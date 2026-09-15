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Cara mendapatkan tiket Arsenal vs Leeds United: harga Premier League, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Arsenal menghadapi Leeds United di Premier League. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Arsenal menghadapi Leeds United pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Emirates Stadium, London.

Arsenal memasuki pertandingan ini dengan tujuan mempertahankan rekor dominan mereka dalam head-to-head melawan Leeds, setelah memenangi sembilan dari 10 pertemuan terakhir di semua kompetisi. Pertemuan liga terbaru mereka pada Januari 2026 membuat Arsenal meraih kemenangan meyakinkan 4-0 di kandang lawan di Elland Road.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Arsenal vs Leeds United, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Arsenal vs Leeds United di Premier League?

Arsenal vs Leeds United kick-off di Emirates Stadium, London.

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Premier League - Pekan 6
Emirates Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal vs Leeds United di Premier League?

Untuk membeli tiket Arsenal vs Leeds United di Emirates Stadium, Anda dapat mengikuti langkah-langkah resmi standar berikut:

  1. Bergabung dengan Keanggotaan Resmi Arsenal: Arsenal menjalankan sistem tiket berbasis undian, di mana anggota berbayar (level Red atau Silver) mendapatkan akses eksklusif untuk mengajukan permohonan tiket pertandingan kandang.
  2. Masuk ke Undian Tiket Pertandingan: Setelah tiket untuk laga melawan Leeds United dibuka untuk pengajuan, biasanya 4 hingga 6 pekan sebelum hari pertandingan, masuklah ke portal tiket resmi Arsenal dan ikut undian tiket selama periode yang telah ditentukan.
  3. Periksa Hasil Undian & Ticket Exchange: Jika pengajuan undian Anda berhasil, pembayaran akan diproses secara otomatis dan tiket digital Anda akan diberikan. Jika tidak berhasil, Anda dapat memeriksa Arsenal Ticket Exchange resmi, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka kepada anggota lain.
  4. Jelajahi Paket Hospitality Resmi: Jika Anda bukan anggota atau menginginkan jaminan masuk, tiket hospitality menawarkan tempat duduk premium yang dipadukan dengan pilihan makanan dan minuman langsung melalui klub.
  5. Platform Tiket Sekunder : Platform tiket sekunder dan marketplace seperti StubHub atau mitra perjalanan resmi juga mencantumkan tiket, meski harga sering kali ditetapkan penjual di atas harga nominal dan tunduk pada kebijakan jaminan pembeli.

Berapa harga tiket Arsenal vs Leeds United di Premier League?

Untuk pertandingan Premier League Arsenal vs Leeds United di Emirates Stadium, harga tiket resmi umumnya bergantung pada kategori pertandingan dan tingkatan tempat duduk:

  • Pertandingan Kategori B / C (Laga Liga Standar): Tiket dewasa biasanya berkisar dari £30 hingga £80 untuk tempat duduk standar.
  • Pertandingan Kategori A (Laga Papan Atas): Pertandingan liga premium dapat berharga antara £70 dan £100+ per tiket dewasa.
  • Club Level & Hospitality: Paket hospitality premium dan tempat duduk Club Level umumnya dimulai dari sekitar £250 hingga £500+ per tiket, tergantung pada akses lounge dan jamuan makan yang disertakan.

Arsenal vs Leeds United di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Arsenal vs Leeds United

Arsenal memasuki pertandingan ini setelah memenangi kelima laga terakhir mereka yang tercatat di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di kandang Aston Villa di Premier League, dan mereka juga mengalahkan Coventry City 3-0 serta merebut Community Shield lewat kemenangan 3-0 atas Manchester City. Dalam lima pertandingan itu, Arsenal mencetak 10 gol dan kebobolan lima gol, dengan dua hasil laga persahabatan mereka menyumbang mayoritas gol yang bersarang ke gawang mereka.

Leeds membukukan rangkaian hasil terbaru yang campuran tetapi sebagian besar positif. Lima pertandingan terakhir mereka menghasilkan tiga kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Brentford di Premier League, dan setelah itu mereka menang 2-0 atas Nottingham Forest di Carabao Cup sebelum mencatat kemenangan 1-0 di Premier League atas lawan yang sama. Leeds mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tiga gol, dengan satu-satunya kekalahan mereka datang dalam laga pramusim melawan Manchester United.

ARS

ARS - Performa

COV
M3-0
AVL
M0-1
CHE
M2-1
NAP
M0-1
SUN
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
LEE

LEE - Performa

NFO
M0-2
BRE
S1-1
BHA
S1-1
CHE
K6-3
NEW
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Arsenal vs Leeds United: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Januari 2026, ketika Arsenal menang 4-0 di Elland Road dalam pertandingan Premier League. Sebelum itu, Arsenal mengalahkan Leeds 5-0 di Emirates pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terbaru di kumpulan data ini, Arsenal menang empat kali dengan satu kemenangan Leeds, mencetak 12 gol dan kebobolan dua gol.

Head to Head

ArsenalSeriLeeds United
5
0
0
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FT
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FT
16Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Arsenal vs Leeds United

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
M
M
M
M
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
M
M
M
M
3
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
422073+48
M
S
S
M
4
Hull CityHull CityHUL
422052+38
S
S
M
M
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
4211135+87
M
S
K
M
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
S
K
M
M
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
S
S
S
M
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
S
M
S
S
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
S
S
S
M
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
4202710-36
M
K
K
M
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
M
S
S
K
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
K
S
M
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
K
S
M
K
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
K
S
M
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
403167-13
S
S
S
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
K
M
K
K
17
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
402205-52
S
S
K
K
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
S
K
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
K
S
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
4004010-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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