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Saudi Pro League
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Al-Taawoun Club Stadium
team-logoAl Khaleej
Book Al-Taawoun vs Al Khaleej Tickets

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Cara mendapatkan tiket Al-Taawoun vs Al Khaleej: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
Saudi Pro League
Al-Taawoun
Al Khaleej

Al-Taawoun menghadapi Al Khaleej di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Al-Taawoun menjamu Al-Khaleej di kandang mereka di Buraidah saat kedua klub membuka kampanye Saudi Pro League 2026/27, dan tiket sudah dijual sekarang bagi fans yang ingin menyaksikan laga ini secara langsung. Kedua klub memasuki musim baru dengan target melanjutkan performa solid mereka dalam beberapa musim terakhir, dengan riwayat pertemuan yang sudah terbangun dan kerap menghadirkan duel ketat serta kompetitif di antara kedua tim.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Taawoun FC vs Al-Khaleej Club sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al-Taawoun vs Al Khaleej di Saudi Pro League?

crest
Saudi Pro League - Pekan 1
Al-Taawoun Club Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al-Taawoun vs Al Khaleej di Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui Ticombo, yang menampilkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Taawoun FC vs Al-Khaleej Club dengan pemesanan online instan dan proses checkout yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan aplikasi WeBook, meski umumnya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kick-off dan bisa terbatas bagi fans yang tidak memiliki keanggotaan di salah satu klub. Sebagai pertandingan pekan pembuka, permintaan diperkirakan akan terus meningkat, jadi memesan lebih awal melaluiTicomboadalah cara cerdas untuk menghindari kehabisan kursi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Al-Taawoun vs Al Khaleej di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan pertandingan ini bukan pengecualian.

  • Tiket masuk umum untuk pertandingan standar Saudi Pro League biasanya dimulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.
  • Kategori tempat duduk premium dan sisi lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600.
  • Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan laga pembuka musim, harga bisa berubah saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas.

Al-Taawoun vs Al Khaleej di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Taawoun vs Al Khaleej

ALT

ALT - Performa

ITT
K0-2
ALS
M1-5
AHL
K1-2
ALR
S1-1
ALH
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ALK

ALK - Performa

DHA
M0-2
HIL
K1-2
ALI
K0-5
ALA
K3-1
AHL
K1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/14
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Al-Taawoun vs Al Khaleej: Rekor head-to-head terkini

Head to Head

Al-TaawounSeriAl Khaleej
3
1
1
Saudi Pro League
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
FT
King Cup
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
FT
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
FT
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
FT
Saudi Pro League
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
FT
5Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Klasemen Al-Taawoun vs Al Khaleej

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Degradasi


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