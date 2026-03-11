Cara membeli tiket UEFA Champions League 2026 pada menit-menit terakhir: Harga tiket, jadwal pertandingan mendatang, final di Puskas Arena, dan informasi lainnya

Malam terbesar dalam sepak bola Eropa hampir tiba - Final Liga Champions UEFA 2026. Suasana? Sempurna. Taruhannya? Sangat besar. Tiketnya? Ya, semakin langka.

Baik Anda terlambat memesan atau baru saja mendapat izin untuk pergi, panduan ini adalah sumber utama Anda untuk mendapatkan tiket terakhir untuk salah satu pertandingan paling diminati di dunia sepak bola.

Tiket Liga Champions 2026 yang akan datang: Jalan menuju Final

Tanggal & Waktu (GMT) Pertandingan Lokasi Tiket Rabu, 11 Maret (17:45) Bayer Leverkusen vs Arsenal BayArena (Leverkusen) Tiket Rabu, 11 Maret (20:00) Real Madrid vs Manchester City Santiago Bernabéu (Madrid) Tiket Rabu, 11 Maret (20:00) PSG vs Chelsea Parc des Princes (Paris) Tiket Rabu, 11 Maret (20:00) Bodø/Glimt vs Sporting CP Aspmyra Stadion (Bodø) Tiket Selasa, 17 Maret (17:45) Sporting CP vs Bodø/Glimt Estádio José Alvalade (Lisbon) Tiket Selasa, 17 Maret (20:00) Arsenal vs Bayer Leverkusen Emirates Stadium (London) Tiket Selasa, 17 Maret (20:00) Chelsea vs PSG Stamford Bridge (London) Tiket Selasa, 17 Maret (20:00) Manchester City vs Real Madrid Etihad Stadium (Manchester) Tiket Rabu, 18 Maret (17.45 WIB) Barcelona vs Newcastle United (Agregat: 1–1) Estadi Olímpic Lluís Companys Tiket Rabu, 18 Maret (20:00) Liverpool vs Galatasaray (Agregat: 0–1) Anfield (Liverpool) Tiket Rabu, 18 Maret (20:00) Tottenham Hotspur vs Atlético Madrid (Agregat: 2–5) Stadion Tottenham Hotspur Tiket Rabu, 18 Maret (20:00) Bayern Munich vs Atalanta (Agg: 6–1) Allianz Arena (Munich) Tiket

Di mana saya bisa membeli tiket final Liga Champions 2026 yang terakhir?

Jika Anda ingin menonton pertandingan di Puskás Aréna, pilihan terbaik untuk tiket Final Liga Champions terakhir adalah:

UEFA.com – Jika ada tiket final atau tiket yang dijual kembali tersedia melalui portal resmi, UEFA akan mencantumkannya di sini. Meskipun jarang, tetap layak untuk memeriksa setiap hari.

StubHub - Pasar sekunder yang menampilkan tiket penjualan kembali antar penggemar. Harga akan berfluktuasi (dan melonjak), tetapi jika Anda cepat, Anda mungkin beruntung.

Portal tiket klub spesifik – Setelah finalis dikonfirmasi, periksa saluran resmi klub atau kelompok pendukung untuk pengembalian alokasi tiket yang sah.

Tips pro: Jika Anda sudah berada di Budapest, periksa zona Festival Penggemar resmi di Heroes' Square untuk pembaruan terakhir. Hati-hati - penipuan meningkat di sekitar ibu kota Hungaria selama minggu terakhir.

Berapa harga tiket final Liga Champions?

Tidak murah. Tapi untuk acara impian, itu sepadan. Tiket dengan harga asli dari UEFA untuk final 2026 diperkirakan berkisar antara sekitar €70 (Fans First) hingga lebih dari €700 untuk Kategori 1.

Di situs jual beli tiket seperti StubHub, harga bisa melonjak hingga €600-£2.500+, terutama dalam 72 jam terakhir sebelum kick-off.

Paket VIP dan hospitality? Harganya mulai dari €3.500 ke atas, tetapi mereka menawarkan pengalaman hari pertandingan yang ultimate. Harapkan harga akan naik tajam saat kita melihat apakah raksasa seperti Real Madrid, Manchester City, atau Arsenal berhasil lolos ke final.

Situs mana yang terpercaya untuk tiket Liga Champions?

Jika Anda memilih jalur penjualan kembali, gunakan platform terpercaya dengan jaminan pembeli. Berikut beberapa opsi yang dipercaya oleh penggemar:

StubHub – Jangkauan global, mudah digunakan, dan menawarkan jaminan FanProtect yang komprehensif.

Hindari akun media sosial yang mencurigakan atau "ticket plugs" di Telegram. Jika harga untuk kursi baris depan terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, itu adalah penipuan.

Di mana menginap untuk Final Liga Champions 2026?

Budapest adalah kota yang menakjubkan, tetapi ketersediaan hotel untuk akhir Mei akan habis dengan cepat.

Untuk pengalaman terbaik, cari akomodasi di Distrik VII (Erzsébetváros) atau Distrik VI untuk kehidupan malam, sambil tetap berada dalam jangkauan metro cepat ke Puskás Aréna.

Jika hotel di pusat kota sudah penuh, pertimbangkan untuk menginap di sisi Buda sungai dekat jalur metro M2 - ini adalah rute langsung dan indah ke area stadion.

Peta interaktif di bawah ini menampilkan hotel dan penginapan terbaik yang tersedia di dekat Puskás Aréna dan di seluruh pusat Budapest.