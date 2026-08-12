Al-Ahli akan menjamu tim promosi baru Abha di King Abdullah Sports City dalam laga yang mempertemukan juara bertahan AFC Champions League Elite dua musim beruntun melawan klub yang langsung kembali ke kasta tertinggi. Al-Ahli memasuki musim baru di bawah Marino Pusic, yang ditunjuk pada musim panas ini setelah kepergian mengejutkan Matthias Jaissle untuk menjadi pelatih kepala Newcastle United, sementara Abha datang ke Jeddah setelah menjuarai Divisi Pertama untuk langsung bangkit usai absen selama dua musim dari Saudi Pro League.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Ahli vs Abha di Saudi Pro League?

Saudi Pro League - Pekan 2 22 Agu 2026 - 14.00 King Abdullah Sports City

Cara membeli tiket Al Ahli vs Abha di Saudi Pro League

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu jendela penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan aplikasi tiket khusus milik Al-Ahli, WeBook, meski umumnya baru dirilis 7 hingga 10 hari sebelum kick-off dan bisa cepat habis untuk klub dengan salah satu rata-rata kehadiran tertinggi di liga. Memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara yang masuk akal untuk menjamin tempat Anda daripada mengambil risiko kehabisan tiket mendekati hari pertandingan.

Berapa harga tiket Al Ahli vs Abha di Saudi Pro League?

Harga tiket Al-Ahli bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan permintaan, meski ada opsi yang sesuai dengan berbagai anggaran untuk laga ini.

Tiket masuk umum biasanya berada di kisaran SAR 30 hingga SAR 90.

Tempat duduk kategori Gold dan Silver, yang menawarkan pandangan premium dari sisi lapangan, umumnya berharga antara SAR 250 dan SAR 600.

Layanan hospitality VIP dan VVIP, termasuk akses lounge dan katering, dapat melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan laga yang melibatkan salah satu klub besar tradisional sepakbola Arab Saudi, harga dapat naik mendekati hari pertandingan, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia.

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