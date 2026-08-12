Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Saudi Pro League
team-logoAl Fateh FC
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium
team-logoAl-Ettifaq
Book Al Fateh FC vs Al-Ettifaq Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket Al Fateh FC vs Al-Ettifaq: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Saudi Pro League
Al Fateh FC
Al-Ettifaq

Al Fateh FC menghadapi Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Al-Fateh menjamu Al-Ettifaq di Maydan Tamweel Al Oula, Al-Ahsa, dalam laga yang kembali mempertemukan dua tim yang musim lalu menghasilkan dua pertandingan dengan banyak gol dan berlangsung ketat. Al-Fateh menutup musim 2025/26 di posisi kesembilan yang biasa-biasa saja di bawah asuhan José Gomes, sementara Al-Ettifaq menjalani kampanye yang lebih kuat di antara keduanya dengan mengamankan tiket ke Gulf Club Champions League di bawah pelatih asal Arab Saudi, Saad Al-Shehri.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Fateh FC vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi?

crest
Saudi Pro League - Pekan 2
Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Cara membeli tiket Al Fateh FC vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket pertandingan ini adalah melalui Ticombo, yang menampilkan opsi kursi terverifikasi untuk Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC dengan pemesanan online instan dan pembayaran yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Liga Pro Saudi dan kanal masing-masing klub, meski umumnya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kick-off. Mengingat serunya pertemuan-pertemuan terbaru antara kedua tim ini, serta reputasi Al-Ettifaq yang terus meningkat setelah lolos ke kompetisi kontinental musim lalu, memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara yang masuk akal untuk menghindari kehabisan kursi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Al Fateh FC vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi?

Tiket Liga Pro Saudi tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan laga ini tidak terkecuali.

  • Tiket masuk umum untuk laga standar Liga Pro Saudi biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.
  • Kategori kursi premium dan tepi lapangan umumnya berada di kisaran SAR 250 hingga SAR 600.
  • Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan pertandingan Liga Pro Saudi, harga dapat berubah saat laga semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas.

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq di Liga Pro Saudi: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Fateh FC vs Al-Ettifaq

ALF

ALF - Performa

NEO
S2-2
AHL
K3-1
ALR
K1-0
ANA
M2-0
ALK
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ALI

ALI - Performa

ALA
M1-3
ANA
S0-0
ALK
M0-5
ITT
K1-3
NEO
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq: Rekor head-to-head terkini

Head to Head

Al Fateh FCSeriAl-Ettifaq
3
0
2
Saudi Pro League
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
4
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
3
FT
Saudi Pro League
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
2
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
FT
Saudi Pro League
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
2
FT
Saudi Pro League
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
FT
Saudi Pro League
Al Fateh FC badge
Al Fateh FC
ALF
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
FT
9Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Al Fateh FC vs Al-Ettifaq

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Degradasi


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google