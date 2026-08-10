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Arabian Gulf League
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team-logoAl Ittihad Kalba
Book Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba Tickets

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Cara mendapatkan tiket Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba: harga Liga Pro ADNOC, informasi pertandingan, penjualan menit-menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Arabian Gulf League
Al-Nasr SC
Al Ittihad Kalba

Al-Nasr SC menghadapi Al Ittihad Kalba di Liga Teluk Arab. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Al Nasr Dubai memulai kampanye UAE Pro League 2026/27 di kandang melawan Ittihad Kalba pada Jumat, 14 Agustus 2026, dan tiket kini sudah dijual untuk laga pembuka musim di Stadion Al Maktoum. Ini adalah pertandingan kompetitif pertama musim baru bagi kedua tim, sekaligus kesempatan bagi para penggemar untuk menyaksikan Al Nasr, klub tertua di UEA, mengawali kampanyenya di kandang sendiri.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Nasr vs Kalba sekarang juga, termasuk waktu kick-off, harga tiket, dan cara terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba di Arabian Gulf League?

Bagaimana cara membeli tiket Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba di Arabian Gulf League?

Tiket untuk Al Nasr vs Kalba kini tersedia untuk dibeli secara online melalui Platinumlist, platform tiket resmi yang menangani penjualan untuk pertandingan ini. Membeli online lebih awal adalah cara paling mudah dan paling andal untuk menjamin tempat duduk Anda.

  • Platinumlist menawarkan konfirmasi instan dan pilihan kategori tempat duduk, termasuk opsi tiket masuk umum Casual Ticket Office.
  • Tiket juga bisa dibeli di loket Stadion Al Maktoum pada hari pertandingan, tergantung ketersediaan.
  • Sebagai pertandingan pembuka musim baru, permintaan diperkirakan cukup tinggi, jadi membeli sebelum hari pertandingan disarankan untuk mengamankan tempat duduk pilihan Anda.

Berapa harga tiket Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba di Arabian Gulf League?

Tiket Al Nasr vs Kalba termasuk salah satu opsi sepakbola langsung paling terjangkau di Dubai, dengan harga tribun kandang mulai dari hanya AED 20, menjadikannya pilihan mudah untuk menghadiri pertandingan.

  • Al Nasr Blues (Kategori 3): mulai dari AED 20, opsi tiket masuk umum termurah di tribun kandang.
  • Al Nasr Victory (Kategori 2): AED 30, mencakup seksi 14, 15, dan 16.
  • Premium A: AED 50, untuk tempat duduk yang lebih tinggi dan lebih dekat ke garis tengah.
  • Al Nasr Loyals:AED 250, kategori kandang tertinggi, menawarkan sudut pandang terbaik di stadion.
  • Suporter tim tamu di Kategori 3 (Seksi 19) bisa mendapatkan tiket mulai dari AED 20.

Beberapa kategori sudah terjual cepat di halaman pemesanan resmi, jadi pembelian lebih awal disarankan bagi penggemar yang menginginkan kursi tertentu. Untuk cara masuk termurah, Al Nasr Blues (Kategori 3) seharga AED 20 adalah titik masuk dengan nilai terbaik untuk pertandingan ini.

Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba di Arabian Gulf League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba

ALN

ALN - Performa

ALD
M0-1
ALJ
M3-2
ALA
K2-1
ALI
M2-1
AJM
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ALI

ALI - Performa

ALW
S2-2
BAY
K1-2
ALK
S0-0
ALN
K2-1
ALW
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba: Rekor head-to-head terkini

Head to Head

Al-Nasr SCSeriAl Ittihad Kalba
4
1
0
Arabian Gulf League
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
2
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
1
FT
Arabian Gulf League
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
0
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
1
FT
Arabian Gulf League
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
2
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
3
FT
Arabian Gulf League
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
3
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
2
FT
Arabian Gulf League
Al-Nasr SC badge
Al-Nasr SC
ALN
2
Al Ittihad Kalba badge
Al Ittihad Kalba
ALI
2
FT
11Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AjmanAjmanAJM
00000000
2
Al Ittihad KalbaAl Ittihad KalbaALI
00000000
3
Al-AinAl-AinALA
00000000
4
Al-DhafraAl-DhafraALD
00000000
5
Al-JaziraAl-JaziraALJ
00000000
6
Al-Nasr SCAl-Nasr SCALN
00000000
7
Al-WahdaAl-WahdaALW
00000000
8
Al-WaslAl-WaslALW
00000000
9
BaniyasBaniyasBAY
00000000
10
HattaHattaHAT
00000000
11
KhorfakkanKhorfakkanALK
00000000
12
Shabab Al-Ahli Dubai FCShabab Al-Ahli Dubai FCALA
00000000
13
Sharjah Cultural ClubSharjah Cultural ClubALS
00000000
14
United FCUnited FCUFC
00000000
AFC Champions League
Piala AFC
Degradasi


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