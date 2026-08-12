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Saudi Pro League
team-logoAl Kholood
King Abdullah Stadium, Buraydah
team-logoAl-Taawoun
Book Al Kholood vs Al-Taawoun Tickets

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Cara mendapatkan tiket Al Kholood vs Al-Taawoun: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Tickets
Saudi Pro League
Al Kholood
Al-Taawoun

Al Kholood menghadapi Al-Taawoun di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Al-Kholood akan menjamu Al-Taawoun di Stadion Al-Hazem Club, Ar Rass, dalam laga yang kembali memanaskan persaingan berkat Hattan Bahebri, yang bergabung dengan Al-Kholood dari Al-Taawoun musim panas lalu dan langsung menciptakan assist untuk gol kemenangan melawan mantan klubnya saat kedua tim bertemu pada April. Al-Kholood menikmati musim 2025/26 yang layak dikenang, finis di peringkat ke-13 klasemen tetapi mencapai final King's Cup, sementara Al-Taawoun meraih finis impresif di posisi keenam dan lolos ke kompetisi kontinental melalui AFC Champions League Two.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membelinya secara online.

Kapan kick-off Al Kholood vs Al-Taawoun di Liga Pro Saudi?

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Saudi Pro League - Pekan 2
King Abdullah Stadium, Buraydah

Bagaimana cara membeli tiket Al Kholood vs Al-Taawoun di Liga Pro Saudi?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi kursi terverifikasi untuk Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC dengan pemesanan online instan dan checkout yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Liga Pro Saudi dan aplikasi WeBook, meski umumnya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kick-off. Dengan kedua klub sama-sama datang setelah kampanye yang menjanjikan dan adanya subplot nyata soal kembalinya Bahebri untuk menghadapi mantan timnya, memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara yang masuk akal untuk menjamin tempat Anda.

Berapa harga tiket Al Kholood vs Al-Taawoun di Liga Pro Saudi?

Tiket Liga Pro Saudi tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan laga ini bukan pengecualian.

  • Tiket masuk umum untuk pertandingan standar Liga Pro Saudi biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.
  • Kategori tempat duduk premium dan di sisi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600.
  • Pilihan VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.
  • Seperti kebanyakan pertandingan Liga Pro Saudi, harga bisa berubah saat laga semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi paling luas.

Al Kholood vs Al-Taawoun di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Kholood vs Al-Taawoun

ALK

ALK - Performa

ITT
S0-0
HIL
K1-2
ALA
S0-0
AHL
K3-0
ALF
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
1/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
ALT

ALT - Performa

ITT
K0-2
ALS
M1-5
AHL
K1-2
ALR
S1-1
ALH
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Al Kholood vs Al-Taawoun: Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Al KholoodSeriAl-Taawoun
1
1
2
Saudi Pro League
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
FT
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
FT
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
FT
Saudi Pro League
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
FT
3Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/4

Klasemen Al Kholood vs Al-Taawoun

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Degradasi


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