Cara Membeli Tiket UFC Fight Night di Abu Dhabi: Harga tiket, tanggal, lokasi, dan informasi lainnya untuk pertandingan Ankalaev vs Rountree Jr

UFC kembali ke Abu Dhabi untuk menggelar ajang musim panas yang sangat dinanti, di mana Magomed Ankalaev akan berhadapan dengan Khalil Rountree Jr. dalam laga utama kelas berat ringan yang sangat dinanti di Etihad Arena, Pulau Yas.

Abu Dhabi telah menjadi salah satu destinasi internasional utama UFC, yang secara rutin menjadi tuan rumah acara Fight Night dan kejuaraan kelas dunia yang menarik penggemar dari seluruh Timur Tengah dan berbagai penjuru dunia.

Permintaan akan acara UFC di Abu Dhabi terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan tiket untuk kategori tempat duduk yang paling terjangkau sering kali terjual habis dengan cepat.

Baik Anda bepergian dari tempat lain di UEA atau terbang dari luar negeri, GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang pembelian tiket UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr., termasuk harga, paket hospitality, dan di mana menemukan kursi terbaik yang tersedia.

Kapan UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr. digelar?

Tanggal & Waktu Jadwal Pertandingan Lokasi Tiket Sabtu, 25 Juli 2026 UFC Fight Night: Magomed Ankalaev vs Khalil Rountree Jr. Etihad Arena, Pulau Yas, Abu Dhabi Tiket

Di mana bisa membeli tiket UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.?

Cara termudah untuk memastikan tempat Anda di Etihad Arena adalah melalui StubHub, di mana penggemar dapat menelusuri kursi yang tersedia di berbagai bagian dan membandingkan harga tergantung ketersediaannya.

Tiket resmi awalnya dirilis melalui Ticketmaster UAE setelah periode prapenjualan bagi penggemar terdaftar sebelum penjualan umum dibuka. Seperti yang diharapkan, banyak kursi dengan harga lebih murah terjual dengan cepat, menjadikan pasar penjualan kembali sebagai salah satu opsi terbaik bagi pendukung yang melewatkan peluncuran awal atau sedang mengatur perjalanan mendadak.

StubHub secara rutin mencantumkan tiket di semua kategori tempat duduk, mulai dari kursi tingkat atas yang ramah anggaran hingga pengalaman premium di sisi Octagon. Karena ketersediaan tiket sering berubah, harga dapat berfluktuasi menjelang acara.

Berapa harga tiket UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.?

Harga tiket UFC Fight Night biasanya mulai dari sekitar AED 295, menjadikannya salah satu kesempatan paling terjangkau untuk menyaksikan acara UFC secara langsung di Abu Dhabi.

Harga nominal yang umum meliputi:

Kategori Kisaran Harga Kategori 8 Mulai dari AED 295 Kategori 7 Sekitar AED 495 Kategori 6 Mulai dari AED 695 Kategori 5 Mulai dari AED 1.295 Kategori 4 Mulai dari AED 2.495 Kategori 3 Mulai dari AED 3.495 Kategori 2 Mulai dari AED 5.495 Kategori 1 Premium Hingga AED 10.495

Kursitermurah terletak di tingkat atas Etihad Arena, namun berkat desain tribun yang curam, kursi-kursi ini tetap menawarkan pemandangan Octagon yang mengesankan.

Tiket kelas menengah menawarkan salah satu keseimbangan terbaik antara harga dan visibilitas, sedangkan tempat duduk premium di lantai memberikan pemandangan terdekat yang mungkin dari para petarung.

Harga jual kembali bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai nominal, tergantung pada penawaran dan permintaan. Penggemar yang mencari tiket termurah sebaiknya memantau daftar tiket secara rutin, karena stok tambahan sering kali tersedia menjelang pekan pertarungan.

Bagaimana cara mendapatkan tiket UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.?

Cara tercepat untuk mengamankan tempat duduk Anda adalah dengan membeli melalui StubHub, di mana Anda dapat membandingkan harga di berbagai bagian tempat duduk sebelum melakukan pembelian.

Untuk meningkatkan peluang Anda mendapatkan penawaran terbaik:

Beli tiket Anda sedini mungkin.

Bandingkan harga di berbagai kategori tempat duduk.

Periksa daftar tiket secara rutin, karena harga jual kembali sering berubah.

Pertimbangkan kursi di bagian atas jika Anda mencari harga terendah.

Beli hanya dari pasar tiket sekunder.

Jika Anda bepergian dari luar Abu Dhabi, sebaiknya pesan tiket pesawat dan akomodasi lebih awal, karena UFC Fight Week menarik ribuan pengunjung internasional ke Yas Island.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Etihad Arena

Etihad Arena adalah tempat hiburan dalam ruangan terbesar di UEA dan telah menjadi markas UFC di Abu Dhabi. Terletak di Pulau Yas, arena ini secara rutin menjadi tuan rumah UFC Fight Nights, pertarungan perebutan gelar, konser, pertandingan bola basket, dan acara olahraga internasional besar lainnya.

Venue ini memiliki kapasitas sekitar 18.000 penonton, tergantung pada konfigurasi acara, dan dirancang untuk memberikan pandangan yang optimal di seluruh arena.

Etihad Arena berada di dalam kawasan Yas Bay Waterfront, salah satu destinasi hiburan terkemuka di Abu Dhabi. Penggemar yang menghadiri acara ini juga dapat mengunjungi atraksi terdekat, termasuk Ferrari World Abu Dhabi, Warner Bros. World Abu Dhabi, SeaWorld Abu Dhabi, dan Yas Waterworld.

Tersedia area parkir yang luas di sekitar venue, sementara taksi dan layanan pemesanan kendaraan online menyediakan akses mudah sebelum dan sesudah acara. Banyak hotel juga mengoperasikan layanan antar-jemput ke Yas Island selama acara besar.

Di dalam arena, pengunjung akan menemukan beragam pilihan gerai makanan dan minuman, toko merchandise resmi UFC, serta berbagai fasilitas yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pada hari acara.

Karena sebagian besar penyedia tiket kini menggunakan sistem tiket digital, para penggemar disarankan untuk memastikan ponsel mereka terisi penuh sebelum tiba dan menyiapkan tiket digital mereka untuk dipindai di pintu masuk.

Dengan Magomed Ankalaev dan Khalil Rountree Jr. yang akan menjadi bintang utama dalam malam tak terlupakan lainnya dari seni bela diri campuran kelas dunia, UFC Fight Night menjanjikan suasana yang tak terlupakan di Abu Dhabi. Mengingat tingginya permintaan untuk acara UFC di Pulau Yas, memesan lebih awal tetap menjadi cara terbaik untuk mendapatkan tiket termurah yang tersedia sebelum harga naik menjelang malam pertarungan.