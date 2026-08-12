Al-Fateh menjamu Al-Ettifaq di Maydan Tamweel Al Oula, Al-Ahsa, dalam laga yang kembali mempertemukan dua tim yang musim lalu menghasilkan dua pertandingan dengan banyak gol dan berlangsung ketat. Al-Fateh menutup musim 2025/26 di posisi kesembilan yang biasa-biasa saja di bawah asuhan José Gomes, sementara Al-Ettifaq menjalani kampanye yang lebih kuat di antara keduanya dengan mengamankan tiket ke Gulf Club Champions League di bawah pelatih asal Arab Saudi, Saad Al-Shehri.

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Kapan kick-off Al Fateh FC vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi?

Saudi Pro League - Pekan 2 22 Agu 2026 - 11.45 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Cara membeli tiket Al Fateh FC vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui Ticombo, yang menampilkan opsi kursi terverifikasi untuk Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC dengan pemesanan online instan dan pembayaran yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Liga Pro Saudi dan kanal masing-masing klub, meski umumnya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kick-off. Mengingat serunya pertemuan-pertemuan terbaru antara kedua tim ini, serta reputasi Al-Ettifaq yang terus meningkat setelah lolos ke kompetisi kontinental musim lalu, memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara yang masuk akal untuk menghindari kehabisan kursi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Al Fateh FC vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi?

Tiket Liga Pro Saudi tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan laga ini tidak terkecuali.

Tiket masuk umum untuk laga standar Liga Pro Saudi biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.

Kategori kursi premium dan tepi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600.

Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan pertandingan Liga Pro Saudi, harga dapat berubah saat laga semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas.

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