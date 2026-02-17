Al Hilal menjamu Al Ittihad di Kingdom Arena, Riyadh, dalam salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada musim Saudi Pro League, pertemuan antara dua klub paling sarat prestasi di negara itu yang memiliki status Clasico tersendiri. Al Hilal memasuki laga ini dengan tekad bangkit setelah finis sebagai runner-up musim lalu, sementara Al Ittihad, klub tertua di Arab Saudi, datang ke Riyadh di bawah pelatih kepala baru Jens Wissing saat mereka berupaya membangun kembali tim usai kampanye yang mengecewakan.

Al Hilal dan Al Ittihad telah melakoni beberapa pertandingan paling berkesan dalam sepakbola Arab Saudi selama bertahun-tahun, dan kedua tim sama-sama memiliki skuad yang mampu menampilkan permainan atraktif. Dengan Al Hilal diperkuat kedatangan Crysencio Summerville pada musim panas dan Al Ittihad masih bisa mengandalkan Karim Benzema, laga ini menjanjikan kualitas bintang di kedua ujung lapangan.

GOAL punya semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Hilal vs Al Ittihad sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan Al Hilal vs Al Ittihad digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Kam 17 Sep 2026 Al Hilal vs Al Ittihad Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi Tiket

Clasico Saudi Pro League ini dimainkan di kandang Al Hilal di Riyadh. Seperti kebanyakan pertandingan Saudi Pro League, waktu kick-off pasti bisa disesuaikan mendekati hari pertandingan karena alasan siaran, jadi periksa tautan tiket di atas untuk detail terbaru yang telah dikonfirmasi sebelum Anda berangkat.

Di mana membeli tiket Al Hilal vs Al Ittihad?

Cara paling praktis untuk mengamankan tiket pertandingan ini adalah melalui StubHub, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al Hilal vs Al Ittihad dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli secara online memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan kanal penjualan tiket milik Al Hilal sendiri, meski untuk pertandingan sebesar ini, yang melibatkan dua klub paling sukses dan paling banyak didukung di liga, alokasi resmi cenderung habis terjual dengan sangat cepat begitu dirilis, biasanya satu atau dua pekan sebelum kick-off. Memesan lebih awal melalui pasar sekunder sangat disarankan bagi penggemar yang ingin menjamin mendapat kursi daripada mengambil risiko kehabisan.

Dengan kualitas yang ditampilkan, mulai dari rekrutan musim panas Al Hilal hingga ketergantungan berlanjut Al Ittihad pada Benzema, Clasico ini kemungkinan menjadi salah satu tiket yang paling diburu musim ini, jadi pemesanan lebih awal adalah pilihan paling aman.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Ittihad?

Tiket Saudi Pro League secara umum masih menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, meski harga untuk pertandingan sebesar ini kemungkinan berada jauh di atas rata-rata liga.

Tiket masuk umum untuk pertandingan standar Saudi Pro League biasanya dimulai dari sekitar SAR 50 hingga SAR 90 melalui kanal resmi. Kategori tempat duduk premium dan sisi lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 1.500, sementara opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500 untuk pertandingan besar seperti ini.

Di pasar sekunder, tiket termurah yang tersedia untuk pertandingan ini menawarkan titik masuk dengan nilai terbaik bagi penggemar yang hanya ingin berada di dalam Kingdom Arena untuk menyaksikan dua klub terbesar di sepakbola Arab Saudi saling berhadapan. Mengingat profil kedua tim dan sejarah di balik pertandingan ini, harga diperkirakan naik dengan cepat saat laga semakin dekat, jadi memesan lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia serta pilihan kursi terluas.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Al Hilal vs Al Ittihad

Al Hilal, klub paling sarat prestasi di Asia dengan 70 trofi utama atas nama mereka, finis sebagai runner-up Saudi Pro League musim lalu meski sempat membukukan catatan luar biasa tak terkalahkan dalam 24 pertandingan liga. Simone Inzaghi tetap menjadi pelatih kepala untuk kampanye ini, dengan klub semakin memperkuat diri pada musim panas lewat perekrutan Crysencio Summerville dari West Ham, bergabung dengan skuad yang sudah mencakup Darwin Nunez, Theo Hernandez, dan Joao Cancelo.

Al Ittihad, yang didirikan pada 1927, adalah klub olahraga tertua di Arab Saudi dan dua kali juara AFC Champions League dengan sejarah panjang raihan gelar domestik utama. Setelah musim yang bergejolak yang membuat klub mengalami lebih dari satu pergantian di kursi pelatih, Al Ittihad menunjuk Jens Wissing, pelatih muda yang baru saja menjuarai AFC Champions League Two bersama Gamba Osaka, untuk memimpin pembangunan kembali tim menjelang kampanye ini. Karim Benzema tetap menjadi pemain andalan klub, dan lawatan ke Kingdom Arena memberi Al Ittihad kesempatan awal untuk membuktikan bahwa proses pembangunan kembali mereka berada di jalur yang tepat melawan salah satu lawan terberat di divisi ini.

Kompetisi: Saudi Pro League Tim kandang: Al Hilal Tim tamu: Al Ittihad Stadion: Kingdom Arena, Riyadh

Perkirakan laga yang berlangsung sengit antara dua kekuatan tradisional sepakbola Arab Saudi, di hadapan stadion penuh di salah satu venue paling modern di liga.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Kingdom Arena

Kingdom Arena menjadi kandang Al Hilal sejak Februari 2024, dan merupakan salah satu stadion paling modern serta paling canggih secara teknologi di Arab Saudi. Berlokasi di Boulevard City di barat laut Riyadh, venue ini dapat menampung hingga 30.000 penonton dalam konfigurasi sepakbola dan memiliki atap buka-tutup serta layar video empat sisi yang menggantung di atas titik tengah lapangan.

Nama stadion: Kingdom Arena Lokasi: Boulevard City, Riyadh, Arab Saudi Klub kandang: Al Hilal Kapasitas: Sekitar 30.000 Permukaan: Rumput

Pembangunan Kingdom Arena dimulai pada pertengahan 2023, dengan Kingdom Holding Company berinvestasi di venue tersebut sebagai imbalan atas hak penamaan, dan Al Hilal setuju menjadikannya kandang permanen mereka. Selain sepakbola, stadion ini juga menjadi titik fokus kalender hiburan Riyadh Season pada musim dingin, dengan menggelar konser dan acara besar lainnya sepanjang tahun. Penggemar yang menghadiri pertandingan di Kingdom Arena dapat mengharapkan pengalaman hari pertandingan yang mutakhir, dengan garis pandang yang sangat baik dan fasilitas modern di seluruh venue.