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Saudi Pro League
team-logoAl Ahli
King Abdullah Sports City
team-logoAbha
Book Al Ahli vs Abha Tickets

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Cara mendapatkan tiket Al Ahli vs Abha: harga Liga Pro Saudi, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
Saudi Pro League
Al Ahli
Abha

Al Ahli menghadapi Abha di Liga Pro Saudi. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Al-Ahli akan menjamu tim promosi baru Abha di King Abdullah Sports City dalam laga yang mempertemukan juara bertahan AFC Champions League Elite dua musim beruntun melawan klub yang langsung kembali ke kasta tertinggi. Al-Ahli memasuki musim baru di bawah Marino Pusic, yang ditunjuk pada musim panas ini setelah kepergian mengejutkan Matthias Jaissle untuk menjadi pelatih kepala Newcastle United, sementara Abha datang ke Jeddah setelah menjuarai Divisi Pertama untuk langsung bangkit usai absen selama dua musim dari Saudi Pro League.

GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club sekarang juga, termasuk detail kick-off, harga tiket, dan tempat terbaik untuk membeli secara online.

Kapan kick-off Al Ahli vs Abha di Saudi Pro League?

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Saudi Pro League - Pekan 2
King Abdullah Sports City

Cara membeli tiket Al Ahli vs Abha di Saudi Pro League

Cara paling praktis untuk mendapatkan tiket laga ini adalah melalui Ticombo, yang mencantumkan opsi tempat duduk terverifikasi untuk Al-Ahli Saudi FC vs Abha Club dengan pemesanan online instan dan proses pembayaran yang aman. Membeli melalui Ticombo memungkinkan Anda menelusuri kategori yang tersedia dan mengonfirmasi kursi tanpa perlu keanggotaan resmi klub atau menunggu jendela penjualan umum dibuka.

Tiket resmi juga biasanya tersedia melalui situs Saudi Pro League dan aplikasi tiket khusus milik Al-Ahli, WeBook, meski umumnya baru dirilis 7 hingga 10 hari sebelum kick-off dan bisa cepat habis untuk klub dengan salah satu rata-rata kehadiran tertinggi di liga. Memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara yang masuk akal untuk menjamin tempat Anda daripada mengambil risiko kehabisan tiket mendekati hari pertandingan.

Berapa harga tiket Al Ahli vs Abha di Saudi Pro League?

Harga tiket Al-Ahli bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan permintaan, meski ada opsi yang sesuai dengan berbagai anggaran untuk laga ini.

  • Tiket masuk umum biasanya berada di kisaran SAR 30 hingga SAR 90.
  • Tempat duduk kategori Gold dan Silver, yang menawarkan pandangan premium dari sisi lapangan, umumnya berharga antara SAR 250 dan SAR 600.
  • Layanan hospitality VIP dan VVIP, termasuk akses lounge dan katering, dapat melebihi SAR 1.500.

Seperti kebanyakan laga yang melibatkan salah satu klub besar tradisional sepakbola Arab Saudi, harga dapat naik mendekati hari pertandingan, jadi memesan lebih awal melalui Ticombo adalah cara terbaik untuk mendapatkan harga terendah yang tersedia.

Al Ahli vs Abha di Saudi Pro League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Al Ahli vs Abha

AHL

AHL - Performa

ALK
M3-0
ALK
M1-4
RA
S2-2
VSC
K1-3
FUL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ABH

ABH - Performa

AHL
K5-1
ALK
M2-1
ALH
K2-1
ALT
K2-3
ALS
K2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Al Ahli vs Abha: Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Al AhliSeriAbha
2
1
2
Saudi Pro League
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
5
Abha badge
Abha
ABH
1
FT
Saudi Pro League
Abha badge
Abha
ABH
0
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
6
FT
King Cup
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
2
FT
Saudi Pro League
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
1
Abha badge
Abha
ABH
1
FT
Saudi Pro League
Abha badge
Abha
ABH
2
Al Ahli badge
Al Ahli
AHL
0
FT
13Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Al Ahli vs Abha

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Degradasi


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