik untuk pertandingan tertentu, tergantung pada lawan, lokasi, dan permintaan.

Pantau terus portal tiket resmi berbagai klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga.

Jika Anda mencari opsi menit-menit terakhir, tiket di situs sekunder seperti StubHub saat ini tersedia.

Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Europa: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Performa Aston Villa vs Nottingham Forest

Aston Villa vs Nottingham Forest: Rekor Pertemuan Terbaru

Aston Villa vs Nottingham Forest Klasemen

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen





Apa yang bisa diharapkan dari laga Aston Villa vs Nottingham Forest?

Nottingham Forest tiba di Villa Park dengan keunggulan tipis namun krusial setelah meraih kemenangan 1-0 yang disiplin pada leg pertama di City Ground pada 30 April.

Tim asuhan Nuno Espírito Santo telah menemukan angin segar di pekan-pekan terakhir musim ini, didukung oleh kemenangan tandang telak 3-1 atas Chelsea pada 4 Mei, membuktikan bahwa mereka memiliki kualitas serangan balik yang mampu mengancam tim-tim papan atas liga.

Bagi Aston Villa asuhan Unai Emery, tugasnya jelas: membalikkan ketertinggalan untuk mencapai final kompetisi Eropa besar pertama mereka dalam lebih dari empat dekade. Villa tampil tangguh di kandang sepanjang musim ini, termasuk saat mengalahkan Forest 3-1 di Villa Park pada 3 Januari dalam laga Liga Premier.

Namun, kekalahan 1-0 di liga dari Fulham pada 25 April lalu mengindikasikan adanya kelelahan yang mulai merasuki skuad.

Baca selengkapnya