Al-Ettifaq menjamu Al-Riyadh di kandang mereka di Dammam saat kedua klub membuka kampanye Saudi Pro League 2026/27 mereka, dan tiket sudah dijual sekarang bagi para penggemar yang ingin menyaksikan aksinya secara langsung. Al-Ettifaq memasuki musim baru setelah menjalani kampanye 2025/26 yang kuat dan membuat mereka mengamankan tiket ke kompetisi antarbenua, sementara Al-Riyadh bertandang ke timur dengan harapan membangun momentum sejak awal dalam kampanye kasta tertinggi yang menjanjikan persaingan ketat.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al-Ettifaq vs Al Riyadh di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 1 14 Agu 2026 - 14.00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Al-Ettifaq vs Al Riyadh di Saudi Pro League?

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Ettifaq FC vs Al-Riyadh SC dengan pemesanan online instan dan checkout yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengunci kursi Anda tanpa harus bergantung pada keanggotaan resmi klub atau menunggu penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan aplikasi WeBook, meski biasanya baru dirilis satu atau dua pekan sebelum kick-off dan bisa terbatas bagi penggemar yang tidak memiliki keanggotaan klub. Sebagai laga pembuka musim, permintaan diperkirakan cukup tinggi dari kedua kubu, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara cerdas agar tidak kehabisan.

Berapa harga tiket Al-Ettifaq vs Al Riyadh di Saudi Pro League?

Tiket Saudi Pro League tetap menjadi salah satu yang paling terjangkau di sepakbola dunia, dan laga ini bukan pengecualian.

Tiket reguler untuk laga standar Saudi Pro League biasanya mulai dari sekitar SAR 30 hingga SAR 90 melalui kanal resmi.

Kategori tempat duduk premium dan tepi lapangan umumnya berkisar antara SAR 250 hingga SAR 600.

Opsi VIP dan hospitality, termasuk akses lounge dan katering, bisa melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan laga pembuka musim, harga bisa naik saat pertandingan semakin dekat, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia dan pilihan kursi terluas.

Al-Ettifaq vs Al Riyadh di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al-Ettifaq vs Al Riyadh

Al-Ettifaq vs Al Riyadh: Rekor head-to-head terbaru

Klasemen Al-Ettifaq vs Al Riyadh



