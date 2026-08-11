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Saudi Pro League
team-logoAl Ittihad
King Abdullah Sports City
team-logoAl Kholood
Book Al Ittihad vs Al Kholood Tickets

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Cara mendapatkan tiket Al Ittihad vs Al Kholood: harga Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Saudi Pro League
Al Ittihad
Al Kholood

Al Ittihad menghadapi Al Kholood di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Al-Ittihad menjamu Al-Kholood di Stadion Alinma, Jeddah, pada pekan pembuka musim Saudi Pro League 2026/27, dan ini adalah laga yang memiliki arti sangat berbeda bagi masing-masing klub. Bagi Al-Ittihad, ini adalah pertandingan pertama dari proyek pembangunan ulang: Sergio Conceicao pergi atas kesepakatan bersama setelah finis di posisi kelima dan menjalani musim tanpa trofi, dan klub beralih kepada pelatih Jerman berusia 38 tahun Jens Wissing, yang datang dengan pengalaman melatih tim senior selama kurang dari tujuh bulan tetapi dengan rekam jejak yang nyata, setelah baru saja membawa Gamba Osaka menjuarai AFC Champions League Two, dengan mengalahkan Al-Nassr dalam perjalanannya.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Kholood Club vs Al-Ittihad Club sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Ittihad vs Al Kholood di Saudi Pro League?

crest
Saudi Pro League - Pekan 1
King Abdullah Sports City

Cara membeli tiket Al Ittihad vs Al Kholood Saudi Pro League

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Kholood Club vs Al-Ittihad Club dengan pemesanan online instan dan pembayaran yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi Anda tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Al Kholood Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan laga ini juga tidak berbeda.

  • Tiket reguler melalui jalur resmi biasanya berkisar antara SAR 50 hingga SAR 125.
  • Kategori tempat duduk premium umumnya berkisar antara SAR 300 hingga SAR 700.
  • VIP dan Gold Lounge, termasuk hospitality dan katering, dimulai dari sekitar SAR 1.800.
  • Seperti kebanyakan laga pembuka musim, harga dapat naik saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal lewat Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi paling luas.

Al Ittihad vs Al Kholood Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Ittihad vs Al Kholood

ITT

ITT - Performa

ALI
M1-3
ALS
K3-2
ALQ
K1-5
MAL
S2-2
ALJ
M1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
ALK

ALK - Performa

ITT
S0-0
HIL
K1-2
ALA
S0-0
AHL
K3-0
ALF
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
1/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Al Ittihad vs Al Kholood: Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Al IttihadSeriAl Kholood
3
1
1
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
FT
King Cup
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
FT
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
FT
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
3
FT
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FT
10Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen Al Ittihad vs Al Kholood

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Degradasi


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