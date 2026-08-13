Al Nassr menjamu Al Ittihad di Al-Awwal Park, Riyadh, dalam salah satu laga terbesar di kalender Saudi Pro League, yang mempertemukan dua klub paling sukses dan bertabur bintang di negara itu. Al Nassr memasuki musim ini sebagai juara bertahan di bawah Ange Postecoglou, dengan Cristiano Ronaldo masih memimpin lini depan, sementara Al Ittihad, klub tertua di Arab Saudi, datang dengan pelatih kepala baru Jens Wissing saat mereka ingin membangun kembali tim setelah kampanye yang mengecewakan.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Ittihad vs Al Nassr sekarang juga, termasuk detail kickoff, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membelinya secara online.

Kapan kick-off Al Nassr FC vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 22 11 Mar 2027 - 14.00 Al-Awwal Park

Bagaimana cara membeli tiket Al Nassr FC vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui StubHub, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al Ittihad vs Al Nassr dengan pemesanan online instan dan checkout yang aman. Membeli secara online memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengunci kursi Anda tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan saluran penjualan tiket milik Al Nassr sendiri, meski untuk laga sebesar ini, yang melibatkan dua klub paling berprestasi di liga, alokasi resmi cenderung terjual habis dengan sangat cepat begitu dirilis, biasanya satu atau dua pekan sebelum kick-off. Memesan lebih awal melalui pasar sekunder seperti StubHub sangat direkomendasikan bagi penggemar yang ingin menjamin tempat duduk daripada mengambil risiko kehabisan tiket.

Mengingat deretan bintang yang tampil, termasuk Ronaldo untuk tuan rumah dan Benzema untuk tim tamu, pertandingan ini kemungkinan akan menjadi salah satu tiket yang paling diburu musim ini, jadi memesan lebih awal adalah opsi paling aman.

Berapa harga tiket Al Nassr FC vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League secara keseluruhan masih menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, meski harga untuk pertandingan sebesar ini kemungkinan berada jauh di atas rata-rata liga.

Tiket reguler untuk laga standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui saluran resmi. Kategori tempat duduk premium dan pinggir lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600, sementara opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Di pasar sekunder seperti StubHub, tiket termurah yang tersedia untuk pertandingan ini menawarkan titik masuk dengan nilai terbaik bagi penggemar yang hanya ingin berada di dalam Al-Awwal Park untuk menyaksikan dua klub terbesar sepakbola Arab Saudi saling berhadapan. Mengingat lawan yang datang sebagai tim tamu dan profil para pemain yang terlibat di kedua kubu, harga diperkirakan akan cepat naik saat pertandingan mendekat, jadi memesan lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi yang paling luas.

Al Nassr FC vs Al Ittihad di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Nassr FC vs Al Ittihad

Al Nassr FC vs Al Ittihad: Rekor pertemuan terbaru

Klasemen Al Nassr FC vs Al Ittihad



