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Andras Schaefer of 1. FC Union Berlin celebrates scoring his team's third goalGetty Images
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Cara membeli tiket Union Berlin 2026/27: Harga rata-rata, jadwal yang sudah dikonfirmasi, dan lainnya

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Tiket untuk Union Berlin sangat diminati di ibu kota, dan kami tahu persis bagaimana Anda bisa membelinya

Union Berlin telah memantapkan diri sebagai salah satu klub sepak bola paling populer dan penuh gairah di Jerman. Ketika klub berjuluk Eiserne (Iron Ones) terus mendapat dukungan besar di Bundesliga untuk musim 2026/27, permintaan tiket pertandingan tetap sangat tinggi. 

Jika Anda ingin menyaksikan pertandingan secara langsung di Berlin, berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tempat duduk, harga tiket musiman, dan detail stadion.

Pesan Tiket Union BerlinPesan Tiket

Pertandingan Union Berlin 2026/27 mendatang & tiket

Tanggal & WaktuPertandinganLokasiTiket
Min 23 Agu 2026, 15.30Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion, BraunschweigBeli Tiket
Sab 29 Agu 2026, 15.301. FC Union Berlin vs Eintracht FrankfurtStadion An der Alten Försterei, BerlinBeli Tiket
Sab 5 Sep 2026, 15.30Bayer 04 Leverkusen vs 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenBeli Tiket
Jum 11 Sep 2026, 20.301. FC Union Berlin vs FC Schalke 04Stadion An der Alten Försterei, BerlinBeli Tiket
Jum 18 Sep 2026, 20.30FC Bayern Munich vs 1. FC Union BerlinAllianz Arena, MunichBeli Tiket
Sab 10 Okt 2026, 12.001. FC Union Berlin vs SV ElversbergStadion An der Alten Försterei, BerlinBeli Tiket
Sab 17 Okt 2026, 12.001. FC Union Berlin vs Borussia DortmundStadion An der Alten Försterei, BerlinBeli Tiket
Sab 24 Okt 2026, 12.00FC Augsburg vs 1. FC Union BerlinWWK Arena, AugsburgBeli Tiket
Sab 31 Okt 2026, 11.001. FC Union Berlin vs 1. FC KölnStadion An der Alten Försterei, BerlinBeli Tiket
Sab 7 Nov 2026, 11.00SC Freiburg vs 1. FC Union BerlinEuropa-Park-Stadion, Freiburg im BreisgauBeli Tiket
Sab 21 Nov 2026, 11.001. FC Union Berlin vs RB LeipzigStadion An der Alten Försterei, BerlinBeli Tiket
Sab 28 Nov 2026, 11.001. FSV Mainz 05 vs 1. FC Union BerlinMewa Arena, MainzBeli Tiket
Sab 5 Des 2026, 11.001. FC Union Berlin vs Hamburger SVStadion An der Alten Försterei, BerlinBeli Tiket
Sab 12 Des 2026, 11.00VfB Stuttgart vs 1. FC Union BerlinMHPArena, StuttgartBeli Tiket
Sab 19 Des 2026, 11.001. FC Union Berlin vs TSG 1899 HoffenheimStadion An der Alten Försterei, BerlinBeli Tiket

Di mana membeli tiket Union Berlin 2026/27?

Rute utama dan paling aman untuk membeli tiket pertandingan dengan harga normal adalah langsung melalui bagian tiket resmi 1. FC Union Berlin. Karena permintaan yang luar biasa tinggi, tiket sering kali habis terjual selama periode prioritas anggota sebelum memasuki penjualan umum.

Ketika penjualan resmi utama habis, platform tiket sekunder dapat menyediakan opsi alternatif penjualan kembali antarsuporter untuk laga Bundesliga dan DFB-Pokal yang akan datang.

Pesan Tiket Union BerlinPesan Tiket

Tiket Union Berlin: Berapa harga tiket musiman?

Untuk musim 2026/27, tiket musiman tribun berdiri untuk pertandingan Union Berlin berada di kisaran €238 hingga €272 bagi orang dewasa dengan pembayaran penuh tanpa potongan harga. Tiket musiman tribun duduk termahal di Sektor 1 mencapai €816.

Diskon tersedia bagi anggota resmi klub, pelajar, peserta pelatihan, pensiunan, penganggur, dan suporter penyandang disabilitas berat.

Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei

Kandang Union Berlin adalah Stadion An der Alten Försterei.

DetailInformasi
Nama stadionStadion An der Alten Försterei
LokasiBerlin (Köpenick), Jerman
Kapasitas total22.012
Rincian tribun berdiri / duduk18.395 berdiri / 3.617 duduk

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