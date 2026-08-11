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Saudi Pro League
team-logoAl Qadsiah
Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl Ittihad
Book Al Qadsiah vs Al Ittihad Tickets

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Cara mendapatkan tiket Al Qadsiah vs Al Ittihad: harga Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Saudi Pro League
Al Qadsiah
Al Ittihad

Al Qadsiah menghadapi Al Ittihad di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Al-Qadsiah menjamu Al-Ittihad di Prince Mohammed bin Fahd Stadium dalam sebuah laga yang banyak menggambarkan posisi keseimbangan kekuatan sepakbola Arab Saudi saat ini. Al-Qadsiah, yang baru menjalani musim kedua mereka di Pro League, finis di posisi keempat yang luar biasa musim lalu di bawah Brendan Rodgers, mengamankan tiket ke AFC Champions League Elite, dan bahkan sempat mengalahkan juara akhirnya, Al-Nassr, dengan skor 3-1 dalam prosesnya. Sebaliknya, Al-Ittihad menjalani kampanye yang sulit hingga berakhir di posisi kelima dan diikuti kepergian Sergio Conceicao, membuat pelatih kepala baru Jens Wissing kini berupaya mengembalikan klub ke standar yang dituntut sejarahnya.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Qadsiah FC vs Al-Ittihad Club sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membelinya secara online.

Kapan kick-off Al Qadsiah vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

crest
Saudi Pro League - Pekan 2
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Cara membeli tiket Al Qadsiah vs Al Ittihad Saudi Pro League

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang menyediakan opsi kursi terverifikasi untuk Al Qadsiah FC vs Al-Ittihad Club dengan pemesanan online instan dan checkout yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi Anda tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu jendela penjualan umum dibuka.

Dengan pamor Al-Qadsiah yang meningkat pesat setelah finis di posisi keempat musim lalu, dan Al-Ittihad yang tetap menjadi salah satu tim tamu dengan dukungan terbaik di liga, permintaan untuk laga ini diperkirakan akan lebih tinggi daripada pertemuan awal musim biasa antara dua klub papan tengah. Tiket resmi biasanya dirilis melalui situs Saudi Pro League dan saluran masing-masing klub sekitar 10 hingga 14 hari sebelum kick-off, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara yang masuk akal untuk menjamin tempat Anda.

Berapa harga tiket Al Qadsiah vs Al Ittihad Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan laga ini juga demikian.

  • Tiket reguler untuk laga standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui saluran resmi.
  • Kategori kursi premium dan tepi lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600.
  • Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti halnya laga apa pun yang melibatkan salah satu klub tradisional besar sepakbola Arab Saudi, harga bisa naik saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas.

Al Qadsiah vs Al Ittihad Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Qadsiah vs Al Ittihad

ALQ

ALQ - Performa

ALN
M3-1
ALF
M1-2
ALH
M2-0
ITT
M1-5
LEV
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ITT

ITT - Performa

ALI
M1-3
ALS
K3-2
ALQ
K1-5
MAL
S2-2
ALJ
M1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Al Qadsiah vs Al Ittihad: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Al QadsiahSeriAl Ittihad
2
1
2
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
5
FT
Saudi Pro League
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FT
King Cup
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
FT
Saudi Pro League
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FT
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
FT
10Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

Klasemen Al Qadsiah vs Al Ittihad

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Degradasi


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