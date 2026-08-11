Saudi Pro League dengan cepat menegaskan diri sebagai salah satu kompetisi paling menarik di sepakbola dunia, dengan memikat talenta superstar global, dukungan fanatik, dan pengalaman hari pertandingan yang menggetarkan. Saat musim mulai memasuki fase yang semakin sengit, raksasa ibu kota Al-Nassr SC bersiap menjamu Al Fateh SC di Al-Awwal Park yang ikonik di Riyadh.

Pertandingan yang melibatkan Al-Nassr menjadi salah satu tiket yang paling diburu di dunia olahraga Timur Tengah. Sejak klub merekrut pencetak gol legendaris Cristiano Ronaldo bersama talenta internasional ternama seperti Joao Felix dan Otavio, atmosfer stadion di Riyadh mencapai level yang sangat memanas.

GOAL telah merangkum seluruh detail penting pertandingan, penjelasan venue, dan struktur harga. Simak terus untuk menemukan opsi tiket terbaik yang tersedia dan klik untuk mengamankan kursi Anda sekarang juga sebelum kehabisan.

Kapan kick-off Al Nassr FC vs Al Fateh FC di Saudi Pro League?

Laga Saudi Pro League mendatang antara Al-Nassr SC dan Al Fateh SC dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dengan kick-off pada pukul 21.00 AST di Al-Awwal Park, Riyadh.

Saudi Pro League - Pekan 1 15 Agu 2026 - 14.00 Al-Awwal Park

Bagaimana cara membeli tiket Al Nassr FC vs Al Fateh FC Saudi Pro League?

Mendapatkan tiket utama langsung melalui portal resmi klub bisa menjadi tantangan besar untuk laga Saudi Pro League dengan permintaan tinggi. Alokasi resmi untuk laga kandang Al-Nassr secara rutin habis terjual dalam hitungan menit setelah dirilis ke publik, didorong oleh tingginya permintaan dari anggota klub, pemegang tiket musiman, dan kelompok suporter lokal.

Bagi pendukung yang gagal mendapatkan tiket penjualan umum resmi, platform tiket sekunder terverifikasi menjadi jalur termudah, teraman, dan paling andal untuk menjamin akses Anda masuk. Marketplace online seperti Ticombo adalah pilihan yang tepat, memungkinkan fans membandingkan ketersediaan secara langsung di berbagai kategori tempat duduk secara real time.

Berapa harga tiket Al Nassr FC vs Al Fateh FC Saudi Pro League?

Harga tiket untuk pertandingan kandang Al-Nassr SC bervariasi tergantung posisi kursi, kedekatannya dengan lapangan, dan apakah fasilitas hospitality termasuk di dalamnya. Daya tarik terbesar bagi suporter adalah kursi standar di tier atas dibanderol mulai dari harga masuk yang sangat terjangkau, sehingga sepakbola level tertinggi secara langsung tetap terjangkau bagi keluarga dan penonton netral.

Opsi tiket termurah dimulai dari sekitar 120 SAR untuk kursi umum Kategori 3 di belakang gawang. Opsi tier menengah di sisi lapangan menawarkan sudut pandang utama dengan harga moderat, sementara boks hospitality premium memberikan pengalaman mewah yang lebih tinggi.

Kategori 3 Tier Atas Akses Umum: 120 SAR hingga 180 SAR

Kategori 2 Tier Bawah di Belakang Gawang: 200 SAR hingga 300 SAR

Kategori 1 Sisi Lapangan Tier Bawah dengan Pandangan Dekat Lapangan: 350 SAR hingga 600 SAR

Lounge VIP Premium dan Suite Hospitality: 750 SAR hingga 1.800+ SAR

Suporter yang memperhatikan anggaran akan mendapatkan nilai maksimal di area Kategori 3, tempat Anda bisa merasakan atmosfer meriah fans tuan rumah sambil menikmati pandangan jelas ke seluruh lapangan. Jika Anda ingin sedekat mungkin dengan aksi di lapangan dan selebrasi gol para superstar, tiket Kategori 1 sisi lapangan tier bawah sangat direkomendasikan.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, yang secara resmi dikenal sebagai King Saud University Stadium, menjadi markas modern Al-Nassr SC. Awalnya dibangun pada 2015 dan direnovasi secara ekstensif untuk memenuhi tolok ukur stadion Eropa modern, venue ini menawarkan lingkungan kelas dunia yang dirancang khusus untuk sepakbola.

Berbeda dengan venue atletik oval lama dengan lintasan lari yang mengelilingi rumput lapangan, Al-Awwal Park memiliki desain yang kompak dan murni khusus untuk sepakbola. Ini menempatkan penonton sangat dekat dengan permukaan lapangan, menciptakan kawah akustik yang intens setiap kali fans tuan rumah mulai bernyanyi.

Panduan utama stadion bagi pengunjung pada hari pertandingan:

Kapasitas: venue dengan 25.000 kursi yang memastikan pandangan bagus dari setiap baris

Lokasi: Terletak di dalam kampus King Saud University di Riyadh bagian barat, Arab Saudi

Fasilitas: Area makanan modern, fan zone interaktif, toko merchandise resmi klub, dan lounge hospitality pribadi yang mewah

Perjalanan dan Akses: Berlokasi strategis dekat jalan lingkar utama Riyadh, dapat diakses melalui taksi, layanan ride-hailing, dan stasiun Riyadh Metro terdekat dengan koneksi shuttle stadion langsung

Untuk memastikan akses masuk yang lancar, penonton pertandingan disarankan tiba setidaknya 90 menit sebelum kick-off. Gerbang dibuka dua jam sebelum waktu mulai, memberikan waktu yang cukup untuk melewati pemeriksaan keamanan, membeli merchandise resmi, dan menikmati berbagai aktivitas fans prapertandingan di luar pintu putar.







