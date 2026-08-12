Union Berlin telah memantapkan diri sebagai salah satu klub sepak bola paling populer dan penuh gairah di Jerman. Ketika klub berjuluk Eiserne (Iron Ones) terus mendapat dukungan besar di Bundesliga untuk musim 2026/27, permintaan tiket pertandingan tetap sangat tinggi.

Jika Anda ingin menyaksikan pertandingan secara langsung di Berlin, berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tempat duduk, harga tiket musiman, dan detail stadion.

Pertandingan Union Berlin 2026/27 mendatang & tiket

Di mana membeli tiket Union Berlin 2026/27?

Rute utama dan paling aman untuk membeli tiket pertandingan dengan harga normal adalah langsung melalui bagian tiket resmi 1. FC Union Berlin. Karena permintaan yang luar biasa tinggi, tiket sering kali habis terjual selama periode prioritas anggota sebelum memasuki penjualan umum.

Ketika penjualan resmi utama habis, platform tiket sekunder dapat menyediakan opsi alternatif penjualan kembali antarsuporter untuk laga Bundesliga dan DFB-Pokal yang akan datang.

Tiket Union Berlin: Berapa harga tiket musiman?

Untuk musim 2026/27, tiket musiman tribun berdiri untuk pertandingan Union Berlin berada di kisaran €238 hingga €272 bagi orang dewasa dengan pembayaran penuh tanpa potongan harga. Tiket musiman tribun duduk termahal di Sektor 1 mencapai €816.

Diskon tersedia bagi anggota resmi klub, pelajar, peserta pelatihan, pensiunan, penganggur, dan suporter penyandang disabilitas berat.

Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei

Kandang Union Berlin adalah Stadion An der Alten Försterei.