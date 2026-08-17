WWE kembali menggelar tur, dan Raw, SmackDown, serta Premium Live Events besar kini bergulir di arena dan stadion di seluruh Amerika Utara.

WWE membangun reputasinya dengan menghadirkan sejumlah rivalitas paling ikonik dalam sejarah sports entertainment, dari Hulk Hogan dan Andre the Giant hingga Stone Cold Steve Austin dan The Rock, sampai roster masa kini yang dipimpin nama-nama seperti Roman Reigns, Seth Rollins, Cody Rhodes, dan CM Punk.

WWE mengonfirmasi bahwa WrestleMania akan meninggalkan Amerika Utara untuk pertama kalinya pada 2027, dengan menuju Riyadh, Arab Saudi, sebagai bagian dari Riyadh Season. Namun sebelum langkah bersejarah itu, masih ada kalender 2026 yang padat untuk dijalani, termasuk Money in the Bank dan Survivor Series: WarGames. GOAL memiliki semua detail di bawah ini tentang cara mengamankan kursi Anda hari ini.

Apa saja event WWE yang akan datang?

WWE terus melakukan tur, dengan tanggal baru Raw dan SmackDown ditambahkan sepanjang tahun. Berikut gambaran singkat jadwal yang sudah dikonfirmasi di seluruh Amerika Utara.

Tanggal & Waktu Event Lokasi Tiket Kam 20 Agu, 19.30 WWE Summer Tour Canada Life Place, London, Ontario (Kanada) Tiket Jum 21 Agu, 19.30 WWE Friday Night SmackDown Scotiabank Arena, Toronto, Ontario (Kanada) Tiket Sab 22 Agu, 19.30 WWE Summer Tour Rogers Place, Edmonton, Alberta (Kanada) Tiket Min 23 Agu, 19.00 WWE Summer Tour Scotiabank Saddledome, Calgary, Alberta (Kanada) Tiket Sen 24 Agu, 19.30 WWE Monday Night Raw Canadian Tire Centre, Ottawa, Ontario (Kanada) Tiket Jum 28 Agu, 19.30 WWE RAW & SmackDown Rocket Arena, Cleveland, Ohio Tiket Sab 29 Agu, 19.30 WWE Summer Tour Enmarket Arena, Savannah, Georgia Tiket Min 30 Agu, 19.00 WWE Summer Tour North Charleston Coliseum, North Charleston, South Carolina Tiket Min 6 Sep, 19.30 WWE Sunday Night's Main Event State Farm Arena, Atlanta, Georgia Tiket Sen 7 Sep, 18.30 WWE Monday Night Raw Legacy Arena, Birmingham, Alabama Tiket

WWE secara rutin mengumumkan blok tanggal baru, dengan promotor itu baru-baru ini mengonfirmasi tambahan pertunjukan Raw dan SmackDown hingga April 2027, sebagai bagian dari tur Road to WrestleMania. Penggemar harus terus memeriksa pembaruan, karena kota dan arena baru ditambahkan ke jadwal setiap beberapa pekan.

Di mana membeli tiket WWE?

Untuk pilihan kursi terluas di setiap tanggal dalam daftar ini, StubHub adalah opsi utama. Setiap pembelian di platform ini dilindungi oleh jaminan FanProtect dari StubHub, sehingga Anda tahu persis apa yang akan didapat sebelum menyelesaikan pembelian, dan Anda bisa membandingkan bagian tempat duduk serta harga secara berdampingan untuk menemukan penawaran terbaik yang tersedia sesuai anggaran Anda.

WWE juga menjual tiket secara langsung melalui WWE.com/Events untuk pertunjukan yang baru diumumkan, biasanya dengan periode prapenjualan untuk penggemar yang dibuka satu atau dua hari sebelum penjualan umum. Bagi penggemar yang memburu tiket spesifik untuk event PLE, seperti Wrestlemania dan SummerSlam, pasar penjualan kembali sering kali menjadi cara paling andal untuk menjamin tempat duduk setelah alokasi utama habis terjual.

Jalur apa pun yang Anda pilih, memesan lebih awal adalah cara paling cerdas untuk mengamankan harga termurah yang tersedia, karena tiket untuk event besar seperti Wrestlemania cenderung terus naik saat tanggal acara semakin dekat.

Berapa harga tiket WWE?

Harga tiket sangat bervariasi tergantung pada pertunjukan, kota, dan seberapa dekat posisi Anda ke ringside, tetapi benar-benar ada pilihan untuk setiap anggaran.

Event reguler Raw dan SmackDown: Harga tiket mulai dari sekitar $50 hingga $75 untuk kursi di level atas, menjadikannya salah satu tiket live sports entertainment paling terjangkau di Amerika Utara.

Pertunjukan arena level menengah: perkirakan membayar di kisaran $100 hingga $150 untuk kursi level bawah yang bagus dengan pandangan jelas ke ring.

Wrestlemania dan premium live event lainnya: harga mulai dari sekitar $50 hingga $100+ untuk kursi kategori masuk, naik hingga ratusan dolar untuk bagian lower-bowl, dan jauh lebih tinggi lagi untuk kursi ringside dan floor.

Paket hospitality dan VIP: WWE dan para mitranya secara berkala menawarkan paket premium yang mencakup keuntungan seperti masuk lebih awal, merchandise eksklusif, dan sudut pandang yang lebih baik, dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding tiket standar.

Cara termurah untuk masuk hampir selalu adalah tiket Raw atau SmackDown standar yang dipesan jauh sebelum tanggal pertunjukan, jadi jika anggaran menjadi prioritas, bidik taping TV reguler alih-alih premium live event.



