Saudi Pro League melanjutkan laju tak terbendungnya di panggung sepakbola global, menghadirkan persaingan kelas dunia, daya tarik bintang luar biasa, dan atmosfer stadion yang tak terlupakan bagi para pendukung di seluruh Arab Saudi. Saat musim baru mulai memanas, juara liga sembilan kali Al-Nassr SC menjamu Abha Club di Al-Awwal Park yang ikonik di Riyadh.

Pertandingan yang melibatkan Al-Nassr menjadi salah satu tiket yang paling diburu dalam dunia olahraga Timur Tengah. Sejak ikon sepakbola global Cristiano Ronaldo datang bersama bintang internasional seperti Sadio Mane, Aymeric Laporte, dan Otavio, atmosfer stadion di ibu kota telah mencapai level energi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Di GOAL, kami telah mengumpulkan semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan kursi Anda tanpa kendala. Mulai dari tanggal kick-off dan jadwal rilis tiket hingga rincian harga umum dan panduan venue, berikut panduan lengkap Anda untuk membeli tiket Al-Nassr SC vs Abha Club sekarang juga.

Kapan kick-off Al Nassr FC vs Abha di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 6 9 Sep 2026 - 14.00 Al-Awwal Park

Cara membeli tiket Al Nassr FC vs Abha di Saudi Pro League

Mengamankan tiket rilis umum utama secara langsung melalui portal resmi klub bisa sangat sulit untuk laga kandang Al-Nassr. Karena popularitas global yang sangat besar dan basis penggemar lokal yang masif, alokasi resmi klub dan periode prapenjualan kerap habis dalam hitungan menit setelah dibuka untuk pemegang tiket musiman dan anggota terdaftar.

Untungnya, marketplace tiket sekunder menyediakan solusi yang aman, praktis, dan andal bagi para penggemar yang mencari kursi terjamin. Platform sekunder seperti Ticombo adalah cara Anda untuk mengamankan kursi demi menyaksikan Cristiano Ronaldo beraksi.

Berapa harga tiket Al Nassr FC vs Abha di Saudi Pro League?

Harga tiket untuk pertandingan Saudi Pro League bervariasi berdasarkan lokasi tempat duduk, kualitas pandangan, dan apakah fasilitas hospitality turut disertakan. Kabar terbaik bagi para pendukung adalah opsi tiket ramah anggaran tersedia luas, memungkinkan para penggemar menikmati sepakbola elite tanpa harus mengeluarkan biaya berlebihan.

Opsi tiket termurah untuk Al-Nassr SC vs Abha Club dimulai dari sekitar 75 SAR untuk tempat duduk umum Kategori 3 di tier atas belakang gawang. Opsi pinggir lapangan tier menengah menawarkan pandangan yang lebih dekat ke aksi di lapangan dengan harga yang wajar, sementara lounge eksekutif premium menyediakan layanan makanan dan minuman mewah.

Kategori 3 Tempat Duduk Umum Tier Atas: 75 SAR hingga 120 SAR

Kategori 2 Tier Bawah di Belakang Gawang: 150 SAR hingga 250 SAR

Kategori 1 Pinggir Lapangan Tier Bawah: 300 SAR hingga 550 SAR

Lounge VIP Premium dan Suite Hospitality Eksekutif: 700 SAR hingga 1.500+ SAR

Bagi penggemar yang berfokus pada nilai, kursi Kategori 3 menjadi titik masuk yang ideal. Anda dapat merasakan atmosfer vokal pendukung tuan rumah dan menikmati pandangan yang jelas ke seluruh lapangan. Pendukung yang menginginkan kedekatan dengan para pemain bintang dan selebrasi gol sebaiknya menjajaki tiket pinggir lapangan tier bawah Kategori 1 untuk perspektif dari jarak dekat.

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al-Awwal Park

Terletak di dalam kampus King Saud University di Riyadh Barat, Al-Awwal Park adalah salah satu stadion sepakbola utama di Timur Tengah. Dibuka pada 2015 dan mengalami peningkatan besar untuk memenuhi standar internasional modern, venue ini menjadi markas permanen Al-Nassr SC.

Dirancang khusus untuk sepakbola tanpa lintasan atletik, arsitektur stadion membuat para penggemar berada sangat dekat dengan lapangan rumput. Tata letak yang ringkas ini memperbesar gema kebisingan penonton, menciptakan lingkungan yang mengintimidasi bagi tim tamu dan pertunjukan yang elektrik bagi pendukung tuan rumah.

Panduan utama venue untuk pengunjung hari pertandingan:

Kapasitas Tempat Duduk: 25.000 kursi modern yang menawarkan pandangan nyaman di setiap tier

Lokasi Stadion: Kampus King Saud University, Riyadh, Arab Saudi

Fasilitas di Lokasi: Koridor premium, stan vendor kuliner yang beragam, toko merchandise resmi tim, dan lounge hospitality VIP

Transportasi: Mudah dijangkau melalui jaringan taksi, aplikasi ride-hailing, dan jalan lingkar utama, dengan koneksi langsung ke stasiun Riyadh Metro terdekat

Para penonton sangat dianjurkan untuk tiba setidaknya 90 menit sebelum kick-off. Gerbang stadion dibuka dua jam sebelum pertandingan, memberi para penggemar waktu yang cukup untuk melewati pemeriksaan keamanan, mengunjungi fan zone, membeli perlengkapan resmi klub, dan menempati kursi mereka sebelum kedua tim masuk ke lapangan untuk pemanasan.