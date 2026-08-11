Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Saudi Pro League
team-logoAl-Ettifaq
Prince Mohamed bin Fahd Stadium
team-logoAl Riyadh
Book Al-Ettifaq vs Al Riyadh Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket Al-Ettifaq vs Al Riyadh: harga Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Saudi Pro League
Al-Ettifaq
Al Riyadh

Al-Ettifaq menghadapi Al Riyadh di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Al-Ettifaq menjamu Al-Riyadh di kandang mereka di Dammam saat kedua klub membuka kampanye Saudi Pro League 2026/27 mereka, dan tiket sudah dijual sekarang bagi para penggemar yang ingin menyaksikan aksinya secara langsung. Al-Ettifaq memasuki musim baru setelah menjalani kampanye 2025/26 yang kuat dan membuat mereka mengamankan tiket ke kompetisi antarbenua, sementara Al-Riyadh bertandang ke timur dengan harapan membangun momentum sejak awal dalam kampanye kasta tertinggi yang menjanjikan persaingan ketat.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al-Ettifaq vs Al Riyadh di Saudi Pro League?

crest
Saudi Pro League - Pekan 1
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al-Ettifaq vs Al Riyadh di Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC dengan pemesanan online instan dan checkout yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengunci kursi Anda tanpa harus bergantung pada keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan aplikasi WeBook, meski biasanya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kick-off dan bisa terbatas bagi penggemar yang tidak memiliki keanggotaan klub. Sebagai laga pembuka musim, permintaan diperkirakan cukup tinggi dari kedua kubu, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara cerdas agar tidak kehabisan.

Berapa harga tiket Al-Ettifaq vs Al Riyadh di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan laga ini bukan pengecualian.

  • Tiket reguler untuk laga standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.
  • Kategori tempat duduk premium dan tepi lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600.
  • Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan laga pembuka musim, harga bisa naik saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas.

Al-Ettifaq vs Al Riyadh di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Ettifaq vs Al Riyadh

ALI

ALI - Performa

ALA
M1-3
ANA
S0-0
ALK
M0-5
ITT
K1-3
NEO
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ALR

ALR - Performa

ALQ
K0-4
ALF
K4-2
ALF
M1-0
ALT
S1-1
ALA
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Al-Ettifaq vs Al Riyadh: Rekor head-to-head terbaru

Head to Head

Al-EttifaqSeriAl Riyadh
3
1
1
Saudi Pro League
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
3
FT
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
2
FT
Saudi Pro League
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
FT
Saudi Pro League
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
FT
Saudi Pro League
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
FT
6Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Klasemen Al-Ettifaq vs Al Riyadh

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Degradasi


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google