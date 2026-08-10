Cara mendapatkan tiket Al-Wahda vs Ajman: harga ADNOC, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Al Wahda FC menjamu Ajman FC dalam laga penting UAE Pro League di Stadion Al Nahyan. Kedua klub sama-sama membutuhkan poin, menjanjikan pertarungan berintensitas tinggi antara tim calon penantang gelar dari Abu Dhabi dan tim berbahaya milik Ajman.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Wahda FC vs Ajman FC sekarang juga, termasuk waktu kick-off, harga tiket, dan cara terbaik untuk membelinya secara online.

Kapan kick-off Al-Wahda vs Ajman di Arabian Gulf League?

Arabian Gulf League - Pekan 1 14 Agu 2026 - 12.45

Bagaimana cara membeli tiket Al-Wahda vs Ajman di Arabian Gulf League?

Mengamankan tiket Anda untuk menyaksikan Al Wahda FC menghadapi Ajman FC sangat mudah jika menggunakan portal tiket digital resmi. Platform online utama untuk membeli tiket pertandingan adalah Platinumlist, yang menawarkan proses checkout yang lancar dan tepercaya bagi semua penggemar sepak bola domestik.

Mitra Digital Resmi: Platinumlist menjadi platform utama untuk membeli tiket masuk umum dan kursi berdasarkan kategori tertentu.

Loket tiket di lokasi: Meski tersedia loket tiket fisik terbatas di venue pada hari pertandingan, pembelian online sebelum acara sangat disarankan untuk menghindari antrean panjang atau kehabisan tiket secara mendadak.

Tautan pembelian utama: Anda bisa mengamankan tiket masuk secara langsung dengan mengunjungi halaman tiket resmi Platinumlist untuk Al Wahda FC vs Ajman FC.

Pemesanan online menjamin tiket seluler dikirim segera, sehingga Anda bisa masuk secara digital dengan mulus melalui pemindaian smartphone di pintu putar stadion.

Berapa harga tiket Al-Wahda vs Ajman di Arabian Gulf League?

Menghadiri pertandingan UAE Pro League adalah salah satu pengalaman olahraga langsung yang paling mudah diakses dan ramah anggaran di kawasan ini. Untuk laga ini, harga tiket masuk umum tetap sama dan sangat terjangkau di tribune kandang maupun tandang:

Suporter kandang (Seksi S11–S14): 20,00 AED

Suporter tandang (Seksi S18): 20,00 AED

Dengan semua tiket masuk umum dipatok pada 20,00 AED, penggemar mendapatkan nilai luar biasa terlepas dari di mana mereka memilih duduk. Seksi-seksi memang cepat habis, jadi mengamankan kursi Anda lebih awal di Platinumlist disarankan untuk memastikan tempat Anda di tribune.

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