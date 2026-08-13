Cara membeli tiket Women Africa Cup of Nations 2026: Harga, jadwal, tanggal, dan lainnya

Piala Afrika Wanita 2026 kini mendekati klimaks yang dramatis, dan masih ada waktu untuk menjadi bagian dari aksi tersebut. Maroko menjadi tuan rumah WAFCON untuk edisi ketiga secara beruntun, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan turnamen ini sudah menghadirkan salah satu kisah paling berkesan sejauh ini, dengan debutan Malawi menjadi tim pendatang baru ketiga dalam sejarah kompetisi yang mencapai semi-final.

Kamerun sudah lebih dulu memastikan tempat di final hari Minggu setelah menyingkirkan tuan rumah Maroko lewat adu penalti pada semi-final pertama, mengakhiri harapan Atlas Lionesses untuk meraih gelar perdana di kandang sendiri. Malawi akan menghadapi Aljazair pada semi-final kedua untuk memperebutkan hak bergabung dengan mereka, dengan kedua negara sama-sama memburu penampilan pertama mereka di final WAFCON.

Dengan tiket lolos langsung ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brasil dipertaruhkan pada setiap fase babak gugur, taruhannya jarang setinggi ini. Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi tiket terbaru untuk fase penutup WAFCON 2026, termasuk di mana Anda bisa membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan Piala Afrika Wanita 2026 digelar?

Piala Afrika Wanita berlangsung dari 26 Juli hingga 16 Agustus 2026. Sebanyak 40 pertandingan turnamen dimainkan di lima stadion yang tersebar di dua kota di Maroko, Rabat dan Casablanca.

Dengan fase grup dan perempat-final sudah selesai, berikut jadwal yang masih tersisa:

Tanggal Fase Pertandingan (kick-off waktu setempat) Venue (Kota) Tiket Rab, 12 Agu Semi-final 2 Aljazair vs Malawi (18.00) Stadion Olimpiade (Rabat) Tiket Kam, 13 Agu Kualifikasi play-off perebutan tempat ketiga 1 Kalah QF2 vs Kalah QF3 (18.00) Stadion Larbi Zaouli (Casablanca) Tiket Kam, 13 Agu Kualifikasi play-off perebutan tempat ketiga 2 Kalah QF1 vs Kalah QF4 (21.00) Casablanca Tiket Min, 16 Agu Final Kamerun vs Pemenang SF2 (20.00) Rabat (venue masih akan dikonfirmasi antara Stadion Moulay El Hassan dan Prince Moulay Abdellah) Tiket

Kamerun memastikan tempat di final WAFCON untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Maroko 3-1 lewat adu penalti menyusul hasil imbang tanpa gol pada semi-final pertama. Dua negara yang tersingkir di perempat-final dari masing-masing sisi bagan juga akan saling berhadapan pada 13 Agustus untuk memperebutkan tempat di turnamen play-off antar-konfederasi FIFA, yang memberi Afrika peluang potensial mengirim hingga enam tim ke Piala Dunia tahun depan di Brasil.

Cara membeli tiket Piala Afrika Wanita 2026

Para suporter sudah bisa membeli tiket Piala Afrika Wanita melalui situs resmi Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) sejak jendela prapenjualan bagi pemegang kartu Visa dibuka pada akhir Juli, lalu dilanjutkan dengan penjualan untuk umum setelah periode eksklusif tersebut ditutup.

Selain itu, fan juga bisa membeli tiket pertandingan Piala Afrika Wanita di pasar sekunder. Ticombo adalah salah satu peritel terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket melalui jalur alternatif, menawarkan opsi yang andal bagi fan yang berharap bisa menyaksikan fase penutup turnamen.

Berapa harga tiket Piala Afrika Wanita 2026?

Bagi fan yang membeli tiket melalui situs resmi CAF, harga bervariasi tergantung fase turnamen dan kategori tempat duduk, mengikuti struktur bertingkat yang mirip dengan edisi-edisi sebelumnya, dengan tiket fase grup dibanderol lebih terjangkau dibandingkan laga babak gugur.

Seiring turnamen mendekati final, harga tiket yang tersisa untuk semi-final, play-off, dan final lebih tinggi, dengan kategori premium untuk final di Rabat menjadi yang termahal di seluruh turnamen.

Perlu juga melihat penjual ulang sekunder, seperti Ticombo, jika Anda kesulitan membeli tiket untuk laga-laga tersisa, karena alokasi resmi untuk semi-final dan final diperkirakan akan sangat diminati.

Fan yang mempertimbangkan penjual ulang sekunder sebaiknya berhati-hati, karena pedagang tidak resmi membawa risiko terkait keaslian, validitas transfer, dan harga yang melambung. Penting untuk hanya mengandalkan platform bereputasi baik dengan jaminan pembeli yang kuat dan kebijakan pengembalian dana yang jelas.

Tim mana saja yang lolos ke Piala Afrika Wanita 2026?

Total 39 negara anggota CAF mengikuti kualifikasi untuk edisi ke-16 turnamen ini, dengan 16 negara, termasuk tuan rumah Maroko, pada akhirnya ambil bagian, jumlah peserta terbesar dalam sejarah kompetisi setelah diperluas dari 12 tim. Tanjung Verde dan Malawi menjalani debut mereka di turnamen ini, dengan laju Malawi hingga semi-final menjadi salah satu kisah underdog terbesar di kompetisi.

Ke-16 tim yang lolos ke WAFCON 2026 adalah:

Grup A: Maroko, Zambia, Senegal, Aljazair

Grup B: Afrika Selatan, Pantai Gading, Burkina Faso, Tanzania

Grup C: Nigeria, Kamerun, Malawi, Mesir

Grup D: Ghana, Mali, Benin, Kenya

Di mana Piala Afrika Wanita 2026 digelar?

Turnamen ini digelar di Maroko untuk edisi ketiga secara beruntun, pertama kalinya ada negara yang menjadi tuan rumah kompetisi ini tiga kali berturut-turut. Maroko mencapai final di kandang sendiri pada 2022 dan 2025, tetapi pada kedua kesempatan itu gagal meraih gelar, dan kali ini mereka tersingkir di semi-final oleh Kamerun, mengakhiri upaya mereka untuk akhirnya mengangkat trofi di depan pendukung sendiri.

Turnamen ini awalnya dijadwalkan berlangsung pada Maret dan April 2026 sebelum ditunda ke periode Juli hingga Agustus saat ini, dengan sempat muncul spekulasi singkat bahwa Afrika Selatan bisa mengambil alih tugas sebagai tuan rumah sebelum CAF mengonfirmasi Maroko tetap menjadi penyelenggara.

Apa saja daftar venue Piala Afrika Wanita 2026?

Kota Stadion Kapasitas Rabat Stadion Moulay El Hassan 22.000 Rabat Stadion Olimpiade 21.000 Rabat Stadion Al Madina 18.000 Casablanca Stadion Larbi Zaouli 20.000 Casablanca Stadion Moulay Rachid 25.000

Pertandingan juga sempat direncanakan digelar di Fez, tetapi laga-laga tersebut kemudian dipindahkan ke Casablanca saat jadwal turnamen difinalisasi. Final akan dimainkan di Stadion Moulay El Hassan atau Stadion Prince Moulay Abdellah yang lebih besar, berkapasitas 69.500 penonton, di Rabat, yang juga menjadi tuan rumah final Piala Afrika tahun ini untuk kategori putra.