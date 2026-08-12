Al-Kholood akan menjamu Al-Taawoun di Stadion Al-Hazem Club, Ar Rass, dalam laga yang kembali memanaskan persaingan berkat Hattan Bahebri, yang bergabung dengan Al-Kholood dari Al-Taawoun musim panas lalu dan langsung menciptakan assist untuk gol kemenangan melawan mantan klubnya saat kedua tim bertemu pada April. Al-Kholood menikmati musim 2025/26 yang layak dikenang, finis di peringkat ke-13 klasemen tetapi mencapai final King's Cup, sementara Al-Taawoun meraih finis impresif di posisi keenam dan lolos ke kompetisi kontinental melalui AFC Champions League Two.

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Kapan kick-off Al Kholood vs Al-Taawoun di Liga Pro Saudi?

Saudi Pro League - Pekan 2 22 Agu 2026 - 12.10 King Abdullah Stadium, Buraydah

Bagaimana cara membeli tiket Al Kholood vs Al-Taawoun di Liga Pro Saudi?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi kursi terverifikasi untuk Al-Kholood Club vs Al-Taawoun FC dengan pemesanan online instan dan checkout yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Liga Pro Saudi dan aplikasi WeBook, meski umumnya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kick-off. Dengan kedua klub sama-sama datang setelah kampanye yang menjanjikan dan adanya subplot nyata soal kembalinya Bahebri untuk menghadapi mantan timnya, memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara yang masuk akal untuk menjamin tempat Anda.

Berapa harga tiket Al Kholood vs Al-Taawoun di Liga Pro Saudi?

Tiket Liga Pro Saudi tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan laga ini bukan pengecualian.

Tiket masuk umum untuk pertandingan standar Liga Pro Saudi biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.

Kategori tempat duduk premium dan di sisi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600.

Pilihan VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan pertandingan Liga Pro Saudi, harga bisa berubah saat laga semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi paling luas.

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