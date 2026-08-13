Cara mendapatkan tiket Al Ittihad vs Al Nassr FC: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Al Nassr menjamu Al Ittihad di Al-Awwal Park, Riyadh, dalam salah satu laga terbesar di kalender Saudi Pro League, yang mempertemukan dua klub paling sukses dan bertabur bintang di negara itu. Al Nassr memasuki musim ini sebagai juara bertahan di bawah Ange Postecoglou, dengan Cristiano Ronaldo masih memimpin lini depan, sementara Al Ittihad, klub tertua di Arab Saudi, datang bersama pelatih kepala baru Jens Wissing saat mereka berupaya membangun ulang setelah kampanye yang mengecewakan.

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Kapan kick-off Al Ittihad vs Al Nassr FC di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 5 5 Sep 2026 - 14.00 King Abdullah Sports City

Cara membeli tiket Al Ittihad vs Al Nassr FC Saudi Pro League

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al Ittihad vs Al Nassr dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli secara online memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengunci kursi Anda tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan kanal penjualan tiket milik Al Nassr sendiri, meski untuk laga sebesar ini, yang melibatkan dua klub paling berprestasi di liga, alokasi resmi cenderung terjual habis dengan sangat cepat begitu dirilis, biasanya satu atau dua pekan sebelum kick-off. Memesan lebih awal melalui pasar sekunder seperti Ticombo sangat direkomendasikan bagi fan yang ingin menjamin tempat duduk alih-alih mengambil risiko kehabisan.

Melihat deretan bintang yang akan tampil, termasuk Ronaldo untuk tuan rumah dan Benzema untuk tim tamu, laga ini kemungkinan menjadi salah satu tiket yang paling diburu musim ini, sehingga memesan lebih awal adalah pilihan paling aman.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Al Nassr FC Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League secara keseluruhan masih menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, meski harga untuk laga sebesar ini kemungkinan berada jauh di atas rata-rata liga.

Tiket masuk umum untuk laga standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi. Kategori tempat duduk premium dan tepi lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600, sementara opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, tiket termurah yang tersedia untuk laga ini menawarkan nilai terbaik bagi fan yang sekadar ingin berada di dalam Al-Awwal Park untuk menyaksikan dua klub terbesar sepakbola Arab Saudi saling berhadapan. Mengingat lawan yang datang bertandang dan profil pemain yang terlibat di kedua kubu, harga diperkirakan akan naik dengan cepat seiring mendekatnya pertandingan, jadi memesan lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi paling luas.

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