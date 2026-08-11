Cara mendapatkan tiket Al Qadsiah vs Al Ittihad: harga Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Al-Qadsiah menjamu Al-Ittihad di Prince Mohammed bin Fahd Stadium dalam sebuah laga yang banyak menggambarkan posisi keseimbangan kekuatan sepakbola Arab Saudi saat ini. Al-Qadsiah, yang baru menjalani musim kedua mereka di Pro League, finis di posisi keempat yang luar biasa musim lalu di bawah Brendan Rodgers, mengamankan tiket ke AFC Champions League Elite, dan bahkan sempat mengalahkan juara akhirnya, Al-Nassr, dengan skor 3-1 dalam prosesnya. Sebaliknya, Al-Ittihad menjalani kampanye yang sulit hingga berakhir di posisi kelima dan diikuti kepergian Sergio Conceicao, membuat pelatih kepala baru Jens Wissing kini berupaya mengembalikan klub ke standar yang dituntut sejarahnya.

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Kapan kick-off Al Qadsiah vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 2 21 Agu 2026 - 14.00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Cara membeli tiket Al Qadsiah vs Al Ittihad Saudi Pro League

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang menyediakan opsi kursi terverifikasi untuk Al Qadsiah FC vs Al-Ittihad Club dengan pemesanan online instan dan checkout yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi Anda tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu jendela penjualan umum dibuka.

Dengan pamor Al-Qadsiah yang meningkat pesat setelah finis di posisi keempat musim lalu, dan Al-Ittihad yang tetap menjadi salah satu tim tamu dengan dukungan terbaik di liga, permintaan untuk laga ini diperkirakan akan lebih tinggi daripada pertemuan awal musim biasa antara dua klub papan tengah. Tiket resmi biasanya dirilis melalui situs Saudi Pro League dan saluran masing-masing klub sekitar 10 hingga 14 hari sebelum kick-off, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara yang masuk akal untuk menjamin tempat Anda.

Berapa harga tiket Al Qadsiah vs Al Ittihad Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan laga ini juga demikian.

Tiket reguler untuk laga standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui saluran resmi.

Kategori kursi premium dan tepi lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600.

Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti halnya laga apa pun yang melibatkan salah satu klub tradisional besar sepakbola Arab Saudi, harga bisa naik saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas.

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