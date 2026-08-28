Angers akan menghadapi Troyes pada Sabtu, 19 September 2026 di Stade Raymond Kopa, Angers.

Kedua tim akan berupaya mencari momentum awal musim untuk mengamankan poin penting di klasemen domestik. Dalam pertemuan kompetitif sebelumnya pada April 2024, Angers meraih kemenangan 2-1 atas Troyes.

Biarkan GOAL memberikan Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk Angers vs Troyes, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Angers vs Troyes di Ligue 1?

Angers vs Troyes digelar di Stade Raymond Kopa, Angers, dengan kick-off dijadwalkan untuk matchday Ligue 1 ini.

Ligue 1 - Pekan 5 19 Sep 2026 - 11.00 Stade Raymond Kopa

Bagaimana cara membeli tiket Angers vs Troyes di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Angers SCO vs ESTAC Troyes pada 19 September 2026, Anda bisa mendapatkannya melalui opsi utama berikut:

Kantor tiket resmi Angers SCO: Karena Angers menjadi tuan rumah pertandingan ini di Stade Raymond Kopa, opsi paling aman dan paling langsung adalah membeli melalui portal tiket online resmi Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr). Loket tiket resmi stadion: Tergantung ketersediaan, tiket juga mungkin dijual langsung di loket Stade Raymond Kopa menjelang hari pertandingan. Marketplace tiket sekunder: Jika kursi resmi habis terjual, agregator tiket dan platform penjualan kembali seperti StubHub juga mencantumkan tiket yang tersedia.

Berapa harga tiket Angers vs Troyes di Ligue 1?

Untuk pertandingan Angers SCO vs ESTAC Troyes mendatang di Stade Raymond Kopa, harga tiket umumnya bervariasi tergantung apakah Anda membelinya dengan harga resmi atau melalui marketplace sekunder.

Kantor tiket resmi (harga nominal): Tiket standar satu pertandingan untuk laga Ligue 1 di Angers umumnya berkisar antara €15 dan €65 untuk kategori tempat duduk reguler, seperti Tribune Coubertin atau Tribune Colombier di belakang gawang hingga Tribune Saint-Léonard tengah atau Tribune Jean-Bouin.

Marketplace sekunder & penjualan kembali: Di platform penjualan kembali dan tiket seperti StubHub, tiket entry-level dimulai dari sekitar €35 hingga €40 , dengan harga tiket rata-rata di seluruh kategori tempat duduk standar berada di kisaran €80 hingga €90 tergantung pandangan dan permintaan.

Paket VIP & hospitality: Opsi hospitality premium pada hari pertandingan, seperti akses ke lounge khusus seperti Salon Colombier atau tempat duduk VIP, biasanya dimulai dari €80 hingga €180+ per tiket.

Angers vs Troyes di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Angers vs Troyes

Angers meraih dua kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan satu hasil berasal dari laga kompetitif. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 0-2 dari Lille di Ligue 1 pada 23 Agustus. Pada pramusim, mereka mengalahkan Paris FC 3-2 dan Lorient 2-1, sambil menelan kekalahan 2-3 dari Le Mans. Mereka juga membuka jadwal laga uji coba dengan kemenangan 2-1 atas Creteil. Dalam lima pertandingan itu, Angers mencetak sembilan gol dan kebobolan sembilan gol.

Troyes membukukan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya. Pertandingan terbaru mereka adalah hasil imbang 0-0 dengan Paris FC di Ligue 1 pada 22 Agustus. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 melawan Panetolikos dan Auxerre pada pramusim, mengalahkan GOAL FC 5-2, dan menang 3-0 atas Grenoble. Troyes mencetak sembilan gol dan kebobolan dua gol dalam rangkaian lima pertandingan itu, termasuk dua clean sheet.

Angers vs Troyes: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 20 April 2024, ketika Angers mengalahkan Troyes 2-1 dalam laga Ligue 2 di Stade Raymond Kopa. Sebelum itu, Troyes menjamu Angers pada Desember 2023 dan kalah 1-4. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Angers meraih tiga kemenangan berbanding satu milik Troyes, dengan satu pertandingan berakhir imbang, dan Angers mencetak 10 gol sementara Troyes mencetak tujuh gol dalam rangkaian laga tersebut.