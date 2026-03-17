Cara mendapatkan tiket AEW: All In London 2026: Jadwal AEW di Inggris, informasi prapenjualan, harga, dan lainnya

Para penggemar gulat di Inggris Raya sangat antusias menyambut kembalinya para bintang gulat ternama yang akan tampil di ibu kota Inggris. ‘All In’, salah satu acara unggulan All Elite Wrestling, akan kembali digelar di London pada 30 Agustus.

Ini akan menjadi edisi ketiga ‘All In London’, setelah acara-acara yang sangat sukses pada tahun 2023 dan 2024. Lebih dari 100.000 penggemar memadati Stadion Wembley, dan kerumunan besar lainnya diperkirakan akan hadir pada akhir pekan libur nasional kali ini.

Kapan AEW: All In London 2026 berlangsung?

Tanggal Acara (BST) Tempat Tiket Minggu, 30 Agustus AEW All In: London (17.00) Stadion Wembley (London, Inggris) Tiket

Cara mendapatkan tiket AEW: All In London 2026

Prapenjualan Live Nation untuk acara AEW, All In: London 2026, di Stadion Wembley, dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10.00 WIB pada Kamis, 19 Maret.

Periode presale ini akan berlangsung hingga pukul 09.00 pada Jumat, 20 Maret, tepat sebelum penjualan umum dimulai.

Untuk berpartisipasi dalam Penjualan Awal Live Nation, Anda biasanya perlu:

Daftar/Masuk: Buat atau masuk ke akun Anda di situs Live Nation.

Temukan Acara: Buka halaman acara AEW: All In London.

Tautan Prapenjualan: Setelah prapenjualan dimulai, tombol atau tautan 'Beli Tiket' khusus untuk prapenjualan akan tersedia bagi anggota yang telah masuk.

Jika Anda melewatkan periode presale atau kesulitan membeli tiket melalui saluran resmi, Anda juga dapat mempertimbangkan situs sekunder seperti StubHub, yang dapat menawarkan kesempatan terbaik bagi penggemar untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket AEW: All In London 2026?

Meskipun informasi lengkap mengenai tiket AEW: All In London 2026 masih belum dikonfirmasi, harga kursi diperkirakan akan bervariasi tergantung pada lokasinya di dalam Wembley Stadium sebagai berikut:

Tempat Duduk Tingkat Terendah: Mulai dari £30 ke atas

Kursi Kelas Menengah: Mulai dari £55 ke atas

Kursi Premium (kursi tingkat bawah dan lantai): Mulai dari £150 ke atas

Jangan lupa untuk terus memantau situs AEW dan Live Nation untuk informasi lebih lanjut, serta situs-situs lain seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket saat ini.

Apa yang bisa diharapkan dari AEW: All In London 2026

Edisi perdana ‘All In’ tahun 2018, yang diselenggarakan dan dipromosikan oleh legenda gulat, Cody Rhodes dan The Young Bucks (Matt Jackson dan Nick Jackson), terbukti sangat sukses sehingga membuka jalan bagi pendirian promosi All Elite Wrestling pada tahun berikutnya.

Terlepas dari pertumbuhan dan ekspansi AEW, ‘All In’ baru dimasukkan ke dalam jadwal promosi tahunan pada tahun 2023. Acara ini kembali meramaikan Inggris, dengan lebih dari 72.000 penggemar yang memadati Stadion Wembley untuk menyaksikan MJF mempertahankan sabuk Kejuaraan Dunia AEW-nya melawan Adam Cole dalam pertandingan utama.

All In: London kembali masuk dalam jadwal AEW pada tahun berikutnya (2024) dan sekali lagi bertepatan dengan akhir pekan libur bank bulan Agustus di Inggris. Bryan Danielson (alias Daniel Bryan dari WWE) membuktikan dirinya sebagai pahlawan saat itu, saat ia mengalahkan Swerve Strickland untuk menyelamatkan kariernya dan merebut gelar juara.

Dalam perubahan tahun lalu, ‘All In’ digelar di Amerika Serikat, sementara ‘Forbidden Door’ mengambil slot Agustus AEW di Inggris. Namun, acara tersebut diselenggarakan di O2 Arena di hadapan 18.000 penonton, sehingga komunitas gulat Inggris akan menyambut kembalinya ‘All In’, yang akan digelar kembali di Stadion Wembley yang bersejarah.

Meskipun pertandingan ‘All In: London’ belum akan dikonfirmasi hingga mendekati waktu acara, kita dapat mengharapkan semua nama besar di AEW hadir di sana, seperti Jon Moxley, MJF, 'Hangman' Adam Page, dan 'Timeless' Toni Storm. Will Ospreay, yang lahir di London, pasti akan tampil juga. Ia berhasil menang di kedua acara ‘All In’ sebelumnya di ibu kota Inggris.