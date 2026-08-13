Penggemar sepak bola Timur Tengah mulai antusias menyambut prospek laga Derby Timur yang akan datang. Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah adalah salah satu pertandingan unggulan musim Saudi Pro League 2026/27, dan Anda bisa mewujudkan impian menyaksikan sepak bola Saudi dengan mengamankan kursi mulai hari ini.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi tiket penting yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah, termasuk tempat membelinya dan berapa biayanya.

Kapan kick-off Al Qadsiah vs Al-Ettifaq di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 7 10 Sep 2026 - 14.00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Cara membeli tiket Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Saudi Pro League

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League, metode paling tepercaya adalah mengunjungi situs resmi liga, tempat Anda dapat membuka bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'. Anda mungkin perlu membuat akun dan memberikan informasi pribadi.

Pekan pertandingan biasanya digelar selama tiga hari, dengan sebagian besar berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk menyesuaikan dengan akhir pekan Saudi (Jumat dan Sabtu), dan tiket biasanya dirilis beberapa minggu sebelum setiap pertandingan.

Penggemar juga dapat memesan tiket pertandingan melalui platform WeBook.com, mitra tiket resmi Saudi Pro League.

Meski portal resmi liga adalah cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Al-Ettifaq, mereka yang ingin menghadiri pertandingan dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo, yang menawarkan opsi kursi terverifikasi dan proses pemesanan online yang sederhana untuk laga ini.

Berapa harga tiket Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Saudi Pro League?

Anda biasanya bisa mendapatkan tiket pertandingan Saudi Pro League dasar seharga 50-100 SAR, sehingga menonton langsung tetap terjangkau bagi pelancong solo, kelompok penggemar, atau keluarga pencinta sepak bola.

Namun, laga-laga besar, seperti Derby Timur atau saat Al-Ettifaq menjamu Al-Hilal atau Al-Nassr, mematok harga lebih mahal, terutama di area dengan pandangan terbaik.

Ada juga opsi penjualan kembali sekunder untuk membeli tiket Saudi Pro League, seperti Ticombo, tempat tiket termurah yang tersedia untuk laga ini menjadi titik masuk dengan nilai terbaik bagi penggemar yang ingin hadir. Harga di sini dapat berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga tiket resmi, tergantung pada pertandingan dan kedekatan dengan tanggal pelaksanaannya.

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