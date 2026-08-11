Al-Taawoun menjamu Al-Khaleej di kandang mereka di Buraidah saat kedua klub membuka kampanye Saudi Pro League 2026/27, dan tiket sudah dijual sekarang bagi fans yang ingin menyaksikan laga ini secara langsung. Kedua klub memasuki musim baru dengan target melanjutkan performa solid mereka dalam beberapa musim terakhir, dengan riwayat pertemuan yang sudah terbangun dan kerap menghadirkan duel ketat serta kompetitif di antara kedua tim.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Taawoun FC vs Al-Khaleej Club sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al-Taawoun vs Al Khaleej di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 1 15 Agu 2026 - 12.15 Al-Taawoun Club Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al-Taawoun vs Al Khaleej di Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui Ticombo, yang menampilkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Taawoun FC vs Al-Khaleej Club dengan pemesanan online instan dan proses checkout yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan aplikasi WeBook, meski umumnya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kick-off dan bisa terbatas bagi fans yang tidak memiliki keanggotaan di salah satu klub. Sebagai pertandingan pekan pembuka, permintaan diperkirakan akan terus meningkat, jadi memesan lebih awal melaluiTicomboadalah cara cerdas untuk menghindari kehabisan kursi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Al-Taawoun vs Al Khaleej di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan pertandingan ini bukan pengecualian.

Tiket masuk umum untuk pertandingan standar Saudi Pro League biasanya dimulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.

Kategori tempat duduk premium dan sisi lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600.

Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan laga pembuka musim, harga bisa berubah saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas.

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