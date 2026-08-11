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Saudi Pro League
team-logoAl Riyadh
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl Nassr FC
Book Al Riyadh vs Al Nassr FC Tickets

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Cara mendapatkan tiket Al Riyadh vs Al Nassr FC: harga Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Saudi Pro League
Al Riyadh
Al Nassr FC

Al Riyadh menghadapi Al Nassr FC di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Al-Riyadh menyambut juara bertahan Al-Nassr di Stadion Prince Faisal bin Fahd pada pekan kedua musim Saudi Pro League 2026/27, dan ini adalah laga dengan taruhan yang sangat berbeda bagi kedua tim. Al-Riyadh selamat dari kampanye 2025/26 yang menegangkan dengan finis di peringkat ke-15 dan hanya lolos dari degradasi dengan selisih tipis, sementara Al-Nassr datang sebagai juara baru sepak bola Saudi setelah mengakhiri penantian gelar selama delapan tahun di bawah Jorge Jesus sebelum menyerahkan kendali kepada Ange Postecoglou untuk musim ini.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Riyadh vs Al Nassr FC di Saudi Pro League?

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Saudi Pro League - Pekan 2
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Riyadh vs Al Nassr FC di Saudi Pro League?

Cara paling mudah untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang menampilkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC dengan pemesanan online instan dan proses checkout yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi Anda tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Ini adalah salah satu tiket yang paling diminati pada bulan pembuka musim Saudi Pro League. Stadion Prince Faisal bin Fahd memiliki kapasitas yang hanya sebagian kecil dari Al-Awwal Park, markas Al-Nassr, dan dengan Ronaldo serta sang juara datang bertandang, alokasi resmi melalui situs Saudi Pro League dan kanal milik Al-Riyadh sendiri diperkirakan akan cepat habis begitu dirilis, biasanya hanya satu atau dua pekan sebelum kick-off. Memesan lebih awal melalui Ticombo sangat disarankan bagi penggemar yang ingin menjamin tempat duduk ketimbang mengambil risiko kehabisan dalam penjualan resmi.

Berapa harga tiket Al Riyadh vs Al Nassr FC di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepak bola dunia, meski harga untuk laga ini kemungkinan berada di atas rata-rata liga mengingat lawan tandang yang dihadapi.

  • Tiket masuk umum untuk laga standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.
  • Kategori premium dan tempat duduk di sisi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600.
  • Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, dapat melebihi SAR 1.500.

Mengingat lawan tandang yang datang dan kapasitas terbatas markas Al-Riyadh, harga diperkirakan akan cepat naik saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia.

Al Riyadh vs Al Nassr FC Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Riyadh vs Al Nassr FC

ALR

ALR - Performa

ALQ
K0-4
ALF
K4-2
ALF
M1-0
ALT
S1-1
ALA
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ALN

ALN - Performa

ALQ
K3-1
ALS
M2-4
HIL
S1-1
GOS
K0-1
DHA
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Al Riyadh vs Al Nassr FC: Rekor head-to-head terkini

Head to Head

Al RiyadhSeriAl Nassr FC
1
0
4
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
FT
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
5
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
FT
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
FT
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
FT
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
FT
4Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Al Riyadh vs Al Nassr FC

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Degradasi


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