Al-Riyadh menyambut juara bertahan Al-Nassr di Stadion Prince Faisal bin Fahd pada pekan kedua musim Saudi Pro League 2026/27, dan ini adalah laga dengan taruhan yang sangat berbeda bagi kedua tim. Al-Riyadh selamat dari kampanye 2025/26 yang menegangkan dengan finis di peringkat ke-15 dan hanya lolos dari degradasi dengan selisih tipis, sementara Al-Nassr datang sebagai juara baru sepak bola Saudi setelah mengakhiri penantian gelar selama delapan tahun di bawah Jorge Jesus sebelum menyerahkan kendali kepada Ange Postecoglou untuk musim ini.

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Kapan kick-off Al Riyadh vs Al Nassr FC di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 2 21 Agu 2026 - 12.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Riyadh vs Al Nassr FC di Saudi Pro League?

Cara paling mudah untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang menampilkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC dengan pemesanan online instan dan proses checkout yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi Anda tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Ini adalah salah satu tiket yang paling diminati pada bulan pembuka musim Saudi Pro League. Stadion Prince Faisal bin Fahd memiliki kapasitas yang hanya sebagian kecil dari Al-Awwal Park, markas Al-Nassr, dan dengan Ronaldo serta sang juara datang bertandang, alokasi resmi melalui situs Saudi Pro League dan kanal milik Al-Riyadh sendiri diperkirakan akan cepat habis begitu dirilis, biasanya hanya satu atau dua pekan sebelum kick-off. Memesan lebih awal melalui Ticombo sangat disarankan bagi penggemar yang ingin menjamin tempat duduk ketimbang mengambil risiko kehabisan dalam penjualan resmi.

Berapa harga tiket Al Riyadh vs Al Nassr FC di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepak bola dunia, meski harga untuk laga ini kemungkinan berada di atas rata-rata liga mengingat lawan tandang yang dihadapi.

Tiket masuk umum untuk laga standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.

Kategori premium dan tempat duduk di sisi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600.

Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, dapat melebihi SAR 1.500.

Mengingat lawan tandang yang datang dan kapasitas terbatas markas Al-Riyadh, harga diperkirakan akan cepat naik saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia.

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