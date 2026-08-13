Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Saudi Pro League
team-logoAl Ittihad
King Abdullah Sports City
team-logoAl Nassr FC
Book Al Ittihad vs Al Nassr FC Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket Al Ittihad vs Al Nassr FC: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Saudi Pro League
Al Ittihad
Al Nassr FC
C. Ronaldo

Al Ittihad menghadapi Al Nassr FC di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Al Nassr menjamu Al Ittihad di Al-Awwal Park, Riyadh, dalam salah satu laga terbesar di kalender Saudi Pro League, yang mempertemukan dua klub paling sukses dan bertabur bintang di negara itu. Al Nassr memasuki musim ini sebagai juara bertahan di bawah Ange Postecoglou, dengan Cristiano Ronaldo masih memimpin lini depan, sementara Al Ittihad, klub tertua di Arab Saudi, datang bersama pelatih kepala baru Jens Wissing saat mereka berupaya membangun ulang setelah kampanye yang mengecewakan.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Ittihad vs Al Nassr sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Ittihad vs Al Nassr FC di Saudi Pro League?

crest
Saudi Pro League - Pekan 5
King Abdullah Sports City

Cara membeli tiket Al Ittihad vs Al Nassr FC Saudi Pro League

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al Ittihad vs Al Nassr dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli secara online memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengunci kursi Anda tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan kanal penjualan tiket milik Al Nassr sendiri, meski untuk laga sebesar ini, yang melibatkan dua klub paling berprestasi di liga, alokasi resmi cenderung terjual habis dengan sangat cepat begitu dirilis, biasanya satu atau dua pekan sebelum kick-off. Memesan lebih awal melalui pasar sekunder seperti Ticombo sangat direkomendasikan bagi fan yang ingin menjamin tempat duduk alih-alih mengambil risiko kehabisan.

Melihat deretan bintang yang akan tampil, termasuk Ronaldo untuk tuan rumah dan Benzema untuk tim tamu, laga ini kemungkinan menjadi salah satu tiket yang paling diburu musim ini, sehingga memesan lebih awal adalah pilihan paling aman.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Al Nassr FC Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League secara keseluruhan masih menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, meski harga untuk laga sebesar ini kemungkinan berada jauh di atas rata-rata liga.

Tiket masuk umum untuk laga standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi. Kategori tempat duduk premium dan tepi lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600, sementara opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, tiket termurah yang tersedia untuk laga ini menawarkan nilai terbaik bagi fan yang sekadar ingin berada di dalam Al-Awwal Park untuk menyaksikan dua klub terbesar sepakbola Arab Saudi saling berhadapan. Mengingat lawan yang datang bertandang dan profil pemain yang terlibat di kedua kubu, harga diperkirakan akan naik dengan cepat seiring mendekatnya pertandingan, jadi memesan lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi paling luas.

Al Ittihad vs Al Nassr FC Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Ittihad vs Al Nassr FC

ITT

ITT - Performa

ALI
M1-3
ALS
K3-2
ALQ
K1-5
MAL
S2-2
ALJ
M1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
ALN

ALN - Performa

ALQ
K3-1
ALS
M2-4
HIL
S1-1
GOS
K0-1
DHA
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Al Ittihad vs Al Nassr FC: Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Al IttihadSeriAl Nassr FC
2
0
3
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
FT
King Cup
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
FT
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
FT
Super Cup
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FT
Saudi Pro League
Al Nassr FC badge
Al Nassr FC
ALN
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
3
FT
6Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Al Ittihad vs Al Nassr FC

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Degradasi


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google