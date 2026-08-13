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Saudi Pro League
team-logoAl Hilal
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl Ahli
Book Al Hilal vs Al Ahli Tickets

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Cara mendapatkan tiket Al Hilal vs Al Ahli: harga Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Saudi Pro League
Al Hilal
Al Ahli

Al Hilal menghadapi Al Ahli di Saudi Pro League. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Al Hilal menjamu Al Ahli di Kingdom Arena, Riyadh, dalam salah satu bentrokan besar pertama musim ini, laga yang kerap disebut sebagai El Clasico antara dua klub paling sukses dan bertabur bintang di sepakbola Arab Saudi. Al Hilal memasuki pertandingan ini dengan tekad bangkit setelah finis sebagai runner-up musim lalu, sementara Al Ahli datang ke Riyadh sebagai juara bertahan AFC Champions League Elite dua musim beruntun di bawah pelatih kepala baru Marino Pusic.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Hilal vs Al Ahli sekarang juga, termasuk detail kickoff, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kickoff Al Hilal vs Al Ahli di Saudi Pro League?

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Saudi Pro League - Pekan 3
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Cara membeli tiket Al Hilal vs Al Ahli di Saudi Pro League

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui StubHub, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al Hilal vs Al Ahli dengan pemesanan online instan dan pembayaran aman. Membeli secara online memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan saluran penjualan tiket milik Al Hilal sendiri, meski untuk laga antara dua klub terbesar dan dengan dukungan suporter terbaik di liga, alokasi resmi cenderung cepat habis begitu dirilis, biasanya satu atau dua pekan sebelum kickoff. Memesan lebih awal melalui pasar sekunder sangat disarankan bagi fan yang ingin menjamin tempat duduk daripada berisiko kehabisan.

Melihat kualitas yang ditampilkan, dari lini serang baru Al Hilal hingga status Al Ahli sebagai juara bertahan level kontinental, laga ini kemungkinan menjadi salah satu tiket yang paling diburu pada pekan-pekan pembuka musim, jadi memesan lebih awal adalah opsi paling aman.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Ahli di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League secara umum masih menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, meski harga untuk laga sebesar ini kemungkinan berada di atas rata-rata liga.

Tiket reguler untuk pertandingan standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 50 hingga SAR 90 melalui saluran resmi. Kategori tempat duduk premium dan tepi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600, sementara opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500 untuk laga bergengsi seperti ini.

Di pasar sekunder seperti StubHub, tiket termurah yang tersedia untuk laga ini menawarkan titik masuk dengan nilai terbaik bagi fan yang hanya ingin berada di dalam Kingdom Arena untuk menyaksikan dua klub terbesar Arab Saudi saling berhadapan. Mengingat profil kedua tim, harga diperkirakan akan naik saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia serta pilihan kursi yang paling luas.

Al Hilal vs Al Ahli di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Hilal vs Al Ahli

HIL

HIL - Performa

ALK
M1-2
ALK
M1-2
ALN
S1-1
NEO
M2-0
ALF
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
AHL

AHL - Performa

ALK
M3-0
ALK
M1-4
RA
S2-2
VSC
K1-3
FUL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Al Hilal vs Al Ahli: Rekor head-to-head terkini

Head to Head

Al HilalSeriAl Ahli
1
2
2
King Cup
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
FT
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
0
FT
Saudi Pro League
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
FT
AFC Champions League Elite
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
FT
Saudi Pro League
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
3
FT
6Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Al Hilal vs Al Ahli

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Degradasi


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