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Cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Arsenal: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang pemesanan tiket untuk salah satu pertandingan terbesar Aston Villa musim ini

Momen besar menanti pada Senin, 31 Agustus, saat Aston Villa menyambut juara bertahan Premier League, Arsenal. Tak ada yang menandingi laga tengah pekan di bawah sorot lampu Villa Park, dan Anda bisa berada di sana dengan mengamankan kursi Anda hari ini.

Meski sebagian penggemar mungkin berharap laga kandang pertama yang lebih mudah, mereka tak boleh lupa bahwa dalam masa kepemimpinan Unai Emery yang luar biasa selama lebih dari tiga tahun, Villa sudah dua kali mengalahkan Arsenal yang bersaing memperebutkan gelar di Villa Park dan terkenal menyapu bersih dua pertemuan melawan Arsenal pada musim 2023/24.

Kemenangan 2-1 atas Arsenal di Villa Park musim lalu menjadi salah satu kemenangan paling berkesan dalam kampanye tersebut, dengan gol Emiliano Buendia pada menit ke-95 membuat para pendukung di Holte End bergemuruh kegirangan.

Akankah kita disuguhi satu lagi laga klasik di Villa Park? Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Aston Villa vs Arsenal, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal pertandingan Premier League Aston Villa vs Arsenal?

Aston Villa vs Arsenal dijadwalkan kick-off pada pukul 20.00 BST pada Senin, 31 Agustus, di Villa Park, Birmingham.

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Premier League - Pekan 2
Villa Park

Cara membeli tiket Premier League Aston Villa vs Arsenal

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, regulasi anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan ludes terjual, anggota yang tidak kebagian dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit akhir, penggemar juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Aston Villa vs Arsenal?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi panjang lapangan dan tier bawah memiliki harga premium, sementara kursi di tier atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Membutuhkan keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

AVL

AVL - Performa

SCF
M0-3
MCI
M1-2
WAL
M0-5
POR
K2-1
RSO
K2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ARS

ARS - Performa

WHU
M0-1
BUR
M1-0
CRY
M1-2
PSG
K1-1
GIR
M1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Aston VillaSeriArsenal
2
1
2
Premier League
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Arsenal
ARS
4
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Aston Villa
AVL
1
FT
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FT
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FT
7Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Aston Villa vs Arsenal

Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formasi
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Manajer

  • U. Emery

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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