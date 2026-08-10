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Saudi Pro League
team-logoAl Diriyah
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl Ahli
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Cara mendapatkan tiket Al Diriyah vs Al Ahli: harga Saudi Pro League, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Saudi Pro League
Al Diriyah
Al Ahli

Al Diriyah menghadapi Al Ahli di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Saudi Pro League melanjutkan pertumbuhannya yang dramatis saat klub promosi baru Diriyah Club bersiap menjamu raksasa Al-Ahli Saudi FC dalam pertandingan papan atas yang menarik. Didukung Diriyah Company dan Public Investment Fund, tuan rumah yang ambisius ini ingin menegaskan status mereka melawan persaingan elite, sementara Al-Ahli yang bertabur bintang memiliki basis penggemar yang sangat besar di seluruh Kerajaan.

Jika Anda ingin menyaksikan tontonan hari pertandingan ini secara langsung di Riyadh, GOAL telah mengumpulkan semua detail tiket penting.

Kapan kick-off Al Diriyah vs Al Ahli di Saudi Pro League?

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Saudi Pro League - Pekan 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Cara membeli tiket Al Diriyah vs Al Ahli di Saudi Pro League

Mengamankan tiket resmi untuk laga-laga besar Saudi Pro League bisa sangat kompetitif, terutama ketika tim mapan seperti Al-Ahli datang ke ibu kota.

Penjualan tiket utama ditangani melalui portal resmi klub dan platform tiket Saudi Pro League. Namun, tiket penjualan umum standar sering kali cepat habis setelah dirilis ke publik.

Bagi pendukung yang kehabisan saat penjualan awal, marketplace tiket sekunder tepercaya menyediakan solusi yang mulus. Platform seperti Ticombo memungkinkan fan membeli dan menjual tiket pertandingan terverifikasi dengan aman. Ticombo menawarkan harga yang transparan dan perlindungan pembeli, memastikan tiket masuk Anda asli dan dikirim tepat waktu.

Berapa harga tiket Al Diriyah vs Al Ahli di Saudi Pro League?

Harga tiket untuk pertandingan Saudi Pro League bergantung pada letak tempat duduk, pandangan ke lapangan, dan tingkat permintaan secara keseluruhan.

Ringkasan rincian harga dalam Riyal Arab Saudi (SAR):

  • Kategori 3 / Tribun Ujung Standar: 150 SAR hingga 250 SAR
  • Kategori 2 / Tribun Samping Atas: 250 SAR hingga 450 SAR
  • Kategori 1 / Tribun Utama Bawah: 450 SAR hingga 650 SAR
  • VIP / Paket Hospitality: 850 SAR hingga 1.500 SAR+

Membeli lebih awal menjamin Anda mendapatkan tiket termurah yang tersedia sebelum tingginya permintaan mendorong harga pasar naik mendekati hari pertandingan.

Al Diriyah vs Al Ahli di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Diriyah vs Al Ahli

AHL

AHL - Performa

ALK
M3-0
ALK
M1-4
RA
S2-2
VSC
K1-3
FUL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Al Diriyah vs Al Ahli: Rekor head-to-head terkini

Klasemen Al Diriyah vs Al Ahli

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Degradasi


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