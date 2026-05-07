Tanggal 26 Juni diprediksi akan menjadi salah satu hari paling dinanti di Piala Dunia 2026, dengan laga seru Grup H antara Uruguay melawan Spanyol yang akan digelar di Estadio Akron, Meksiko.

Selain menjadi pertarungan antara dua negara sepak bola paling bergengsi di dunia, yang masing-masing memiliki basis penggemar yang sangat antusias, pertandingan ini juga merupakan laga terakhir fase grup bagi kedua tim, sehingga hasilnya kemungkinan besar akan menentukan siapa yang akan finis di puncak klasemen.

GOAL akan memberikan semua informasi tiket untuk pertandingan Piala Dunia Uruguay vs Spanyol di Zapopan (Guadalajara), termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Piala Dunia Uruguay vs Spanyol berlangsung?

Bagaimana jadwal grup Piala Dunia 2026 Uruguay?

Tanggal Jadwal Pertandingan (kick-off) Lokasi Tiket Senin, 15 Juni Uruguay vs Arab Saudi (18.00 ET) Stadion Hard Rock (Miami) Tiket Minggu, 21 Juni Uruguay vs Cape Verde (18.00 ET) Stadion Hard Rock (Miami) Tiket Jumat, 26 Juni Uruguay vs Spanyol (18.00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Tiket

Bagaimana jadwal grup Spanyol di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan (kick-off) Lokasi Tiket Senin, 15 Juni Spanyol vs Cape Verde (12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket Minggu, 21 Juni Spanyol vs Arab Saudi (12.00 ET) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) Tiket Jumat, 26 Juni Spanyol vs Uruguay (18.00 CST) Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Uruguay vs Spanyol

Para pendukung telah dapat membeli tiket resmi pertandingan Piala Dunia 2026 melalui situs FIFA sejak September 2025.

Fase penjualan tiket Piala Dunia resmi terakhir, yaitu Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir, dimulai pada 1 April dan berlangsung hingga akhir turnamen.

Belum mendapatkan tiket pada fase-fase awal? Berikut ini semua opsi penjualan kembali:

Saluran resmi adalah FIFA Resale/Exchange Marketplace, yang dapat diakses melalui FIFA.com/tickets. Platform ini, yang awalnya diluncurkan pada Oktober 2025, dibuka kembali pada 2 April dan akan tetap buka hingga satu jam sebelum kick-off masing-masing pertandingan.

Platform ini tersedia bagi warga Kanada, Amerika, dan internasional, sedangkan FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan bagi warga Meksiko.

Penjual pihak ketiga, seperti StubHub , juga akan menyediakan tiket Piala Dunia 2026.

Satu hal penting bagi pembeli tiket resale: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis. Penggemar yang ingin mendapatkan tiket resale harus sering memeriksa platform ini, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Tiket Piala Dunia Uruguay vs Spanyol: Berapa harganya?

Tiket pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup baris atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga resmi telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan awal untuk pertandingan grup yang tidak termasuk negara tuan rumah adalah $60 - $620.

Pantau terus portal tiket Piala Dunia FIFA untuk informasi tambahan dan situs penjualan pihak ketiga seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan saat ini.

Rekor head-to-head Uruguay vs Spanyol

URU Last 2 matches ESP 0 Menang 0 Seri 2 Menang Spain 3 - 1 Uruguay

Spain 2 - 0 Uruguay 1 Gol tercipta 5 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Di mana pertandingan Uruguay vs Spanyol akan digelar?

Estadio Akron, yang sebelumnya dikenal sebagai Estadio Omnilife dan Estadio Chivas, adalah stadion serbaguna di Zapopan, dekat Guadalajara.

Sejak dibuka pada tahun 2010, stadion ini menjadi markas klub Liga MX, C.D. Guadalajara.

Selain sepak bola, berbagai acara olahraga dan hiburan lainnya juga telah diselenggarakan di Estadio Akron.

Artis-artis seperti Elton John, Coldplay, The Weeknd, dan Shakira pernah menggelar konser di sana, dan legenda tinju Meksiko, Canelo Alvarez, bertarung melawan John Ryder di stadion tersebut pada tahun 2023.

Untuk Piala Dunia FIFA 2026, kapasitas Estadio Akron akan mencapai 48.000 penonton. Selain pertandingan Uruguay vs Spanyol, Estadio Akron juga akan menjadi tuan rumah tiga pertandingan grup lainnya.

Prediksi Piala Dunia Uruguay vs Spanyol

Para pendukung Spanyol masih mengenang dengan penuh kasih sayang periode empat tahun yang menakjubkan itu, di mana mereka berkuasa sebagai juara Eropa (2008), menambahkan Piala Dunia ke lemari trofi mereka (2010), dan kemudian mempertahankan gelar juara Eropa mereka (2012).

Meskipun Spanyol terus membuktikan diri sebagai yang terbaik di benua mereka sendiri, dengan merebut gelar Kejuaraan Eropa tiga kali dalam dua dekade terakhir, mereka kesulitan mempertahankan dominasi serupa di kancah global.

Anehnya, Spanyol hanya mencatat tiga kemenangan di putaran final Piala Dunia (dan tidak pernah melaju melewati babak 16 besar) sejak merebut trofi Jules Rimet pada 2010.

Mereka gagal lolos dari fase grup pada 2014 dan tersingkir di babak 16 besar pada 2018 dan 2022.

Tim La Roja akan bertekad memperbaiki performa mereka di Amerika Utara dan mereka menuju putaran final Piala Dunia dalam kondisi prima. Spanyol belum pernah kalah sejak kekalahan 1-0 dari Kolombia dalam laga persahabatan di London pada Maret 2024, sebuah rekor tak terkalahkan yang luar biasa dalam 28 pertandingan.

Uruguay juga memiliki sejarah Piala Dunia yang panjang dan gemilang. Mereka menjadi tuan rumah dan memenangkan turnamen pertama pada 1930, dan kembali menjadi juara 20 tahun kemudian saat ajang tersebut kembali ke Amerika Selatan (Brasil 1950).

Di bawah asuhan pelatih klub dan tim nasional berpengalaman, Marcelo Bielsa, Uruguay berharap bisa melaju jauh di Amerika Utara. Mereka tersingkir secara mengecewakan setelah fase grup di Qatar 2022 dan ingin menghindari tersingkir dini berturut-turut untuk pertama kalinya.

Meskipun Uruguay dan Spanyol belum pernah bertanding satu sama lain sejak 2013, ini akan menjadi pertemuan kesebelas antara kedua tim. Tim asal Amerika Selatan itu belum pernah meraih kemenangan, dengan catatan 5 kali imbang dan 5 kali kalah. Kedua pertemuan sebelumnya di Piala Dunia, pada tahun 1950 dan 1990, berakhir imbang.