Persaingan di Piala Raja semakin sengit saat klub raksasa Riyadh, Al Nassr, menjamu Al Kholood dalam laga babak 16 besar di Al-Awwal Park. Kompetisi sistem gugur domestik bergengsi di Arab Saudi ini menjanjikan laga penuh tensi saat kedua tim memperebutkan tempat di perempat-final.

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Kapan kick-off Al Nassr FC vs Al Kholood di Piala Raja?

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan Piala Raja ini belum tersedia. Periksa kembali menjelang kick-off untuk mendapatkan informasi saluran TV dan siaran langsung yang telah dikonfirmasi.

King Cup - 1/8 1 Des 2026 - 12.00

Di mana membeli tiket Al Nassr vs Al Kholood?

Tiket resmi pertandingan Piala Raja yang melibatkan Al Nassr terutama didistribusikan melalui platform penjualan tiket olahraga resmi Arab Saudi seperti Webook dan kanal penjualan tiket klub. Suporter sebaiknya memeriksa platform tersebut terlebih dahulu selama fase prapenjualan resmi dan penjualan umum untuk mendapatkan tiket masuk standar dengan harga resmi.

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Mencari tiket termurah melalui platform penjualan kembali memberi penggemar cara yang mudah dan praktis agar tetap bisa menyaksikan pertandingan setelah alokasi tiket resmi terjual habis.

Berapa harga tiket Al Nassr vs Al Kholood?

Harga tiket dari penyedia tiket resmi mulai sekitar 30 hingga 40 SAR untuk kursi masuk umum di tribune standar, sehingga menjadi pilihan terjangkau untuk menyaksikan langsung pertandingan piala dengan sistem gugur.

Di pasar penjualan kembali seperti GrintaHub, harga tiket mulai sekitar 75 SAR. Ini memberi suporter alternatif untuk mendapatkan tiket termurah yang tersedia jika alokasi resmi telah habis.

Al Nassr FC vs Al Kholood di Piala Raja: Semua yang perlu diketahui

Performa Al Nassr FC vs Al Kholood

Al Nassr menghadapi pertandingan ini setelah memenangi kelima laga terakhirnya di Liga Pro Saudi dan AFC Champions League Elite. Hasil terbarunya adalah kemenangan 6-2 atas Pakhtakor Tashkent. Sebelumnya, Al Nassr mengalahkan Al Kholood 5-3 di liga. Dalam lima laga tersebut, Al Nassr mencetak 18 gol dan kebobolan delapan kali, dengan kemenangan lain diraih atas Al-Faisaly, Neom SC, dan Neftchi Fargona.

Al Kholood kalah dalam kelima laga terakhirnya tanpa meraih satu pun kemenangan. Kekalahan terbarunya adalah hasil 0-3 melawan Al-Ettifaq. Sebelumnya, Al Kholood dikalahkan Al Nassr 5-3 di liga. Dalam lima pertandingan itu, Al Kholood kebobolan 13 gol dan hanya mencetak lima, serta juga kalah dari Al-Faisaly, Al Qadsiah, dan Al Riyadh.

Al Nassr FC vs Al Kholood: Rekor pertemuan terkini

Kedua klub terakhir bertemu pada 29 Oktober 2026 di Liga Pro Saudi, ketika Al Nassr menang 5-3 di Al-Awwal Park. Dalam lima pertemuan terakhir, Al Nassr meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang, dengan total 13 gol dicetak dan enam gol bersarang di gawangnya. Satu-satunya laga yang gagal dimenangi Al Nassr berakhir 3-3 di kandang Al Kholood pada Oktober 2024.