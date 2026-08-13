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Saudi Pro League
team-logoAl Qadsiah
Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl-Ettifaq
Book Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Tickets

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Cara mendapatkan tiket Al Qadsiah vs Al-Ettifaq: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan menit-menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
Saudi Pro League
Al Qadsiah
Al-Ettifaq

Al Qadsiah menghadapi Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Penggemar sepak bola Timur Tengah mulai antusias menyambut prospek laga Derby Timur yang akan datang. Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah adalah salah satu pertandingan unggulan musim Saudi Pro League 2026/27, dan Anda bisa mewujudkan impian menyaksikan sepak bola Saudi dengan mengamankan kursi mulai hari ini.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi tiket penting yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah, termasuk tempat membelinya dan berapa biayanya.

Kapan kick-off Al Qadsiah vs Al-Ettifaq di Saudi Pro League?

crest
Saudi Pro League - Pekan 7
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Cara membeli tiket Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Saudi Pro League

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League, metode paling tepercaya adalah mengunjungi situs resmi liga, tempat Anda dapat membuka bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'. Anda mungkin perlu membuat akun dan memberikan informasi pribadi.

Pekan pertandingan biasanya digelar selama tiga hari, dengan sebagian besar berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk menyesuaikan dengan akhir pekan Saudi (Jumat dan Sabtu), dan tiket biasanya dirilis beberapa minggu sebelum setiap pertandingan.

Penggemar juga dapat memesan tiket pertandingan melalui platform WeBook.com, mitra tiket resmi Saudi Pro League.

Meski portal resmi liga adalah cara paling aman bagi pendukung untuk membeli tiket Al-Ettifaq, mereka yang ingin menghadiri pertandingan dapat mempertimbangkan situs penjualan kembali sekunder seperti Ticombo, yang menawarkan opsi kursi terverifikasi dan proses pemesanan online yang sederhana untuk laga ini.

Berapa harga tiket Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Saudi Pro League?

Anda biasanya bisa mendapatkan tiket pertandingan Saudi Pro League dasar seharga 50-100 SAR, sehingga menonton langsung tetap terjangkau bagi pelancong solo, kelompok penggemar, atau keluarga pencinta sepak bola.

Namun, laga-laga besar, seperti Derby Timur atau saat Al-Ettifaq menjamu Al-Hilal atau Al-Nassr, mematok harga lebih mahal, terutama di area dengan pandangan terbaik.

Ada juga opsi penjualan kembali sekunder untuk membeli tiket Saudi Pro League, seperti Ticombo, tempat tiket termurah yang tersedia untuk laga ini menjadi titik masuk dengan nilai terbaik bagi penggemar yang ingin hadir. Harga di sini dapat berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga tiket resmi, tergantung pada pertandingan dan kedekatan dengan tanggal pelaksanaannya.

Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Qadsiah vs Al-Ettifaq

ALQ

ALQ - Performa

ALN
M3-1
ALF
M1-2
ALH
M2-0
ITT
M1-5
LEV
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ALI

ALI - Performa

ALA
M1-3
ANA
S0-0
ALK
M0-5
ITT
K1-3
NEO
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Al Qadsiah vs Al-Ettifaq: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Al QadsiahSeriAl-Ettifaq
3
1
1
Saudi Pro League
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
FT
Saudi Pro League
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
4
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
FT
Saudi Pro League
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
FT
Saudi Pro League
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
FT
Saudi Pro League
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
FT
12Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Al Qadsiah vs Al-Ettifaq

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Degradasi


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