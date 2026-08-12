Al-Khaleej menjamu Al-Shabab di Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam, dalam laga yang mempertemukan kembali dua tim setelah Al-Khaleej menang 1-0 pada pertemuan terakhir mereka pada Januari. Al-Khaleej menjalani kampanye 2025/26 yang solid di bawah asuhan Georgios Donis, finis di peringkat kedelapan dengan Joshua King membawa mereka mengakhiri musim di paruh atas klasemen, sementara Al-Shabab menjalani musim yang kontras di bawah Imanol Alguacil, mencapai final Gulf Club Champions League sebagai runner-up meski hanya finis di papan tengah kompetisi domestik.

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Kapan kickoff Al Khaleej vs Al Shabab di Liga Pro Saudi?

Saudi Pro League - Pekan 2 22 Agu 2026 - 14.00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Khaleej vs Al Shabab di Liga Pro Saudi?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Khaleej Club vs Al-Shabab FC dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi Anda tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Liga Pro Saudi dan kanal masing-masing klub, meski umumnya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kickoff. Mengingat reputasi Al-Shabab yang terus berkembang di bawah Alguacil dan perkembangan stabil Al-Khaleej sendiri, memesan lebih awal melalui Ticomboadalah cara yang masuk akal untuk mengamankan kursi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Al Khaleej vs Al Shabab di Liga Pro Saudi?

Tiket Liga Pro Saudi tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau dalam sepakbola dunia, dan laga ini tidak terkecuali.

Tiket masuk umum untuk laga standar Liga Pro Saudi biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.

Kategori tempat duduk premium dan tepi lapangan umumnya berkisar dari SAR 250 hingga SAR 600.

Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan laga Liga Pro Saudi, harga dapat berubah saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticomboadalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi paling luas.

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