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Saudi Pro League
team-logoAl Khaleej
Prince Mohamed bin Fahd Stadium
team-logoAl Shabab
Book Al Khaleej vs Al Shabab Tickets

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Cara mendapatkan tiket Al Khaleej vs Al Shabab: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Tickets
Saudi Pro League
Al Khaleej
Al Shabab

Al Khaleej menghadapi Al Shabab di Saudi Pro League. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Al-Khaleej menjamu Al-Shabab di Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam, dalam laga yang mempertemukan kembali dua tim setelah Al-Khaleej menang 1-0 pada pertemuan terakhir mereka pada Januari. Al-Khaleej menjalani kampanye 2025/26 yang solid di bawah asuhan Georgios Donis, finis di peringkat kedelapan dengan Joshua King membawa mereka mengakhiri musim di paruh atas klasemen, sementara Al-Shabab menjalani musim yang kontras di bawah Imanol Alguacil, mencapai final Gulf Club Champions League sebagai runner-up meski hanya finis di papan tengah kompetisi domestik.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Khaleej Club vs Al-Shabab FC sekarang juga, termasuk detail kickoff, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kickoff Al Khaleej vs Al Shabab di Liga Pro Saudi?

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Saudi Pro League - Pekan 2
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Khaleej vs Al Shabab di Liga Pro Saudi?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Khaleej Club vs Al-Shabab FC dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi Anda tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Liga Pro Saudi dan kanal masing-masing klub, meski umumnya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kickoff. Mengingat reputasi Al-Shabab yang terus berkembang di bawah Alguacil dan perkembangan stabil Al-Khaleej sendiri, memesan lebih awal melalui Ticomboadalah cara yang masuk akal untuk mengamankan kursi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Al Khaleej vs Al Shabab di Liga Pro Saudi?

Tiket Liga Pro Saudi tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau dalam sepakbola dunia, dan laga ini tidak terkecuali.

  • Tiket masuk umum untuk laga standar Liga Pro Saudi biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.
  • Kategori tempat duduk premium dan tepi lapangan umumnya berkisar dari SAR 250 hingga SAR 600.
  • Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan laga Liga Pro Saudi, harga dapat berubah saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticomboadalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi paling luas.

Al Khaleej vs Al Shabab di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Khaleej vs Al Shabab

ALK

ALK - Performa

DHA
M0-2
HIL
K1-2
ALI
K0-5
ALA
K3-1
AHL
K1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/14
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ALS

ALS - Performa

ALT
K1-5
ALN
K2-4
NEO
K2-1
ITT
M3-2
ANA
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/14
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Al Khaleej vs Al Shabab: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Al KhaleejSeriAl Shabab
1
2
2
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
0
FT
Saudi Pro League
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
4
FT
Saudi Pro League
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
5
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
1
FT
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
FT
Saudi Pro League
Al Khaleej badge
Al Khaleej
ALK
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
0
FT
5Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Al Khaleej vs Al Shabab

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Degradasi


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