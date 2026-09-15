Arsenal menghadapi Leeds United pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Emirates Stadium, London.

Arsenal memasuki laga ini dengan tujuan mempertahankan rekor head-to-head dominan mereka atas Leeds, setelah memenangi sembilan dari sepuluh pertemuan terakhir di semua kompetisi. Duel liga terbaru mereka pada Januari 2026 berakhir dengan kemenangan meyakinkan 4–0 untuk Arsenal di kandang Leeds, Elland Road.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Arsenal vs Leeds United, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Arsenal vs Leeds United di Premier League?

Arsenal vs Leeds United kick-off di Emirates Stadium, London, pada 10 Oktober pukul 12.30 waktu setempat.

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal vs Leeds United di Premier League?

Untuk membeli tiket Arsenal vs Leeds United di Emirates Stadium, Anda bisa mengikuti langkah-langkah resmi standar berikut:

Bergabung dengan membership resmi Arsenal: Arsenal menerapkan sistem tiket berbasis undian, di mana anggota berbayar (level Red atau Silver) mendapatkan akses eksklusif untuk mengajukan pembelian tiket laga kandang. Masuk ke undian tiket pertandingan: Setelah tiket untuk laga melawan Leeds United dibuka untuk pendaftaran, biasanya 4 hingga 6 pekan sebelum hari pertandingan, masuk ke portal tiket resmi Arsenal dan ikuti undian tiket dalam periode yang telah ditentukan. Cek hasil undian & Ticket Exchange: Jika pengajuan undian Anda berhasil, pembayaran akan diproses secara otomatis dan tiket digital Anda akan diberikan; jika tidak berhasil, Anda bisa memeriksa Arsenal Ticket Exchange resmi, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka kepada anggota lain. Jelajahi paket hospitality resmi: Jika Anda bukan anggota atau ingin mendapatkan jaminan masuk, tiket hospitality menawarkan tempat duduk premium yang dipadukan dengan pilihan makanan dan minuman langsung melalui klub. Platform tiket sekunder: Platform tiket sekunder dan marketplace seperti StubHub atau mitra perjalanan resmi juga menjual tiket, meski harga sering kali ditetapkan penjual di atas harga normal dan tunduk pada kebijakan jaminan pembeli.

Berapa harga tiket Arsenal vs Leeds United di Premier League?

Untuk pertandingan Premier League Arsenal vs Leeds United di Emirates Stadium, harga tiket resmi umumnya bergantung pada kategori pertandingan dan tier tempat duduk:

Laga Kategori B / C (pertandingan liga standar): Tiket dewasa biasanya berada di kisaran £30 hingga £80 untuk kursi standar.

Laga Kategori A (duel papan atas): Pertandingan liga premium dapat berharga antara £70 dan £100+ per tiket dewasa.

Club Level & hospitality: Paket hospitality premium dan tempat duduk Club Level umumnya mulai dari sekitar £250 hingga £500+ per tiket, tergantung pada akses lounge dan jamuan makan yang termasuk di dalamnya.

Arsenal vs Leeds United di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Arsenal vs Leeds United

Arsenal menatap pertandingan ini setelah memenangi kelima laga terakhir mereka yang tercatat di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Aston Villa di Premier League, dan mereka juga mengalahkan Coventry City 3-0 serta merebut Community Shield lewat kemenangan 3-0 atas Manchester City. Dalam lima pertandingan itu, Arsenal mencetak sepuluh gol dan kebobolan lima kali, dengan dua hasil laga persahabatan mereka menyumbang sebagian besar gol yang masuk ke gawang mereka.

Leeds mencatat rangkaian hasil terbaru yang beragam namun secara umum positif. Lima pertandingan terakhir mereka menghasilkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Brentford di Premier League, lalu mereka membukukan kemenangan 2-0 di Carabao Cup di kandang Nottingham Forest sebelum meraih kemenangan 1-0 di Premier League atas lawan yang sama. Leeds mencetak delapan gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan tiga kali, dengan satu-satunya kekalahan mereka datang dalam laga persahabatan pramusim melawan Manchester United.

Arsenal vs Leeds United: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Januari 2026, ketika Arsenal menang 4-0 di Elland Road dalam laga Premier League. Sebelum itu, Arsenal mengalahkan Leeds 5-0 di Emirates pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terbaru di data ini, Arsenal menang empat kali dengan satu kemenangan untuk Leeds, mencetak 12 gol dan kebobolan dua kali.