Sevilla menjadi semarak menjelang akhir September, dan salah satu daya tarik utama perayaan ini bagi warga setempat maupun wisatawan adalah pertunjukan adu banteng di La Maestranza yang ikonik.

Meskipun pertarungan banteng diselenggarakan dari bulan Maret hingga Oktober, beberapa di antaranya yang paling dinantikan dan mendapat dukungan besar terjadi selama Feria de San Miguel yang semarak.

GOAL memiliki semua informasi penting yang Anda butuhkan tentang cara membeli tiket untuk acara-acara penutup musim pertarungan banteng di Seville, termasuk berapa harganya dan di mana Anda bisa mendapatkannya.

Jadwal pertarungan banteng Seville 2026 yang akan datang

Tanggal Acara & Matador Tiket Kamis, 11 Juni 2026 Corpus Christi: Novillada (Pegulat Banteng Muda Berbakat) - Manuel Olivero, Nacho Torrejón, dan Sergio Rollón. Tiket Akhir Juni – Juli 2026 (Kamis) Seri Malam Musim Panas: Novilladas sin picadores - Acara malam hari (biasanya pukul 21.00) yang menampilkan para petarung banteng muda Tiket Kamis, 24 September 2026 Feria de San Miguel: Novillada - Olga Casado, Garibay, dan Dominguez Tiket Jumat, 25 September 2026 Feria de San Miguel: Corrida de Toros - Menampilkan José María Manzanares, Alejandro Talavante, dan Juan Ortega Tiket Sabtu, 26 September 2026 Feria de San Miguel: Corrida de Toros - Menampilkan Emilio de Justo, Roca Rey, dan Pablo Aguado Tiket Minggu, 27 September 2026 Feria de San Miguel (Grand Finale): Corrida de Toros - Menampilkan Morante de la Puebla, Daniel Luque, dan Borja Jiménez Tiket

Apa itu adu banteng?

Pertengahan Oktober 2026: Festival Amal Tiket

Arenal banteng seperti yang kita kenal saat ini bermula di alun-alun desa Spanyol dan menjadi resmi dengan dibangunnya arena banteng di kota Ronda, Andalusia, pada akhir abad ke-18. Sejak saat itu, acara ini mulai mengikuti urutan peristiwa tertentu: masuknya banteng, picador, banderilleros, dan akhirnya matador (petarung banteng).

Saat ini terdapat lebih dari 70 arena adu banteng di Andalusia, namun dengan tradisi adu banteng yang panjang, Sevilla merupakan salah satu kota utama di Spanyol untuk menyaksikan ritual tradisional ini.

Plaza de Toros de la Maestranza di Seville adalah salah satu arena adu banteng tertua dan paling bergengsi di dunia.

Apa saja acara adu banteng terbesar di Seville pada tahun 2026?

Meskipun tidak diselenggarakan setiap hari atau setiap minggu, musim adu banteng resmi di Seville berlangsung dari akhir Maret hingga Oktober 2026.

Acara paling bergengsi dan sangat dinantikan dalam kalender ini terkonsentrasi di sekitar dua festival tahunan utama: Feria de Abril dan Feria de San Miguel.

Feria de Abril (21–26 April 2026): Terkait langsung dengan waktu Paskah, Pesta April 2026 berlangsung sepenuhnya pada bulan April. Pertarungan banteng harian yang diselenggarakan selama minggu ini menampilkan carteles (daftar penampil) paling elit dan ternak terbaik sepanjang tahun.

Terkait langsung dengan waktu Paskah, Pesta April 2026 berlangsung sepenuhnya pada bulan April. Pertarungan banteng harian yang diselenggarakan selama minggu ini menampilkan carteles (daftar penampil) paling elit dan ternak terbaik sepanjang tahun. Feria de San Miguel (Akhir September): Pertunjukan bergengsi di akhir September ini menjadi penutup musim adu banteng Seville yang paling bergengsi. Pada tahun 2026, tiga acara utama akhir pekan berlangsung pada Jumat, 25, Sabtu, 26, dan Minggu, 27 September.

Berapa harga tiket pertarungan banteng Seville 2026?

Harga tiket pertarungan banteng Sevilla bervariasi secara signifikan tergantung pada beberapa faktor, termasuk acara spesifik di kalender 2026 (seperti Feria de Abril pada musim puncak atau Pameran San Miguel), matador ternama mana yang berpartisipasi, dan di mana Anda duduk di arena.

Harga penjualan umum bisa berkisar antara €14 hingga €30 untuk acara kecil (novilladas) dan dari €32 hingga lebih dari €200 untuk pertarungan festival utama. Karena tingginya permintaan wisatawan lokal dan internasional, harga bisa berubah dengan cepat.

Setiap arena dibagi menjadi tiga area berbeda dengan harga tiket yang bervariasi di masing-masing area, sebagai berikut:

Area teduh (sombra): Kursi terbaik selalu ada di area ini. Namun, harganya juga paling mahal.

Kursi terbaik selalu ada di area ini. Namun, harganya juga paling mahal. Area matahari dan teduh (sol y sombra): Seiring berjalannya acara, kursi di bagian ini menjadi lebih teduh. Jika Anda duduk di sana, kemungkinan besar Anda akan terkena sinar matahari di awal dan, tergantung lokasinya, Anda kemudian akan berada di tempat teduh.

Seiring berjalannya acara, kursi di bagian ini menjadi lebih teduh. Jika Anda duduk di sana, kemungkinan besar Anda akan terkena sinar matahari di awal dan, tergantung lokasinya, Anda kemudian akan berada di tempat teduh. Area matahari (sol): Kursi-kursi ini adalah yang termurah, karena pandangan Anda mungkin terganggu oleh sinar matahari yang menyilaukan, dan panasnya mungkin memengaruhi pengalaman Anda.

Bagaimana cara membeli tiket adu banteng Seville 2026?

Mencoba mendapatkan tiket adu banteng bisa menjadi tugas yang menantang jika Anda menunggu dan membelinya dari taquilla (loket tiket arena adu banteng).

Tergantung pada acara yang ingin Anda hadiri, Anda berisiko harus mengantre berjam-jam dan mungkin kesulitan menentukan tempat duduk yang diinginkan jika tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan petugas loket tiket. Ada juga risiko bahwa jika Anda menunda pembelian tiket, tiket tersebut mungkin sudah habis terjual.

Tiket mulai dijual segera setelah jadwal pertarungan banteng ditetapkan dan tanggal resminya diumumkan di awal tahun. Semakin cepat Anda membeli tiket pertarungan banteng, semakin besar peluang Anda untuk memilih tempat duduk terbaik.

Pembelian online mungkin menjadi pilihan yang lebih bijak karena beberapa alasan. Pertama, hal ini menghemat waktu Anda dengan menghindari antrian panjang di loket tiket.

Ini juga berarti Anda dapat melihat denah tempat duduk arena adu banteng dengan saksama, sehingga Anda dapat memilih tiket terbaik sesuai dengan anggaran Anda. Mengetahui tanggal dan waktu pertarungan banteng yang akan Anda hadiri sebelumnya juga memungkinkan Anda menjadwalkan kegiatan dan pemesanan lain di Seville tanpa terburu-buru atau konflik di menit-menit terakhir.

Bagaimana format pertarungan banteng di Seville?

Dalam corrida de toros (pertarungan banteng) tradisional, format standarnya terdiri dari 6 ekor banteng dan 3 matador.

Setiap matador bertarung melawan dua ekor banteng, dengan durasi pertunjukan keseluruhan antara 90 dan 150 menit (sekitar 2 hingga 2,5 jam).

Peserta utama yang akan Anda saksikan di arena meliputi:

Matador: Mereka adalah penampil utama dalam pertarungan banteng. Dia adalah satu-satunya orang yang diizinkan mengenakan traje de luces (‘baju cahaya’) yang dihiasi emas. Dia bertanggung jawab untuk mengarahkan serangan banteng dan akhirnya mengalahkannya dengan indah. Seorang matador yang baik dianggap sebagai atlet dan seniman, menunjukkan kelincahan, keanggunan, dan koordinasi yang luar biasa.

Mereka adalah penampil utama dalam pertarungan banteng. Dia adalah satu-satunya orang yang diizinkan mengenakan traje de luces (‘baju cahaya’) yang dihiasi emas. Dia bertanggung jawab untuk mengarahkan serangan banteng dan akhirnya mengalahkannya dengan indah. Seorang matador yang baik dianggap sebagai atlet dan seniman, menunjukkan kelincahan, keanggunan, dan koordinasi yang luar biasa. Picadores: Mereka mungkin sekutu terpenting matador, dan hanya tampil pada tahap pertama pertarungan. Menggunakan pica (tombak), picador yang menunggang kuda menguji kekuatan banteng dan memberikan petunjuk kepada matador tentang sisi mana yang disukai banteng.

Mereka mungkin sekutu terpenting matador, dan hanya tampil pada tahap pertama pertarungan. Menggunakan pica (tombak), picador yang menunggang kuda menguji kekuatan banteng dan memberikan petunjuk kepada matador tentang sisi mana yang disukai banteng. Banderilleros: Para torero ini pada dasarnya membantu matador sepanjang pertarungan. Pertama-tama, saat banteng memasuki arena, mereka mengibarkan capotes (kain berwarna) untuk menarik perhatian hewan tersebut sementara matador menilai temperamen banteng. Pakaian mereka, traje de luces, selalu dihiasi dengan bordir perak atau hitam.

Para torero ini pada dasarnya membantu matador sepanjang pertarungan. Pertama-tama, saat banteng memasuki arena, mereka mengibarkan capotes (kain berwarna) untuk menarik perhatian hewan tersebut sementara matador menilai temperamen banteng. Pakaian mereka, traje de luces, selalu dihiasi dengan bordir perak atau hitam. Mozo de espadas: Mozo de espadas atau mozo de estoques adalah pembawa pedang. Ia membantu matador selama pertarungan banteng dari lorong, menyediakan semua perlengkapan yang dibutuhkan matador. Sebelum perayaan pertarungan banteng, ia mendandani matador dan bertanggung jawab atas pengaturan semua perlengkapan.

Di mana pertarungan banteng Seville diadakan?

Acara adu banteng di Seville diadakan di La Maestranza, yang memiliki sejarah kaya sejak abad ke-18.

Tempat ini dianggap sebagai salah satu arena banteng tertua dan paling penting di Spanyol, menjadikannya landmark budaya dan sejarah yang signifikan. Bahkan, tempat ini diabadikan dalam opera Carmen karya Bizet. La Maestranza juga dikenal sebagai 'Katedral Toreo', dan merupakan tempat yang sempurna untuk merasakan atmosfer yang mendebarkan dari sebuah corrida (pertarungan banteng).

Arena ini dapat menampung hingga 14.000 penonton, dan meskipun ukurannya besar, akustiknya memungkinkan Anda mendengar segala sesuatu di mana pun Anda duduk. Jika torero (petarung banteng) memberikan penampilan yang luar biasa, mereka akan diangkat ke atas dan dibawa keluar melalui Puerta del Príncipe (Gerbang Pangeran) di atas bahu penonton.