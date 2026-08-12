Union Berlin telah memantapkan diri sebagai salah satu klub sepak bola paling populer dan penuh gairah di Jerman. Ketika klub berjuluk Eiserne (Iron Ones) terus mendapat dukungan besar di Bundesliga untuk musim 2026/27, permintaan tiket pertandingan tetap sangat tinggi.
Jika Anda ingin menyaksikan pertandingan secara langsung di Berlin, berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengamankan tempat duduk, harga tiket musiman, dan detail stadion.
Pertandingan Union Berlin 2026/27 mendatang & tiket
|Tanggal & Waktu
|Pertandingan
|Lokasi
|Tiket
|Min 23 Agu 2026, 15.30
|Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union Berlin
|Eintracht-Stadion, Braunschweig
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|Sab 29 Agu 2026, 15.30
|1. FC Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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|Sab 5 Sep 2026, 15.30
|Bayer 04 Leverkusen vs 1. FC Union Berlin
|BayArena, Leverkusen
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|Jum 11 Sep 2026, 20.30
|1. FC Union Berlin vs FC Schalke 04
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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|Jum 18 Sep 2026, 20.30
|FC Bayern Munich vs 1. FC Union Berlin
|Allianz Arena, Munich
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|Sab 10 Okt 2026, 12.00
|1. FC Union Berlin vs SV Elversberg
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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|Sab 17 Okt 2026, 12.00
|1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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|Sab 24 Okt 2026, 12.00
|FC Augsburg vs 1. FC Union Berlin
|WWK Arena, Augsburg
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|Sab 31 Okt 2026, 11.00
|1. FC Union Berlin vs 1. FC Köln
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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|Sab 7 Nov 2026, 11.00
|SC Freiburg vs 1. FC Union Berlin
|Europa-Park-Stadion, Freiburg im Breisgau
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|Sab 21 Nov 2026, 11.00
|1. FC Union Berlin vs RB Leipzig
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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|Sab 28 Nov 2026, 11.00
|1. FSV Mainz 05 vs 1. FC Union Berlin
|Mewa Arena, Mainz
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|Sab 5 Des 2026, 11.00
|1. FC Union Berlin vs Hamburger SV
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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|Sab 12 Des 2026, 11.00
|VfB Stuttgart vs 1. FC Union Berlin
|MHPArena, Stuttgart
|Beli Tiket
|Sab 19 Des 2026, 11.00
|1. FC Union Berlin vs TSG 1899 Hoffenheim
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
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Di mana membeli tiket Union Berlin 2026/27?
Rute utama dan paling aman untuk membeli tiket pertandingan dengan harga normal adalah langsung melalui bagian tiket resmi 1. FC Union Berlin. Karena permintaan yang luar biasa tinggi, tiket sering kali habis terjual selama periode prioritas anggota sebelum memasuki penjualan umum.
Ketika penjualan resmi utama habis, platform tiket sekunder dapat menyediakan opsi alternatif penjualan kembali antarsuporter untuk laga Bundesliga dan DFB-Pokal yang akan datang.
Tiket Union Berlin: Berapa harga tiket musiman?
Untuk musim 2026/27, tiket musiman tribun berdiri untuk pertandingan Union Berlin berada di kisaran €238 hingga €272 bagi orang dewasa dengan pembayaran penuh tanpa potongan harga. Tiket musiman tribun duduk termahal di Sektor 1 mencapai €816.
Diskon tersedia bagi anggota resmi klub, pelajar, peserta pelatihan, pensiunan, penganggur, dan suporter penyandang disabilitas berat.
Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei
Kandang Union Berlin adalah Stadion An der Alten Försterei.
|Detail
|Informasi
|Nama stadion
|Stadion An der Alten Försterei
|Lokasi
|Berlin (Köpenick), Jerman
|Kapasitas total
|22.012
|Rincian tribun berdiri / duduk
|18.395 berdiri / 3.617 duduk