Cara mendapatkan tiket Arsenal vs Coventry City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Musim Premier League 2026/27 dimulai di Emirates pada Jumat, 21 Agustus, saat juara bertahan Arsenal menghadapi tim promosi baru Coventry City.

Setelah akhirnya berhasil melewati garis finis usai menempati posisi kedua dalam tiga musim beruntun, Arsenal kini ingin menjaga momentum saat berupaya mempertahankan gelar dengan sukses untuk pertama kalinya sejak 1935.

Arsenal mencetak 10 gol dalam dua pertemuan sebelumnya melawan Coventry, dan para pendukung The Reds akan berharap pasukan Arteta langsung tancap gas di kandang. Anda bisa berada di sana untuk menyaksikan laga pembuka musim dengan memesan tiket hari ini.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Arsenal vs Coventry City, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Arsenal vs Coventry City digelar?

Arsenal menjamu Coventry City di Emirates Stadium, London Utara, dengan jadwal kick-off pukul 20.00 (BST).

Premier League - Pekan 1 21 Agu 2026 - 15.00 Emirates Stadium

Cara membeli tiket Premier League Arsenal vs Coventry City

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang tidak kebagian dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, penggemar juga bisa membeli tiket melalui platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Arsenal vs Coventry City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda di setiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan (misalnya Kategori A, B, atau C). Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.

Lokasi tempat duduk: Kursi di tengah sisi lapangan dan tingkat bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah mengonfirmasinya setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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