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Saudi Pro League
team-logoAl Nassr FC
Al-Awwal Park
team-logoAl Ittihad
Book Al Nassr FC vs Al Ittihad Tickets

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Cara mendapatkan tiket Al Nassr FC vs Al Ittihad: harga Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Tickets
Saudi Pro League
Al Nassr FC
Al Ittihad
C. Ronaldo

Al Nassr FC menghadapi Al Ittihad di Liga Pro Saudi. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Al Nassr menjamu Al Ittihad di Al-Awwal Park, Riyadh, dalam salah satu laga terbesar di kalender Saudi Pro League, yang mempertemukan dua klub paling sukses dan bertabur bintang di negara itu. Al Nassr memasuki musim ini sebagai juara bertahan di bawah Ange Postecoglou, dengan Cristiano Ronaldo masih memimpin lini depan, sementara Al Ittihad, klub tertua di Arab Saudi, datang dengan pelatih kepala baru Jens Wissing saat mereka ingin membangun kembali tim setelah kampanye yang mengecewakan.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Ittihad vs Al Nassr sekarang juga, termasuk detail kickoff, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membelinya secara online.

Kapan kick-off Al Nassr FC vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

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Saudi Pro League - Pekan 22
Al-Awwal Park

Bagaimana cara membeli tiket Al Nassr FC vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui StubHub, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al Ittihad vs Al Nassr dengan pemesanan online instan dan checkout yang aman. Membeli secara online memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengunci kursi Anda tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan saluran penjualan tiket milik Al Nassr sendiri, meski untuk laga sebesar ini, yang melibatkan dua klub paling berprestasi di liga, alokasi resmi cenderung terjual habis dengan sangat cepat begitu dirilis, biasanya satu atau dua pekan sebelum kick-off. Memesan lebih awal melalui pasar sekunder seperti StubHub sangat direkomendasikan bagi penggemar yang ingin menjamin tempat duduk daripada mengambil risiko kehabisan tiket.

Mengingat deretan bintang yang tampil, termasuk Ronaldo untuk tuan rumah dan Benzema untuk tim tamu, pertandingan ini kemungkinan akan menjadi salah satu tiket yang paling diburu musim ini, jadi memesan lebih awal adalah opsi paling aman.

Berapa harga tiket Al Nassr FC vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League secara keseluruhan masih menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, meski harga untuk pertandingan sebesar ini kemungkinan berada jauh di atas rata-rata liga.

Tiket reguler untuk laga standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui saluran resmi. Kategori tempat duduk premium dan pinggir lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600, sementara opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Di pasar sekunder seperti StubHub, tiket termurah yang tersedia untuk pertandingan ini menawarkan titik masuk dengan nilai terbaik bagi penggemar yang hanya ingin berada di dalam Al-Awwal Park untuk menyaksikan dua klub terbesar sepakbola Arab Saudi saling berhadapan. Mengingat lawan yang datang sebagai tim tamu dan profil para pemain yang terlibat di kedua kubu, harga diperkirakan akan cepat naik saat pertandingan mendekat, jadi memesan lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi yang paling luas.

Al Nassr FC vs Al Ittihad di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Nassr FC vs Al Ittihad

ALN

ALN - Performa

ALQ
K3-1
ALS
M2-4
HIL
S1-1
GOS
K0-1
DHA
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ITT

ITT - Performa

ALI
M1-3
ALS
K3-2
ALQ
K1-5
MAL
S2-2
ALJ
M1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Al Nassr FC vs Al Ittihad: Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Al Nassr FCSeriAl Ittihad
3
0
2
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
FT
King Cup
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
FT
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
FT
Super Cup
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FT
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
FT
9Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Al Nassr FC vs Al Ittihad

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Degradasi


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