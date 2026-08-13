Al Hilal menjamu Al Ittihad di Kingdom Arena, Riyadh, dalam salah satu laga yang paling dinantikan pada musim Saudi Pro League, pertemuan antara dua klub tersukses di negara itu yang memiliki label Clasico tersendiri. Al Hilal menatap duel ini dengan tekad bangkit setelah finis sebagai runner-up musim lalu, sementara Al Ittihad, klub tertua di Arab Saudi, datang ke Riyadh di bawah pelatih kepala baru Jens Wissing saat mereka berupaya membangun ulang tim setelah kampanye yang mengecewakan.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Hilal vs Al Ittihad sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Hilal vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 8 17 Sep 2026 - 14.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al Hilal vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui StubHub, yang mencantumkan opsi kursi terverifikasi untuk Al Hilal vs Al Ittihad dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli secara online memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengunci kursi Anda tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan kanal penjualan tiket milik Al Hilal sendiri, meski untuk pertandingan sebesar ini, yang mempertemukan dua klub paling sukses dan paling didukung di liga, alokasi resmi cenderung terjual habis dengan sangat cepat setelah dirilis, biasanya satu atau dua pekan sebelum kick-off. Memesan lebih awal melalui pasar sekunder sangat disarankan bagi fans yang ingin menjamin tempat duduk alih-alih mengambil risiko kehabisan tiket.

Melihat kualitas yang akan tersaji, dari rekrutan musim panas Al Hilal hingga ketergantungan berlanjut Al Ittihad pada Benzema, laga Clasico ini kemungkinan akan menjadi salah satu tiket yang paling diburu musim ini, jadi memesan lebih awal adalah opsi paling aman.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Ittihad di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League secara umum masih menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, meski harga untuk pertandingan sebesar ini kemungkinan berada jauh di atas rata-rata liga.

Tiket reguler untuk pertandingan standar Saudi Pro League biasanya dibanderol mulai sekitar SAR 50 hingga SAR 90 melalui kanal resmi. Kategori kursi premium dan tepi lapangan umumnya berkisar dari SAR 250 hingga SAR 1.500, sementara opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500 untuk pertandingan besar seperti ini.

Di pasar sekunder seperti StubHub, tiket termurah yang tersedia untuk pertandingan ini menawarkan titik masuk nilai terbaik bagi fans yang hanya ingin berada di dalam Kingdom Arena untuk menyaksikan dua klub terbesar di sepakbola Arab Saudi saling berhadapan. Mengingat profil kedua tim dan sejarah di balik laga ini, harga diperkirakan akan naik dengan cepat seiring pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi yang paling luas.

Al Hilal vs Al Ittihad di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Hilal vs Al Ittihad

Al Hilal vs Al Ittihad: Rekor head-to-head terkini

Klasemen Al Hilal vs Al Ittihad



