Cara membeli tiket Zara Larsson & Lewis Capaldi: Tanggal konser di Abu Dhabi, harga tiket, dan lainnya

Yasalam After Race Concerts yang sangat dinantikan kembali hadir pada akhir pekan Grand Prix Abu Dhabi 2026. Para penggemar bersiap menyaksikan bintang pop dunia Zara Larsson dan Lewis Capaldi tampil di Etihad Park. Acara malam pembukaan ini menjanjikan perpaduan spektakuler antara lagu pop untuk berdansa dan balada dengan lirik yang menyentuh.

Acara yang berlangsung di Pulau Yas ini menjadi salah satu sorotan utama dalam kalender hiburan Formula 1. Dengan ribuan orang diperkirakan hadir, penting untuk mengetahui cara mendapatkan tiket dengan harga termurah dan akses terbaik.

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Kapan Zara Larsson & Lewis Capaldi tampil?

Tanggal & waktu Acara Lokasi Tiket 3 Desember 2026 pukul 18.00 Zara Larsson & Lewis Capaldi Etihad Park, Abu Dhabi Tiket

Di mana membeli tiket Zara Larsson & Lewis Capaldi?

Tiket konser tersedia secara resmi melalui Ticketmaster dan situs Yas Marina Circuit sebagai bagian dari paket Grand Prix Abu Dhabi. Anda dapat melihat pilihan tiket prajual dan tiket masuk umum di platform resmi tersebut.

GrintaHub bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi telah habis. Platform ini menyediakan tempat bagi penggemar yang ingin mendapatkan tiket konser yang sangat diminati tersebut.

Berapa harga tiket Zara Larsson & Lewis Capaldi?

Harga tiket resmi untuk akhir pekan Grand Prix Abu Dhabi mulai dari sekitar 695 AED untuk akses Golden Circle, sementara tiket masuk umum menjadi pilihan termurah untuk menyaksikan konser. Sangat disarankan untuk memesan lebih awal agar mendapatkan harga terendah yang tersedia di platform penyedia tiket resmi.

Jika alokasi tiket masuk umum resmi habis, platform penjualan kembali seperti GrintaHub menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan tiket pada saat-saat terakhir. Harga awal di pasar sekunder bergantung pada permintaan, tetapi sering kali ada harga yang kompetitif untuk area General Admission dan Grand Circle.

Semua yang perlu diketahui tentang Zara Larsson & Lewis Capaldi

Lewis Capaldi dan Zara Larsson akan tampil sebagai penampil utama pada malam pembukaan akhir pekan Grand Prix Abu Dhabi. Capaldi dikenal di seluruh dunia berkat penampilan vokalnya yang kuat dan lagu-lagu bertema patah hati yang merajai tangga lagu. Larsson hadir dengan musik pop penuh energi dan lagu-lagu dansa yang memikat serta mendominasi tangga lagu di seluruh dunia.

Konser ini berlangsung di Etihad Park, lokasi hiburan luar ruang utama di Pulau Yas. Sebagai bagian dari rangkaian Yasalam After Race Concerts, konser ini umumnya dapat dihadiri oleh pemegang tiket Grand Prix Abu Dhabi yang memenuhi syarat. Para penggemar dapat menantikan malam musik langsung yang tak terlupakan sebagai pembuka rangkaian akhir pekan balapan.