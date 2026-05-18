Pertandingan malam ini dipastikan akan menjadi salah satu yang paling dinanti. Oleksandr Usyk kembali untuk mempertahankan gelar juara kelas beratnya dalam laga lintas disiplin yang unik melawan bintang kickboxing Rico Verhoeven, dan permintaan tiket diperkirakan akan sangat tinggi.

Dengan latar belakang salah satu tempat paling ikonik dalam dunia olahraga, para penggemar sudah berebut untuk mengamankan tempat mereka di malam yang dijanjikan akan menjadi malam bersejarah ini. Dengan kapasitas terbatas dan minat global, tiket kemungkinan akan terjual habis dengan cepat begitu dirilis, sehingga waktu dan persiapan menjadi sangat penting.

Baik Anda berencana duduk di pinggir ring atau sekadar ingin menikmati suasana di tribun dekat Piramida, penting untuk bersiap sebelum tiket dirilis dan dijual secara presale. Mulai dari tanggal penjualan resmi hingga opsi penjualan kembali dan perkiraan harga, GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang pembelian tiket untuk Usyk vs Rico, langsung dari Piramida Giza di Mesir.

Kapan Usyk vs Rico?

Tanggal Lokasi Tiket Sabtu, 23 Mei 2026, 17:45 Piramida Giza, Mesir Tiket

Meskipun jadwal pastinya masih belum dipastikan, pada acara pertarungan besar biasanya pertarungan utama digelar pada malam hari waktu setempat, dengan rangkaian pertandingan pendahuluan yang berlangsung sepanjang hari.

Tempat membeli tiket Usyk vs Rico

Detail tiket resmi belum sepenuhnya dikonfirmasi, tetapi para penggemar diharapkan dapat membeli tiket segera setelah pengumuman final dirilis. Tempat terbaik untuk membeli tiket antara lain:

Platform tiket utama seperti Ticketmaster

Situs web resmi acara dan promotor

Platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub.

Mengingat skala acara dan lokasinya yang unik, ketersediaan tiket mungkin terbatas. Jika tiket cepat habis terjual, platform penjualan kembali kemungkinan akan menjadi jalur utama, meskipun seringkali dengan harga yang lebih mahal.

Berapa harga tiket Usyk vs Rico?

Harga tiket belum dirilis secara resmi, tetapi berdasarkan acara tinju besar sebelumnya dan skala pertarungan ini, diperkirakan akan ada berbagai tingkatan harga.

Perkiraan harga:

Kursi Standar: $70 – $210

$70 – $210 Kursi Kelas Menengah: $210 – $550

$210 – $550 Kursi Premium: $550 – $1.360+

$550 – $1.360+ Paket VIP / Ringside: $2.750+

Harga bisa naik secara signifikan di pasar jual beli kembali karena daya tarik global dan kapasitas tempat yang terbatas.

Apa yang bisa diharapkan dari Usyk vs Rico?

Ini bukan sekadar pertarungan pertahanan gelar biasa, melainkan salah satu pertarungan lintas disiplin yang paling tidak biasa dan paling menonjol dalam sejarah tinju terkini. Oleksandr Usyk membawa rekor profesional tak terkalahkan dan latar belakang tinju elit, sementara Rico Verhoeven masuk ke ring sebagai salah satu petinju kickboxing paling dominan di generasinya.

Diselenggarakan di Piramida Giza dan disiarkan secara global, acara yang dijuluki “Glory in Giza” ini diperkirakan akan menampilkan pertandingan pendahuluan yang padat dan rangkaian acara sepanjang pekan pertarungan, termasuk konferensi pers dan penimbangan berat badan. Bagi para penggemar yang hadir secara langsung, bersiaplah untuk menyaksikan pertunjukan yang tak kalah seru dari malam pertarungan itu sendiri.