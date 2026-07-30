Cara mendapatkan tiket Al Nassr FC vs Al Fateh FC: harga Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Liga Pro Saudi dengan cepat menegaskan diri sebagai salah satu kompetisi paling menarik di sepakbola dunia, menarik talenta superstar global, dukungan penuh gairah, dan pengalaman hari pertandingan yang memukau. Saat musim mulai memasuki fase penting, raksasa ibu kota Al-Nassr SC bersiap menjamu Al Fateh SC di Al-Awwal Park yang ikonik di Riyadh.

Pertandingan yang melibatkan Al-Nassr menjadi salah satu tiket yang paling diburu dalam olahraga Timur Tengah. Sejak klub merekrut mesin gol legendaris Cristiano Ronaldo bersama talenta internasional papan atas seperti Joao Felix dan Otavio, atmosfer stadion di Riyadh mencapai level yang sangat panas.

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Kapan kick-off Al Nassr FC vs Al Fateh FC di Liga Pro Saudi?

Laga Liga Pro Saudi yang akan datang antara Al-Nassr SC dan Al Fateh SC dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dengan kick-off pukul 21.00 AST di Al-Awwal Park, Riyadh.

Saudi Pro League - Pekan 1 15 Agu 2026 - 14.00 Al-Awwal Park

Bagaimana cara membeli tiket Al Nassr FC vs Al Fateh FC Liga Pro Saudi?

Mencari tiket utama langsung melalui portal resmi klub bisa menjadi tantangan nyata untuk laga Liga Pro Saudi dengan permintaan tinggi. Alokasi resmi untuk pertandingan kandang Al-Nassr secara rutin habis terjual hanya dalam hitungan menit setelah dirilis ke publik, didorong tingginya permintaan dari anggota klub, pemegang tiket musiman, dan kelompok suporter lokal.

Bagi suporter yang tidak sempat mendapatkan tiket rilis umum resmi, platform tiket sekunder terverifikasi menjadi cara termudah, teraman, dan paling andal untuk menjamin Anda bisa masuk. Marketplace online seperti Ticombo adalah pilihan yang tepat, memungkinkan fan membandingkan ketersediaan terkini di berbagai kategori tempat duduk secara real time.

Berapa harga tiket Al Nassr FC vs Al Fateh FC Liga Pro Saudi?

Harga tiket untuk laga kandang Al-Nassr SC bervariasi tergantung posisi kursi, kedekatan dengan lapangan, dan apakah fasilitas hospitality termasuk di dalamnya. Daya tarik utama bagi suporter adalah kursi standar di tier atas dimulai dari harga masuk yang sangat terjangkau, sehingga sepakbola papan atas secara langsung tetap terjangkau bagi keluarga dan fan netral.

Pilihan tiket termurah dimulai dari sekitar 120 SAR untuk tempat duduk umum Kategori 3 di belakang gawang. Opsi tepi lapangan kelas menengah menawarkan sudut pandang utama di sepanjang lapangan dengan harga moderat, sementara boks hospitality premium menghadirkan pengalaman mewah yang lebih tinggi.

Kategori 3 Upper Tier General Admission: 120 SAR hingga 180 SAR

Kategori 2 Lower Tier Behind the Goal: 200 SAR hingga 300 SAR

Kategori 1 Lower Sideline Pitchside View: 350 SAR hingga 600 SAR

Premium VIP Lounge and Hospitality Suites: 750 SAR hingga 1.800+ SAR

Suporter yang memperhatikan anggaran akan mendapatkan nilai maksimal di tempat duduk Kategori 3, di mana Anda bisa menyerap atmosfer fan tuan rumah yang semarak sambil menikmati pandangan jelas ke seluruh lapangan. Jika Anda ingin sedekat mungkin dengan aksi di lapangan dan selebrasi gol para superstar, tiket Kategori 1 lower sideline sangat direkomendasikan.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, yang secara resmi dikenal sebagai King Saud University Stadium, merupakan kandang modern Al-Nassr SC. Awalnya dibangun pada 2015 dan direnovasi secara ekstensif untuk memenuhi tolok ukur stadion Eropa modern, venue ini menawarkan lingkungan kelas dunia yang dirancang khusus untuk sepakbola.

Berbeda dengan venue atletik oval lama yang memiliki lintasan lari mengelilingi rumput lapangan, Al-Awwal Park memiliki desain ringkas yang murni dikhususkan untuk sepakbola. Hal ini menempatkan penonton sangat dekat dengan permukaan permainan, menciptakan ledakan akustik yang intens setiap kali fan tuan rumah mulai bernyanyi.

Panduan utama stadion bagi pengunjung hari pertandingan:

Kapasitas: venue dengan 25.000 tempat duduk penuh yang memastikan pemandangan bagus dari setiap baris

Lokasi: Terletak di dalam kampus King Saud University di Riyadh Barat, Arab Saudi

Fasilitas: Area makanan modern, fan zone interaktif, toko merchandise resmi klub, dan lounge hospitality privat yang mewah

Perjalanan dan Akses: Berlokasi strategis dekat jalan lingkar utama Riyadh, dapat diakses melalui taksi, layanan ride-hailing, dan stasiun Metro Riyadh terdekat dengan koneksi shuttle langsung ke stadion

Untuk memastikan akses masuk berjalan lancar, penonton pertandingan disarankan tiba setidaknya 90 menit sebelum kick-off. Gerbang dibuka dua jam sebelum waktu mulai, memberi cukup waktu untuk melewati pemeriksaan keamanan, membeli merchandise resmi, dan menikmati aktivasi fan sebelum pertandingan di luar turnstile.







