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Arabian Gulf League
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Book Al-Wahda vs Ajman Tickets

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Cara mendapatkan tiket Al-Wahda vs Ajman: harga ADNOC, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Arabian Gulf League
Al-Wahda
Ajman

Al-Wahda menghadapi Ajman di Liga Teluk Arab. Berikut cara mendapatkan tiket Anda

Al Wahda FC menjamu Ajman FC dalam laga penting UAE Pro League di Stadion Al Nahyan. Kedua klub sama-sama membutuhkan poin, menjanjikan pertarungan berintensitas tinggi antara tim calon penantang gelar dari Abu Dhabi dan tim berbahaya milik Ajman.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Wahda FC vs Ajman FC sekarang juga, termasuk waktu kick-off, harga tiket, dan cara terbaik untuk membelinya secara online.

Kapan kick-off Al-Wahda vs Ajman di Arabian Gulf League?

Bagaimana cara membeli tiket Al-Wahda vs Ajman di Arabian Gulf League?

Mengamankan tiket Anda untuk menyaksikan Al Wahda FC menghadapi Ajman FC sangat mudah jika menggunakan portal tiket digital resmi. Platform online utama untuk membeli tiket pertandingan adalah Platinumlist, yang menawarkan proses checkout yang lancar dan tepercaya bagi semua penggemar sepak bola domestik.

  • Mitra Digital Resmi:Platinumlist menjadi platform utama untuk membeli tiket masuk umum dan kursi berdasarkan kategori tertentu.
  • Loket tiket di lokasi: Meski tersedia loket tiket fisik terbatas di venue pada hari pertandingan, pembelian online sebelum acara sangat disarankan untuk menghindari antrean panjang atau kehabisan tiket secara mendadak.
  • Tautan pembelian utama: Anda bisa mengamankan tiket masuk secara langsung dengan mengunjungi halaman tiket resmi Platinumlist untuk Al Wahda FC vs Ajman FC.

Pemesanan online menjamin tiket seluler dikirim segera, sehingga Anda bisa masuk secara digital dengan mulus melalui pemindaian smartphone di pintu putar stadion.

Berapa harga tiket Al-Wahda vs Ajman di Arabian Gulf League?

Menghadiri pertandingan UAE Pro League adalah salah satu pengalaman olahraga langsung yang paling mudah diakses dan ramah anggaran di kawasan ini. Untuk laga ini, harga tiket masuk umum tetap sama dan sangat terjangkau di tribune kandang maupun tandang:

  • Suporter kandang (Seksi S11–S14): 20,00 AED
  • Suporter tandang (Seksi S18): 20,00 AED

Dengan semua tiket masuk umum dipatok pada 20,00 AED, penggemar mendapatkan nilai luar biasa terlepas dari di mana mereka memilih duduk. Seksi-seksi memang cepat habis, jadi mengamankan kursi Anda lebih awal di Platinumlist disarankan untuk memastikan tempat Anda di tribune.

Al-Wahda vs Ajman di Arabian Gulf League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Wahda vs Ajman

ALW

ALW - Performa

ITT
K1-0
ALS
M0-2
ALW
K2-3
ALK
S1-1
ALD
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
AJM

AJM - Performa

ALD
M0-1
ALJ
S1-1
DAL
M0-2
ALN
S2-2
AKH
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Al-Wahda vs Ajman: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Al-WahdaSeriAjman
3
0
2
Arabian Gulf League
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
2
Ajman badge
Ajman
AJM
0
FT
Arabian Gulf League
Ajman badge
Ajman
AJM
0
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
2
FT
Arabian Gulf League
Ajman badge
Ajman
AJM
4
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
3
FT
Arabian Gulf League
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
1
Ajman badge
Ajman
AJM
0
FT
Arabian Gulf League
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
1
Ajman badge
Ajman
AJM
2
FT
9Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Al-Wahda vs Ajman

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AjmanAjmanAJM
00000000
2
Al Ittihad KalbaAl Ittihad KalbaALI
00000000
3
Al-AinAl-AinALA
00000000
4
Al-DhafraAl-DhafraALD
00000000
5
Al-JaziraAl-JaziraALJ
00000000
6
Al-Nasr SCAl-Nasr SCALN
00000000
7
Al-WahdaAl-WahdaALW
00000000
8
Al-WaslAl-WaslALW
00000000
9
BaniyasBaniyasBAY
00000000
10
HattaHattaHAT
00000000
11
KhorfakkanKhorfakkanALK
00000000
12
Shabab Al-Ahli Dubai FCShabab Al-Ahli Dubai FCALA
00000000
13
Sharjah Cultural ClubSharjah Cultural ClubALS
00000000
14
United FCUnited FCUFC
00000000
AFC Champions League
Piala AFC
Degradasi


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