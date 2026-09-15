Cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Brentford: harga Premier League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Aston Villa akan menghadapi Brentford pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Villa Park, Birmingham.

Brentford datang ke laga ini setelah memenangi pertemuan liga sebelumnya dengan skor 1-0 melawan Aston Villa di Villa Park pada Februari 2026. Statistik head-to-head historis menunjukkan duel yang kompetitif antara kedua klub, dengan 8 hasil imbang dari total 18 pertemuan.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Aston Villa vs Brentford, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Aston Villa vs Brentford di Premier League?

Aston Villa vs Brentford berlangsung di Villa Park, Birmingham.

Premier League - Pekan 6 10 Okt 2026 - 10.00 Villa Park

Bagaimana cara membeli tiket Aston Villa vs Brentford di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Aston Villa vs Brentford di Villa Park, ikuti opsi pembelian utama berikut ini:

Situs Resmi Klub (Aston Villa FC) : Beli langsung melalui portal tiket resmi Aston Villa. Tiket dirilis dalam beberapa tahap: prioritas pertama diberikan kepada anggota resmi Claret Members, diikuti oleh pemegang tiket musiman, yang dapat membeli tiket tambahan untuk tamu, dan terakhir jendela Penjualan Umum untuk sisa tiket yang tersedia. Semua tiket kandang diterbitkan secara digital melalui aplikasi resmi Aston Villa ke Apple Wallet atau Google Wallet.

Tiket Suporter Tandang (Brentford FC) : Jika Anda mendukung Brentford, alokasi tiket tandang harus dibeli langsung melalui situs tiket resmi Brentford oleh anggota resmi yang terdaftar.

Hospitality dan Kursi Premium : Hospitality hari pertandingan, paket VIP, dan opsi General Admission Plus (GA+) dapat dipesan langsung melalui divisi hospitality resmi Aston Villa. Tiket-tiket ini umumnya tidak memerlukan riwayat keanggotaan sebelumnya.

Marketplace Tiket Sekunder : Jika tiket resmi general admission sudah habis terjual, tiket sering tersedia di platform agregator tiket sekunder seperti StubHub. Perlu diingat bahwa harga di platform sekunder dapat berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar.

Berapa harga tiket Aston Villa vs Brentford di Premier League?

Untuk pertandingan Premier League Aston Villa vs Brentford di Villa Park, harga resmi tiket pertandingan general admission yang dibeli langsung dari klub kira-kira berada dalam kisaran berikut:

Harga Standar Dewasa

Zona 1 (Pemandangan tengah sisi panjang lapangan): £62,00 - £86,50

Zona 2: £56,00 - £81,00

Zona 3: £51,50 - £75,00

Zona 4 (Tribun atas / sudut): £49,50 - £61,00

Tarif Konsesi & Junior

Lansia (di atas 66 tahun) & Dewasa Muda (di bawah 21 tahun): £33,00 - £65,00

Junior (di bawah 18 tahun / di bawah 14 tahun): £14,50 - £61,50

Opsi Hospitality

Hospitality Hari Pertandingan & Paket VIP: Paket General Admission Plus (GA+) dan lounge premium mulai dari £130 hingga £350+ per orang.

Aston Villa vs Brentford di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Aston Villa vs Brentford

Aston Villa kalah dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan catatan nol kemenangan, nol hasil imbang, dan lima kekalahan. Laga terakhir mereka adalah kekalahan kandang 1-0 dari Arsenal di Premier League pada 31 Agustus, dan mereka sebelumnya juga dikalahkan Brighton 4-0 dalam laga liga sebelumnya. Villa juga menelan kekalahan dari Borussia Moenchengladbach dan Bayern Munich pada pramusim, serta kalah dari Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup. Dalam lima pertandingan itu, Villa mencetak tiga gol dan kebobolan 10 gol.

Brentford sedang dalam performa tajam, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka dengan satu hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 di markas Leeds United pada 30 Agustus, tetapi sebelum itu mereka mengalahkan Tottenham Hotspur 3-0 di Premier League dan menghancurkan Eintracht Frankfurt 7-0 dalam laga uji coba pramusim. The Bees juga menang 6-1 di markas Birmingham City di Carabao Cup. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, Brentford mencetak 15 gol dan kebobolan dua gol.

Aston Villa vs Brentford: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir dengan kemenangan 0-1 Brentford di Villa Park di Premier League pada 1 Februari 2026. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Brentford menang tiga kali, Aston Villa menang sekali, dan satu pertandingan berakhir imbang, yakni duel Carabao Cup 1-1 pada September 2025. Satu-satunya kemenangan Villa dalam rangkaian itu terjadi saat menang tandang 1-0 di markas Brentford pada Maret 2025.