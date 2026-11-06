Cara membeli tiket WWE Crown Jewel 2026 di Riyadh: Tanggal, harga tiket, dan lainnya

World Wrestling Entertainment kembali ke Arab Saudi untuk WWE Crown Jewel 2026, menghadirkan salah satu tontonan paling spektakuler dalam kalender hiburan olahraga dunia. Digelar di pusat kota Riyadh sebagai bagian dari Riyadh Season, acara utama ini mempertemukan bintang-bintang Raw dan SmackDown di ibu kota.

Penggemar dari seluruh Arab Saudi dan berbagai penjuru dunia bergegas mendapatkan tempat duduk untuk acara langsung premium ini. Baik Anda mencari tiket dengan harga terjangkau maupun tempat duduk di lantai arena, GOAL telah merangkum semua informasi penting untuk mendapatkan tiket sekarang.

Kapan WWE Crown Jewel 2026 di Riyadh digelar?

Tanggal & waktu Acara Lokasi Tiket Sabtu, 7 November 2026 pukul 19.00 WWE Crown Jewel 2026 Riyadh Season Stadium, KAFD, Riyadh, Arab Saudi Tiket

Di mana membeli tiket WWE Crown Jewel 2026 di Riyadh?

Tiket resmi WWE Crown Jewel 2026 di Riyadh dijual melalui Webook, mitra resmi penjualan tiket Riyadh Season dan acara langsung WWE di Arab Saudi. Tiket dirilis secara bertahap menjelang acara, dengan pemberitahuan prapenjualan dikirimkan kepada pengguna platform yang terdaftar sebelum penjualan untuk umum dibuka.

Jika tiket di situs resmi telah habis terjual, platform penjualan tiket sekunder seperti GrintaHub bisa menjadi pilihan. Platform penjualan kembali memungkinkan penggemar mendapatkan tiket setelah alokasi utama habis terjual dengan menghubungkan mereka langsung dengan pemegang tiket terverifikasi.

Berapa harga tiket WWE Crown Jewel 2026 di Riyadh?

Harga tiket resmi di Webook mulai dari SAR 80 untuk akses masuk umum standar, menjadikannya pilihan termurah bagi penggemar. Harga tempat duduk bernomor di tingkat atas dan bawah meningkat sesuai kedekatan kursi dengan arena dan pemandangan dari setiap sektor, hingga SAR 350 atau lebih untuk kategori tribun premium.

Jika alokasi tiket resmi untuk umum habis terjual, platform penjualan kembali seperti GrintaHub menjadi alternatif untuk mendapatkan tempat duduk menjelang acara. Harga tiket di pasar sekunder biasanya mulai dari sekitar SAR 290 dan berubah-ubah bergantung pada kategori sektor serta permintaan pasar saat itu.

Semua yang perlu diketahui tentang WWE Crown Jewel 2026 di Riyadh

WWE Crown Jewel merupakan salah satu pilar kemitraan jangka panjang antara WWE dan Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi. Pertama kali digelar pada 2018, acara ini telah menghadirkan momen-momen ikonis dalam sejarah gulat modern serta menarik wisatawan internasional dan penggemar dari kawasan tersebut ke Riyadh setiap musim gugur.

Edisi 2026 berlangsung di Riyadh Season Stadium, yang terletak di King Abdullah Financial District (KAFD). Penonton dapat menantikan pertunjukan selama beberapa jam yang menampilkan para juara dunia putra dan putri, perebutan gelar lintas merek, serta pertarungan tim tag yang penuh aksi akrobatik.

Penonton yang datang ke lokasi perlu memperhatikan ketentuan berikut pada hari acara: