Cara membeli tiket UFC 333 Volkanovski vs Evloev: tanggal di Abu Dhabi, harga tiket, dan lainnya

UFC 333 akan digelar di Abu Dhabi pada 24 Oktober 2026, di Etihad Arena. Kartu pertarungan bertabur bintang ini menampilkan juara kelas bulu Alexander Volkanovski yang mempertahankan sabuknya melawan penantang tak terkalahkan Movsar Evloev.

Abu Dhabi Showdown Week kembali hadir dengan duel perebutan gelar berisiko tinggi. Co-main event mempertemukan juara kelas bantam Petr Yan yang mempertahankan gelarnya melawan rivalnya, Merab Dvalishvili, dalam pertarungan trilogi blockbuster.

GOAL menghadirkan semua detail soal tanggal, informasi venue, dan harga. Berikut cara Anda mendapatkan tiket UFC 333 sekarang juga.

Kapan UFC 333 digelar?

Tanggal & Waktu Pertandingan Lokasi Tiket Sabtu, 24 Oktober 2026 pukul 17.00 UFC 333: Volkanovski vs Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi Tiket

Di mana membeli tiket UFC 333?

Tiket utama untuk UFC 333 tersedia melalui outlet penjualan tiket resmi, termasuk Ticketmaster UAE dan loket Etihad Arena.

Jika daftar di situs resmi sudah terjual habis, StubHub bisa menjadi pilihan Anda jika listing di situs resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket UFC 333?

Harga tiket resmi untuk UFC 333 dimulai dari AED 1.368 di Ticketmaster UAE dan situs resmi venue.

Jika alokasi umum resmi terjual habis, platform penjualan kembali sekunder seperti StubHub menyediakan opsi alternatif untuk mendapatkan kursi last-minute, dengan harga mulai dari AED1.180.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang UFC 333

UFC 333 menjadi bab besar lainnya dalam sejarah olahraga tarung Abu Dhabi. Digelar di Etihad Arena di Yas Island, ajang ini menjadi pusat dari Abu Dhabi Showdown Week.

Main event menampilkan Alexander Volkanovski yang mempertahankan gelar juara kelas bulu UFC melawan penantang tak terkalahkan Movsar Evloev. Volkanovski mengincar penguatan warisannya melawan salah satu spesialis grappling terbaik di divisi ini.

Dalam co-main event, juara kelas bantam Petr Yan mempertahankan gelarnya melawan mantan juara Merab Dvalishvili dalam pertarungan trilogi yang sangat dinantikan.

Sorotan kartu utama meliputi:

Pertarungan Gelar Kelas Bulu: Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev

Pertarungan Gelar Kelas Bantam: Petr Yan vs Merab Dvalishvili

Kelas Berat: Alexander Volkov vs Rizvan Kuniev

Kelas Bulu: Arnold Allen vs Aaron Pico

Kelas Berat Ringan: Dominick Reyes vs Azamat Murzakanov

Pintu dibuka pada pukul 17.00 waktu setempat. Para penggemar yang berencana hadir disarankan bergerak cepat untuk memastikan tempat pada salah satu spektakel pertarungan terbesar tahun ini.