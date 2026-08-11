Cara mendapatkan tiket Al Ittihad vs Al Kholood: harga Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Al-Ittihad menjamu Al-Kholood di Stadion Alinma, Jeddah, pada pekan pembuka musim Saudi Pro League 2026/27, dan ini adalah laga yang memiliki arti sangat berbeda bagi masing-masing klub. Bagi Al-Ittihad, ini adalah pertandingan pertama dari proyek pembangunan ulang: Sergio Conceicao pergi atas kesepakatan bersama setelah finis di posisi kelima dan menjalani musim tanpa trofi, dan klub beralih kepada pelatih Jerman berusia 38 tahun Jens Wissing, yang datang dengan pengalaman melatih tim senior selama kurang dari tujuh bulan tetapi dengan rekam jejak yang nyata, setelah baru saja membawa Gamba Osaka menjuarai AFC Champions League Two, dengan mengalahkan Al-Nassr dalam perjalanannya.

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Kapan kick-off Al Ittihad vs Al Kholood di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 1 15 Agu 2026 - 14.00 King Abdullah Sports City

Cara membeli tiket Al Ittihad vs Al Kholood Saudi Pro League

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Kholood Club vs Al-Ittihad Club dengan pemesanan online instan dan pembayaran yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi Anda tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Berapa harga tiket Al Ittihad vs Al Kholood Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan laga ini juga tidak berbeda.

Tiket reguler melalui jalur resmi biasanya berkisar antara SAR 50 hingga SAR 125.

Kategori tempat duduk premium umumnya berkisar antara SAR 300 hingga SAR 700.

VIP dan Gold Lounge, termasuk hospitality dan katering, dimulai dari sekitar SAR 1.800.

Seperti kebanyakan laga pembuka musim, harga dapat naik saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal lewat Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi paling luas.

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