Al Nasr Dubai memulai kampanye UAE Pro League 2026/27 di kandang melawan Ittihad Kalba pada Jumat, 14 Agustus 2026, dan tiket kini sudah dijual untuk laga pembuka musim di Stadion Al Maktoum. Ini adalah pertandingan kompetitif pertama musim baru bagi kedua tim, sekaligus kesempatan bagi para penggemar untuk menyaksikan Al Nasr, klub tertua di UEA, mengawali kampanyenya di kandang sendiri.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Nasr vs Kalba sekarang juga, termasuk waktu kick-off, harga tiket, dan cara terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba di Arabian Gulf League?

Arabian Gulf League - Pekan 1 14 Agu 2026 - 10.10

Bagaimana cara membeli tiket Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba di Arabian Gulf League?

Tiket untuk Al Nasr vs Kalba kini tersedia untuk dibeli secara online melalui Platinumlist, platform tiket resmi yang menangani penjualan untuk pertandingan ini. Membeli online lebih awal adalah cara paling mudah dan paling andal untuk menjamin tempat duduk Anda.

Platinumlist menawarkan konfirmasi instan dan pilihan kategori tempat duduk, termasuk opsi tiket masuk umum Casual Ticket Office.

Tiket juga bisa dibeli di loket Stadion Al Maktoum pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan.

Sebagai pertandingan pembuka musim baru, permintaan diperkirakan cukup tinggi, jadi membeli sebelum hari pertandingan disarankan untuk mengamankan tempat duduk pilihan Anda.

Berapa harga tiket Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba di Arabian Gulf League?

Tiket Al Nasr vs Kalba termasuk salah satu opsi sepakbola langsung paling terjangkau di Dubai, dengan harga tribun kandang mulai dari hanya AED 20, menjadikannya pilihan mudah untuk menghadiri pertandingan.

Al Nasr Blues (Kategori 3): mulai dari AED 20 , opsi tiket masuk umum termurah di tribun kandang.

Al Nasr Victory (Kategori 2): AED 30 , mencakup seksi 14, 15, dan 16.

Premium A: AED 50 , untuk tempat duduk yang lebih tinggi dan lebih dekat ke garis tengah.

Al Nasr Loyals: AED 250 , kategori kandang tertinggi, menawarkan sudut pandang terbaik di stadion.

Suporter tim tamu di Kategori 3 (Seksi 19) bisa mendapatkan tiket mulai dari AED 20 .

Beberapa kategori sudah terjual cepat di halaman pemesanan resmi, jadi pembelian lebih awal disarankan bagi penggemar yang menginginkan kursi tertentu. Untuk cara masuk termurah, Al Nasr Blues (Kategori 3) seharga AED 20 adalah titik masuk dengan nilai terbaik untuk pertandingan ini.

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