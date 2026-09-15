Arsenal menghadapi Leeds United pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Emirates Stadium, London.

Arsenal memasuki pertandingan ini dengan tujuan mempertahankan rekor dominan mereka dalam head-to-head melawan Leeds, setelah memenangi sembilan dari 10 pertemuan terakhir di semua kompetisi. Pertemuan liga terbaru mereka pada Januari 2026 membuat Arsenal meraih kemenangan meyakinkan 4-0 di kandang lawan di Elland Road.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Arsenal vs Leeds United, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Arsenal vs Leeds United di Premier League?

Arsenal vs Leeds United kick-off di Emirates Stadium, London.

Premier League - Pekan 6 10 Okt 2026 - 07.30 Emirates Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Arsenal vs Leeds United di Premier League?

Untuk membeli tiket Arsenal vs Leeds United di Emirates Stadium, Anda dapat mengikuti langkah-langkah resmi standar berikut:

Bergabung dengan Keanggotaan Resmi Arsenal: Arsenal menjalankan sistem tiket berbasis undian, di mana anggota berbayar (level Red atau Silver) mendapatkan akses eksklusif untuk mengajukan permohonan tiket pertandingan kandang. Masuk ke Undian Tiket Pertandingan: Setelah tiket untuk laga melawan Leeds United dibuka untuk pengajuan, biasanya 4 hingga 6 pekan sebelum hari pertandingan, masuklah ke portal tiket resmi Arsenal dan ikut undian tiket selama periode yang telah ditentukan. Periksa Hasil Undian & Ticket Exchange: Jika pengajuan undian Anda berhasil, pembayaran akan diproses secara otomatis dan tiket digital Anda akan diberikan. Jika tidak berhasil, Anda dapat memeriksa Arsenal Ticket Exchange resmi, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka kepada anggota lain. Jelajahi Paket Hospitality Resmi: Jika Anda bukan anggota atau menginginkan jaminan masuk, tiket hospitality menawarkan tempat duduk premium yang dipadukan dengan pilihan makanan dan minuman langsung melalui klub. Platform Tiket Sekunder : Platform tiket sekunder dan marketplace seperti StubHub atau mitra perjalanan resmi juga mencantumkan tiket, meski harga sering kali ditetapkan penjual di atas harga nominal dan tunduk pada kebijakan jaminan pembeli.

Berapa harga tiket Arsenal vs Leeds United di Premier League?

Untuk pertandingan Premier League Arsenal vs Leeds United di Emirates Stadium, harga tiket resmi umumnya bergantung pada kategori pertandingan dan tingkatan tempat duduk:

Pertandingan Kategori B / C (Laga Liga Standar): Tiket dewasa biasanya berkisar dari £30 hingga £80 untuk tempat duduk standar.

Pertandingan Kategori A (Laga Papan Atas): Pertandingan liga premium dapat berharga antara £70 dan £100+ per tiket dewasa.

Club Level & Hospitality: Paket hospitality premium dan tempat duduk Club Level umumnya dimulai dari sekitar £250 hingga £500+ per tiket, tergantung pada akses lounge dan jamuan makan yang disertakan.

Arsenal vs Leeds United di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Arsenal vs Leeds United

Arsenal memasuki pertandingan ini setelah memenangi kelima laga terakhir mereka yang tercatat di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di kandang Aston Villa di Premier League, dan mereka juga mengalahkan Coventry City 3-0 serta merebut Community Shield lewat kemenangan 3-0 atas Manchester City. Dalam lima pertandingan itu, Arsenal mencetak 10 gol dan kebobolan lima gol, dengan dua hasil laga persahabatan mereka menyumbang mayoritas gol yang bersarang ke gawang mereka.

Leeds membukukan rangkaian hasil terbaru yang campuran tetapi sebagian besar positif. Lima pertandingan terakhir mereka menghasilkan tiga kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Brentford di Premier League, dan setelah itu mereka menang 2-0 atas Nottingham Forest di Carabao Cup sebelum mencatat kemenangan 1-0 di Premier League atas lawan yang sama. Leeds mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tiga gol, dengan satu-satunya kekalahan mereka datang dalam laga pramusim melawan Manchester United.

Arsenal vs Leeds United: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Januari 2026, ketika Arsenal menang 4-0 di Elland Road dalam pertandingan Premier League. Sebelum itu, Arsenal mengalahkan Leeds 5-0 di Emirates pada Agustus 2025. Dalam lima pertemuan terbaru di kumpulan data ini, Arsenal menang empat kali dengan satu kemenangan Leeds, mencetak 12 gol dan kebobolan dua gol.