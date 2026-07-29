Cara membeli tiket WWE: tanggal tur Raw, SmackDown & Road to WrestleMania 43, harga tiket, dan venue di Amerika Utara

WWE kembali menggelar tur, dan Raw, SmackDown, serta premium live event terbesar musim panas ini akan hadir di arena dan stadion di seluruh Amerika Utara.

WWE membangun reputasinya dengan menghadirkan sejumlah rivalitas paling ikonik dalam sejarah sports entertainment, dari Hulk Hogan dan Andre the Giant hingga Stone Cold Steve Austin dan The Rock, sampai roster masa kini yang dipimpin nama-nama seperti Roman Reigns, Seth Rollins, Cody Rhodes, dan CM Punk.

WWE mengonfirmasi bahwa WrestleMania akan meninggalkan Amerika Utara untuk pertama kalinya pada 2027, dengan menuju Riyadh, Arab Saudi sebagai bagian dari Riyadh Season. Namun sebelum langkah bersejarah itu, ada kalender 2026 yang padat untuk dijalani, termasuk tur Road to WrestleMania dan SummerSlam. GOAL memiliki semua detail di bawah ini tentang cara mengamankan kursi Anda hari ini.

Kapan WWE digelar?

WWE terus melakukan tur, dengan tanggal-tanggal baru Raw dan SmackDown ditambahkan sepanjang tahun. Berikut adalah gambaran jadwal mendatang yang telah dikonfirmasi di seluruh Amerika Utara.

Tanggal & Waktu Acara Lokasi Tiket Kam 30 Jul, 19.30 WWE Summer Tour Bank of Springfield Center, Springfield, IL Tiket Jum 31 Jul, 18.30 WWE Friday Night SmackDown Resch Center, Green Bay, WI Tiket Sab 1 Agu, 16.30 SummerSlam Night One U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN Tiket Min 2 Agu, 16.30 SummerSlam Night Two U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN Tiket Sen 3 Agu, 18.30 WWE Monday Night Raw Casey's Center, Des Moines, IA Tiket Kam 6 Agu, 19.30 WWE Summer Tour EagleBank Arena, Fairfax, VA Tiket Jum 7 Agu, 19.30 WWE Friday Night SmackDown Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA Tiket Jum 7 Agu, 19.30 WWE NXT Melbourne Auditorium, Melbourne, Florida Tiket SAB 8 Agu, 19.30 WWE NXT Maxwell Snyder Armory, Jacksonville, Florida Tiket Sen 10 Agu, 19.30 WWE Monday Night Raw Scope Arena, Norfolk, VA Tiket

WWE secara rutin mengumumkan blok tanggal baru, dengan promotor itu baru-baru ini mengonfirmasi tambahan pertunjukan Raw dan SmackDown hingga April 2027 sebagai bagian dari tur Road to WrestleMania. Fans sebaiknya terus memeriksa pembaruan, karena kota dan arena baru ditambahkan ke jadwal setiap beberapa pekan.

Di mana membeli tiket WWE?

Untuk pilihan kursi terluas di setiap tanggal dalam daftar ini, StubHub adalah opsi utama. Setiap pembelian di platform tersebut dilindungi oleh jaminan FanProtect milik StubHub, sehingga Anda tahu persis apa yang didapat sebelum menyelesaikan transaksi, dan Anda bisa membandingkan bagian tempat duduk serta harga secara berdampingan untuk menemukan penawaran terbaik yang tersedia sesuai anggaran.

WWE juga menjual tiket secara langsung melalui WWE.com/Events untuk pertunjukan yang baru diumumkan, biasanya dengan periode prapenjualan untuk fans yang dibuka satu atau dua hari sebelum penjualan umum. Bagi fans yang memburu tiket WrestleMania atau SummerSlam tertentu, marketplace penjualan kembali sering kali menjadi cara paling andal untuk menjamin kursi setelah alokasi utama habis terjual, terutama untuk pertunjukan stadion utama.

Jalur apa pun yang Anda pilih, memesan lebih awal adalah cara paling cerdas untuk mengamankan harga termurah yang tersedia, karena tiket untuk acara unggulan seperti SummerSlam cenderung terus naik seiring mendekatnya tanggal acara.

Berapa harga tiket WWE?

Harga tiket sangat bervariasi tergantung pertunjukan, kota, dan seberapa dekat posisi Anda dengan ringside, tetapi benar-benar ada pilihan untuk setiap anggaran.

Taping reguler Raw dan SmackDown: harga tiket mulai dari sekitar $47 hingga $75 untuk kursi tingkat atas, menjadikannya salah satu tiket sports entertainment live yang paling terjangkau di Amerika Utara.

Pertunjukan arena tingkat menengah: bersiap membayar di kisaran $100 hingga $150 untuk kursi tingkat bawah yang bagus dengan pandangan jelas ke ring.

SummerSlam dan premium live event lainnya: harga mulai dari sekitar $47 hingga $106 untuk kursi entry-level, naik hingga ratusan dolar untuk bagian lower-bowl, dan jauh lebih tinggi lagi untuk kursi ringside serta lantai.

Paket hospitality dan VIP: WWE dan para mitranya secara berkala menawarkan paket premium yang mencakup keuntungan seperti masuk lebih awal, merchandise eksklusif, dan garis pandang yang lebih baik, dengan harga jauh di atas tiket standar.

Cara termurah hampir selalu adalah tiket Raw atau SmackDown standar yang dipesan jauh sebelum tanggal pertunjukan, jadi jika anggaran menjadi prioritas, incar taping TV reguler ketimbang premium live event.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang U.S. Bank Stadium

U.S. Bank Stadium di Minneapolis, Minnesota, menjadi tuan rumah SummerSlam 2026, premium live event musim panas unggulan WWE, selama dua malam pada 1 dan 2 Agustus. Venue ini merupakan salah satu yang terbesar di NFL, dengan kapasitas jauh di atas 66.000 untuk football dan konfigurasi yang secara rutin melampaui 70.000 untuk acara hiburan besar, menjadikannya salah satu panggung terbesar yang akan disinggahi WWE sepanjang tahun ini.

Stadion ini berada di pusat kota Minneapolis, dekat dengan hotel-hotel besar, restoran, dan jaringan transportasi umum, sehingga mudah dijangkau baik jika Anda datang dengan pesawat untuk akhir pekan maupun berkendara dari wilayah Midwest lainnya. Fans yang bepergian dari Inggris harus memperhitungkan perbedaan waktu penerbangan tujuh jam dan merencanakan zona waktu setempat (Central Time) saat memesan perjalanan untuk pertunjukan dua malam tersebut.

Pilihan tempat duduk tersedia mulai dari bagian lower-bowl dekat ring, lalu club level, hingga kursi upper-deck dengan pandangan lebih luas ke keseluruhan produksi stadion. Seperti halnya pertunjukan stadion lainnya, garis pandang yang dekat dengan jalur masuk dan sisi hard camera cenderung dibanderol lebih mahal, jadi ada baiknya memeriksa peta kursi dengan saksama sebelum membeli.

Dengan WrestleMania 43 yang telah dikonfirmasi digelar di Riyadh pada 2027, SummerSlam 2026 menjadi salah satu kesempatan terakhir untuk menyaksikan spektakel stadion WWE yang sesungguhnya di Amerika Utara untuk sementara waktu, sehingga permintaan untuk kursi terbaik diperkirakan akan tetap tinggi hingga hari pertunjukan.