Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoCoventry City
Book Arsenal vs Coventry City Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket Arsenal vs Coventry City: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Premier League
Arsenal
Coventry City

Semua yang perlu Anda ketahui tentang memesan tiket untuk laga pembuka musim Premier League

Musim Premier League 2026/27 dimulai di Emirates pada Jumat, 21 Agustus, saat juara bertahan Arsenal menghadapi tim promosi baru Coventry City.

Setelah akhirnya berhasil melewati garis finis usai menempati posisi kedua dalam tiga musim beruntun, Arsenal kini ingin menjaga momentum saat berupaya mempertahankan gelar dengan sukses untuk pertama kalinya sejak 1935.

Arsenal mencetak 10 gol dalam dua pertemuan sebelumnya melawan Coventry, dan para pendukung The Reds akan berharap pasukan Arteta langsung tancap gas di kandang. Anda bisa berada di sana untuk menyaksikan laga pembuka musim dengan memesan tiket hari ini.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Arsenal vs Coventry City, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Arsenal vs Coventry City digelar?

Arsenal menjamu Coventry City di Emirates Stadium, London Utara, dengan jadwal kick-off pukul 20.00 (BST).

crest
Premier League - Pekan 1
Emirates Stadium

Cara membeli tiket Premier League Arsenal vs Coventry City

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena tingginya permintaan global, undang-undang anti-percaloan, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak terpakai kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk masuk ke undian.
  • Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang tidak kebagian dalam ballot bisa membeli tiket yang dikembalikan dengan harga nominal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum non-anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket last-minute, penggemar juga bisa membeli tiket melalui platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Arsenal vs Coventry City?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda di setiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkatan (misalnya Kategori A, B, atau C). Laga besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga nominal tertinggi.
  • Lokasi tempat duduk: Kursi di tengah sisi lapangan dan tingkat bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tingkat atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi diperlukan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga nominal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk mengikuti undian ballot atau penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah mengonfirmasinya setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimum, dan nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

ARS

ARS - Performa

ATM
M1-0
WHU
M0-1
BUR
M1-0
CRY
M1-2
PSG
K1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
COV

COV - Performa

BLB
S1-1
POR
M5-1
WRE
M3-1
WAT
M0-4
NOR
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

ArsenalSeriCoventry City
5
0
0
FA Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FT
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FT
Premier League
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry City badge
Coventry City
COV
1
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry City badge
Coventry City
COV
0
FT
16Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Arsenal vs Coventry City

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formasi
Coventry City crest
Coventry City
COV
Coventry City crest
Coventry City
COV

Manajer

  • M. Arteta

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google