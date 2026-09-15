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Cara mendapatkan tiket Arsenal vs Lille: harga Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Arsenal menghadapi Lille di Liga Champions. Berikut cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

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Kapan kick-off Arsenal vs Lille di Liga Champions?

Arsenal vs Lille kick-off di Emirates Stadium, London.

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Champions League - Pekan 2
Emirates Stadium

Arsenal vs Lille di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Arsenal vs Lille

Arsenal memenangi lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak sembilan gol dan kebobolan satu gol dalam rangkaian itu. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Sunderland di Premier League, dan mereka juga meraih kemenangan 1-0 atas Napoli di Liga Champions. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka mengalahkan Chelsea 2-1 dan Aston Villa 1-0 di Premier League, serta menundukkan Coventry City 3-0. Arsenal mencatatkan beberapa clean sheet dalam lima pertandingan tersebut.

Lille memenangi tiga pertandingan, imbang sekali, dan kalah sekali dalam lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Troyes di Ligue 1, setelah kekalahan 3-2 dari Real Betis di Liga Champions. Mereka juga bermain imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain dan menang 1-0 di kandang Toulouse dalam periode tersebut.

ARS

ARS - Performa

COV
M3-0
AVL
M0-1
CHE
M2-1
NAP
M0-1
SUN
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
LIL

LIL - Performa

SCO
M0-2
PSG
S2-2
TFC
M0-1
BET
K2-3
TRO
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Arsenal vs Lille: Rekor head-to-head terkini

Klasemen Arsenal vs Lille

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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