Saudi Pro League melanjutkan pertumbuhannya yang dramatis saat klub promosi baru Diriyah Club bersiap menjamu raksasa Al-Ahli Saudi FC dalam pertandingan papan atas yang menarik. Didukung Diriyah Company dan Public Investment Fund, tuan rumah yang ambisius ini ingin menegaskan status mereka melawan persaingan elite, sementara Al-Ahli yang bertabur bintang memiliki basis penggemar yang sangat besar di seluruh Kerajaan.

Jika Anda ingin menyaksikan tontonan hari pertandingan ini secara langsung di Riyadh, GOAL telah mengumpulkan semua detail tiket penting.

Kapan kick-off Al Diriyah vs Al Ahli di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 1 13 Agu 2026 - 14.00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Cara membeli tiket Al Diriyah vs Al Ahli di Saudi Pro League

Mengamankan tiket resmi untuk laga-laga besar Saudi Pro League bisa sangat kompetitif, terutama ketika tim mapan seperti Al-Ahli datang ke ibu kota.

Penjualan tiket utama ditangani melalui portal resmi klub dan platform tiket Saudi Pro League. Namun, tiket penjualan umum standar sering kali cepat habis setelah dirilis ke publik.

Bagi pendukung yang kehabisan saat penjualan awal, marketplace tiket sekunder tepercaya menyediakan solusi yang mulus. Platform seperti Ticombo memungkinkan fan membeli dan menjual tiket pertandingan terverifikasi dengan aman. Ticombo menawarkan harga yang transparan dan perlindungan pembeli, memastikan tiket masuk Anda asli dan dikirim tepat waktu.

Berapa harga tiket Al Diriyah vs Al Ahli di Saudi Pro League?

Harga tiket untuk pertandingan Saudi Pro League bergantung pada letak tempat duduk, pandangan ke lapangan, dan tingkat permintaan secara keseluruhan.

Ringkasan rincian harga dalam Riyal Arab Saudi (SAR):

Kategori 3 / Tribun Ujung Standar: 150 SAR hingga 250 SAR

Kategori 2 / Tribun Samping Atas: 250 SAR hingga 450 SAR

Kategori 1 / Tribun Utama Bawah: 450 SAR hingga 650 SAR

VIP / Paket Hospitality: 850 SAR hingga 1.500 SAR+

Membeli lebih awal menjamin Anda mendapatkan tiket termurah yang tersedia sebelum tingginya permintaan mendorong harga pasar naik mendekati hari pertandingan.

Al Diriyah vs Al Ahli di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

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