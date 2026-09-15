Cara mendapatkan tiket Arsenal vs Lille: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Kapan kick-off Arsenal vs Lille di Liga Champions?
Arsenal vs Lille kick-off di Emirates Stadium, London.
Arsenal vs Lille di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui
Performa Arsenal vs Lille
Arsenal memenangi lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak sembilan gol dan kebobolan satu gol dalam rangkaian itu. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Sunderland di Premier League, dan mereka juga meraih kemenangan 1-0 atas Napoli di Liga Champions. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka mengalahkan Chelsea 2-1 dan Aston Villa 1-0 di Premier League, serta menundukkan Coventry City 3-0. Arsenal mencatatkan beberapa clean sheet dalam lima pertandingan tersebut.
Lille memenangi tiga pertandingan, imbang sekali, dan kalah sekali dalam lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Troyes di Ligue 1, setelah kekalahan 3-2 dari Real Betis di Liga Champions. Mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain dan menang 1-0 di kandang Toulouse dalam periode tersebut.
ARS - Performa
LIL - Performa
Arsenal vs Lille: Rekor head-to-head terkini
Klasemen Arsenal vs Lille
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