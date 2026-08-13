Al Hilal menjamu Al Ahli di Kingdom Arena, Riyadh, dalam salah satu bentrokan besar pertama musim ini, laga yang kerap disebut sebagai El Clasico antara dua klub paling sukses dan bertabur bintang di sepakbola Arab Saudi. Al Hilal memasuki pertandingan ini dengan tekad bangkit setelah finis sebagai runner-up musim lalu, sementara Al Ahli datang ke Riyadh sebagai juara bertahan AFC Champions League Elite dua musim beruntun di bawah pelatih kepala baru Marino Pusic.

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Kapan kickoff Al Hilal vs Al Ahli di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 3 1 Sep 2026 - 14.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Cara membeli tiket Al Hilal vs Al Ahli di Saudi Pro League

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui StubHub, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al Hilal vs Al Ahli dengan pemesanan online instan dan pembayaran aman. Membeli secara online memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengamankan kursi tanpa harus bergantung pada tingkatan keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan saluran penjualan tiket milik Al Hilal sendiri, meski untuk laga antara dua klub terbesar dan dengan dukungan suporter terbaik di liga, alokasi resmi cenderung cepat habis begitu dirilis, biasanya satu atau dua pekan sebelum kickoff. Memesan lebih awal melalui pasar sekunder sangat disarankan bagi fan yang ingin menjamin tempat duduk daripada berisiko kehabisan.

Melihat kualitas yang ditampilkan, dari lini serang baru Al Hilal hingga status Al Ahli sebagai juara bertahan level kontinental, laga ini kemungkinan menjadi salah satu tiket yang paling diburu pada pekan-pekan pembuka musim, jadi memesan lebih awal adalah opsi paling aman.

Berapa harga tiket Al Hilal vs Al Ahli di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League secara umum masih menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, meski harga untuk laga sebesar ini kemungkinan berada di atas rata-rata liga.

Tiket reguler untuk pertandingan standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 50 hingga SAR 90 melalui saluran resmi. Kategori tempat duduk premium dan tepi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600, sementara opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500 untuk laga bergengsi seperti ini.

Di pasar sekunder seperti StubHub, tiket termurah yang tersedia untuk laga ini menawarkan titik masuk dengan nilai terbaik bagi fan yang hanya ingin berada di dalam Kingdom Arena untuk menyaksikan dua klub terbesar Arab Saudi saling berhadapan. Mengingat profil kedua tim, harga diperkirakan akan naik saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia serta pilihan kursi yang paling luas.

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