Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Saudi Pro League
team-logoAl Hilal
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl Ittihad
Book Al Hilal vs Al Ittihad Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket Al Hilal vs Al Ittihad: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Saudi Pro League
Al Hilal
Al Ittihad

Al Hilal menghadapi Al Ittihad di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Al Hilal menjamu Al Ittihad di Kingdom Arena, Riyadh, dalam salah satu laga yang paling dinantikan pada musim Saudi Pro League, pertemuan antara dua klub tersukses di negara itu yang memiliki label Clasico tersendiri. Al Hilal menatap duel ini dengan tekad bangkit setelah finis sebagai runner-up musim lalu, sementara Al Ittihad, klub tertua di Arab Saudi, datang ke Riyadh di bawah pelatih kepala baru Jens Wissing saat mereka berupaya membangun ulang tim setelah kampanye yang mengecewakan.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Hilal vs Al Ittihad sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Hilal vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

crest
Saudi Pro League - Pekan 8
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Hilal vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui StubHub, yang mencantumkan opsi kursi terverifikasi untuk Al Hilal vs Al Ittihad dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli secara online memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengunci kursi Anda tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan kanal penjualan tiket milik Al Hilal sendiri, meski untuk pertandingan sebesar ini, yang mempertemukan dua klub paling sukses dan paling didukung di liga, alokasi resmi cenderung terjual habis dengan sangat cepat setelah dirilis, biasanya satu atau dua pekan sebelum kick-off. Memesan lebih awal melalui pasar sekunder sangat disarankan bagi fans yang ingin menjamin tempat duduk alih-alih mengambil risiko kehabisan tiket.

Melihat kualitas yang akan tersaji, dari rekrutan musim panas Al Hilal hingga ketergantungan berlanjut Al Ittihad pada Benzema, laga Clasico ini kemungkinan akan menjadi salah satu tiket yang paling diburu musim ini, jadi memesan lebih awal adalah opsi paling aman.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League secara umum masih menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, meski harga untuk pertandingan sebesar ini kemungkinan berada jauh di atas rata-rata liga.

Tiket reguler untuk pertandingan standar Saudi Pro League biasanya dibanderol mulai sekitar SAR 50 hingga SAR 90 melalui kanal resmi. Kategori kursi premium dan tepi lapangan umumnya berkisar dari SAR 250 hingga SAR 1.500, sementara opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500 untuk pertandingan besar seperti ini.

Di pasar sekunder seperti StubHub, tiket termurah yang tersedia untuk pertandingan ini menawarkan titik masuk nilai terbaik bagi fans yang hanya ingin berada di dalam Kingdom Arena untuk menyaksikan dua klub terbesar di sepakbola Arab Saudi saling berhadapan. Mengingat profil kedua tim dan sejarah di balik laga ini, harga diperkirakan akan naik dengan cepat seiring pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi yang paling luas.

Al Hilal vs Al Ittihad di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Hilal vs Al Ittihad

HIL

HIL - Performa

ALK
M1-2
ALK
M1-2
ALN
S1-1
NEO
M2-0
ALF
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ITT

ITT - Performa

ALI
M1-3
ALS
K3-2
ALQ
K1-5
MAL
S2-2
ALJ
M1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Al Hilal vs Al Ittihad: Rekor head-to-head terkini

Head to Head

Al HilalSeriAl Ittihad
2
1
2
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FT
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
0
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
FT
Saudi Pro League
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
4
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
FT
King Cup
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
2
FT
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al Ittihad badge
Al Ittihad
ITT
1
FT
8Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Al Hilal vs Al Ittihad

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Degradasi


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google